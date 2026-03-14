Google destinará mil millones de dólares a centros de datos en un estado de EEUU ante el aumento de la demanda de IA

Google amplía su infraestructura de centros de datos en Carolina del Norte para responder al creciente uso de inteligencia artificial y servicios digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa tecnológica Google anunció una ampliación de su infraestructura de centros de datos en Carolina del Norte, una decisión que involucra a la región de Lenoir y genera efectos en la economía local en respuesta al aumento de la demanda de servicios digitales y de inteligencia artificial. El anuncio, que reafirma la presencia de la compañía en la zona durante quince años, se produce en un contexto de competencia global por ampliar la capacidad tecnológica y energética en Estados Unidos, con consecuencias para residentes, autoridades y empresas relacionadas con el sector digital.

De acuerdo con información oficial publicada en el sitio de Google Data Centers, la inversión total acumulada desde 2007 en el centro de datos de Lenoir, Carolina del Norte, supera los USD 1.200 millones, cifra que incluye el desarrollo de instalaciones, colaboraciones energéticas y programas educativos. Según un reporte de la agencia de noticias Reuters, la compañía sostiene proyectos de expansión y mantiene asociaciones con instituciones locales como Blue Ridge Energy y el Instituto técnico y comunitario Caldwell Community College & Technical Institute (CCC&TI) para fomentar la formación laboral y la eficiencia energética en la región.

La instalación de Google en el condado de Caldwell, ubicada en el sur de Estados Unidos, forma parte de una red global que sostiene servicios como Google Maps, Google Search, Google Workspace y YouTube, según la documentación técnica de la empresa. El auge de la inteligencia artificial y el crecimiento del tráfico de datos han impulsado la necesidad de reforzar infraestructuras de este tipo, mientras otros gigantes tecnológicos como Microsoft y Meta también desarrollan proyectos similares en la región.

Inversión de Google en centros de datos de Carolina del Norte

Desde 2007, Google ha invertido más de USD 1.200 millones en la construcción y expansión del centro de datos en Lenoir, Carolina del Norte, según información corporativa recogida en el portal oficial de la compañía (Google Data Centers North Carolina). Esta cifra comprende la suma total de inversiones históricas, incluidas ampliaciones de capacidad, modernización de equipos y desarrollo de infraestructura energética asociada.

La agencia de noticias Reuters informó que la empresa continúa evaluando nuevas fases de ampliación en función de las necesidades del mercado digital y la evolución de la inteligencia artificial, aunque no se ha divulgado públicamente una cifra de inversión específica de USD 1.000 millones para el año 2026. La información disponible confirma el compromiso de la compañía con el crecimiento de su infraestructura y su impacto en la economía local.

El rol del centro de datos de Lenoir

El centro de datos de Lenoir sostiene parte de los servicios globales de Google, como procesamiento de búsquedas, almacenamiento de información y soporte para aplicaciones como YouTube y Google Photos. Según la documentación técnica de la empresa, estas instalaciones alojan grandes volúmenes de datos y permiten que millones de usuarios utilicen los servicios diariamente.

Para el alcalde de Lenoir, Joseph Gibbons, la inversión de Google representa un compromiso sostenido con el desarrollo de la ciudad y el condado de Caldwell: “la inversión de Google representa un compromiso sostenido con el desarrollo de la ciudad y el condado de Caldwell” (cita recogida por la cadena de noticias Fox News). El centro opera bajo estándares de eficiencia energética y seguridad física, y su desarrollo ha generado cientos de empleos directos e indirectos en la región.

La inversión acumulada de Google en Lenoir, Carolina del Norte, supera los USD 1.200 millones destinados a instalaciones, energía y programas educativos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Impacto en la economía y el empleo local

La expansión de Google ha creado cientos de empleos en el condado de Caldwell, tanto en áreas técnicas como de infraestructura y mantenimiento, según cifras oficiales de la empresa y autoridades locales. El efecto económico se extiende a empresas proveedoras, contratistas y servicios relacionados que han incrementado su actividad desde la llegada de la compañía.

