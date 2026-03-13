Miami Beach endurece las reglas para las vacaciones de primavera: estacionamiento, traslados y controles viales

Miami Beach impone tarifas de estacionamiento de hasta USD 100 diarios durante los fines de semana claves de vacaciones de primavera 2026. (Reuters)

Las nuevas restricciones en Miami Beach para las vacaciones de primavera de 2026 están diseñadas para equilibrar la seguridad pública con la protección de la actividad económica local. Este año, la ciudad modificará parte de sus medidas después de que en temporadas anteriores los negocios reportaran afectaciones debido a la gestión de multitudes y desórdenes durante estos días.

A pesar del ajuste, los visitantes se enfrentarán a tarifas de estacionamiento elevadas, controles viales y planes de tráfico específicos durante los fines de semana de mayor afluencia, programados del 12 al 15 y del 19 al 22 de marzo.

Según el periódico local Miami Herald, estas fechas concentran los dispositivos más estrictos para quienes planeen acudir a las celebraciones en la ciudad.

El estacionamiento en South Beach alcanzará tarifas máximas de USD 100 por día

Durante los fines de semana señalados de marzo, los estacionamientos públicos cubiertos y al aire libre situados al sur de la calle 23 funcionarán con normalidad; en 2025 estos espacios se cerraron por completo durante los días de mayor concentración turística. Sin embargo, la permanencia de estos estacionamientos se combina con un cambio clave en los costos.

El periódico local Miami Herald destaca que en cuatro estacionamientos ubicados en el distrito Art Deco de South Beach —entre las calles Quinta y Decimosexta, en Washington Avenue y Ocean Drive— se aplicarán tarifas fijas de entre USD 40 y USD 100 de jueves a domingo y los residentes no accederán a precios preferenciales.

Un mapa informativo detalla las rutas de transporte público, las ubicaciones de los garajes de estacionamiento y sus tarifas por hora en una zona urbana específica. (City of Miami Beach)

En cuanto a los estacionamientos sobre la vía pública y los lotes abiertos, la tarifa se elevará a USD 20 por hora, con un máximo diario de USD 100 durante los días de mayor flujo de visitantes. El resto del mes, la tarifa se mantendrá para estos espacios.

Solo los residentes registrados continuarán pagando la tarifa habitual de USD 1 por hora en zonas autorizadas.

Servicio de traslados las 24 horas durante marzo

Para facilitar el movimiento en la ciudad y aliviar la presión sobre los trabajadores de comercios locales—muchos de los cuales ven limitada la movilidad debido a las restricciones—Miami Beach ofrecerá servicios de traslado las 24 horas entre las 5 a. m. del jueves y las 5 a. m. del lunes durante todo marzo.

Según el administrador municipal citado por Miami Herald, las tarifas en estos garajes (Fifth Street, Sunset Harbour y 42nd Street) no aumentarán durante estas fechas.

Puntos clave del servicio de traslado

De Fifth Street hasta la intersección con Seventh Street y Washington Avenue: cada 10 minutos entre las 15:00 y las 2:00 y cada 20 minutos el resto del horario .

y . Desde los estacionamientos de Sunset Harbour y la calle 42, los traslados a la calle 12 y Washington Avenue: cada 15 minutos en horas pico, cada 30 minutos el resto del día.

Aumento de multas de remolque y controles de alcoholemia

Otro instrumento de control para desincentivar infracciones es el incremento de la tarifa de remolque. Los fines de semana, el coste para los residentes que no habiten en la ciudad asciende a USD 548.

Esta medida se mantiene igual que en años previos, según informa el periódico local Miami Herald.

Restricciones de acceso aplican a barrios como South of Fifth, Flamingo Park y West Avenue durante las noches de marzo en Miami Beach. (Reuters)

La seguridad vial estará reforzada mediante controles de alcoholemia, programados para el 13 y 14 de marzo, así como el 20 y 21 de marzo. Estos operativos buscan reducir los incidentes relacionados con el consumo de alcohol durante los días de festejo, que en años anteriores motivaron la declaración de toques de queda temporales para restablecer el orden.

Plan de tráfico especial y restricciones de acceso a barrios residenciales

A partir de las 22:00 de los días 13 al 15 de marzo y del 20 al 22 de marzo, la policía instalará sistemas de lectura de matrículas en los carriles de entrada este de las calzadas MacArthur y Julia Tuttle. El objetivo es monitorear y eventualmente limitar el ingreso de vehículos.

Este despliegue empezará a prepararse cada día una hora antes, desde las 21:00, lo que podría traducirse en retrasos para los conductores.

Restricciones de acceso a barrios residenciales

De jueves a domingo durante todo marzo, a partir de las 18:00:

El barrio South of Fifth solo permitirá el acceso por Alton Road, Washington Avenue y Collins Avenue .

Para el vecindario de Flamingo Park , el ingreso estará habilitado únicamente por Alton Road .

También se aplican nuevas reglas en West Avenue.

Nuevas reglas en Ocean Drive y accesos a la playa

Entre el 12 y el 15 de marzo, así como del 19 al 22 de marzo, Ocean Drive solo se podrá cruzar en automóvil desde la calle 15, con la salida exclusiva por la calle Quinta.

En contraste con lo sucedido en 2025, los accesos a la playa desde Ocean Drive estarán abiertos durante más tiempo: los controles de seguridad permanecerán, pero no habrá cierre a las 18:00.

Los asientos en la acera seguirán disponibles para el público.

Toques de queda en reserva para incidentes

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado la implementación de toques de queda para la temporada. No obstante, el periódico local Miami Herald señala que la ciudad evalúa activar esta medida si la situación lo requiere.

Miami Beach ha flexibilizado varias disposiciones respecto al año anterior, pero mantiene dispositivos centrales de control y tarifas altas en vigencia tanto para visitantes como para quienes trabajan en la zona.

La experiencia en temporadas previas —marcada por desórdenes masivos en el espacio público y operaciones policiales para contener peleas, actos de vandalismo y aglomeraciones— motiva el actual esquema, que busca un equilibrio entre el movimiento turístico y el orden público.