La colaboración con instituciones educativas y organismos locales busca facilitar la capacitación de la fuerza laboral. El presidente del Instituto técnico y comunitario Caldwell Community College & Technical Institute (CCC&TI), Mark Poarch, explicó a Fox News que la cooperación con Google“garantiza que los estudiantes tengan los recursos necesarios para ingresar al mercado laboral”, en referencia a fondos y programas de formación técnica.

Iniciativas sociales y energéticas

Google mantiene una política de colaboración con entidades locales para promover la eficiencia energética y la equidad digital. Según el portal oficial de la empresa y reportes de el medio especializado Data Center Dynamics, la compañía ha apoyado proyectos de modernización de la red eléctrica y acceso a energías renovables, en alianza con Blue Ridge Energy y Blue Ridge Community Action.

Las acciones incluyen la financiación de programas de eficiencia energética y modernización en viviendas y escuelas del condado, aunque no se ha confirmado oficialmente un fondo específico de USD 2 millones para energía en 2026, como indicaba Fox News. La empresa sí ha realizado donaciones periódicas para proyectos educativos y de inclusión digital, en línea con su política corporativa de responsabilidad social.

Carolina del Norte como polo de centros de datos

La ubicación de centros de datos en Carolina del Norte responde a factores como la disponibilidad de energía eléctrica estable, incentivos fiscales estatales y acceso a terrenos adecuados, según análisis de la agencia de noticias Reuters y el medio especializado Data Center Dynamics. El sur de Estados Unidos ha experimentado un crecimiento sostenido en la instalación de infraestructura tecnológica, con proyectos de empresas como Microsoft y Meta junto a las operaciones de Google.

El entorno regulatorio y las políticas locales han favorecido la atracción de inversiones tecnológicas, con la creación de zonas industriales y programas de apoyo a la formación técnica. Las autoridades estatales y municipales destacan la creación de empleo y la recaudación fiscal.

El centro de datos de Lenoir sostiene servicios globales como Google Maps, YouTube y Google Photos para millones de usuarios diarios.

Inteligencia artificial y expansión tecnológica

El auge de la inteligencia artificial ha impulsado la demanda de centros de datos de alta capacidad y eficiencia energética. Según la agencia de noticias Reuters, los nuevos desarrollos tecnológicos requieren infraestructuras capaces de procesar grandes volúmenes de información y algoritmos avanzados, factores determinantes en el diseño de las instalaciones.

Google destina parte de sus inversiones a la optimización de sistemas de refrigeración, seguridad y gestión energética para reducir el impacto ambiental y sostener la competitividad en el sector digital. El aumento del tráfico de datos y la evolución del mercado tecnológico exigen actualizaciones periódicas en la infraestructura existente.

Estrategia de Google frente a otras empresas

La estrategia de Google en Carolina del Norte se caracteriza por la combinación de inversiones en infraestructura, colaboración con actores locales y programas de responsabilidad social. Según el medio especializado Data Center Dynamics, la compañía busca mantener una presencia de largo plazo en la región, en competencia con otras firmas como Microsoft y Meta, que también han anunciado proyectos de expansión en el sureste de Estados Unidos.

La diversificación de servicios, el enfoque en energías renovables y la conexión con instituciones educativas constituyen elementos clave de la política de la empresa, según fuentes corporativas y autoridades locales.

Perspectivas para el sector de centros de datos

El desarrollo de centros de datos en Estados Unidos y especialmente en el sur del país mantendrá su ritmo de crecimiento en función de la evolución de la inteligencia artificial, la demanda de servicios digitales y las políticas de incentivos estatales, según proyecciones de la agencia de noticias Reuters y el medio especializado Data Center Dynamics.

Google ha reiterado su intención de fortalecer su presencia en Carolina del Norte, aunque no existen anuncios oficiales sobre nuevas inversiones concretas para 2026. El impacto para la comunidad abarca la generación de empleo, la modernización de la infraestructura y la consolidación de la región como polo tecnológico.