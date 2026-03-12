Los Oscar aumentarán su seguridad tras avisar el FBI de posible ataque iraní con drones en California

Las fuerzas del orden del área de Los Ángeles han fortalecido los operativos de vigilancia y seguridad antes de la 98.ª edición de los Premios Oscar, a raíz de la circulación de un boletín del FBI que advertía sobre la posibilidad de un ataque con drones procedente de Irán en territorio californiano, según reprodujo The Hollywood Reporter. El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles indicó que mantiene altos niveles de preparación y monitoreo, colaborando estrechamente con socios federales y locales para intercambiar recursos y observar el curso del conflicto en Oriente Próximo, analizando cualquier impacto potencial en las comunidades locales. Tal como declaró el propio departamento, la seguridad pública permanece en primer plano, poniendo atención a amenazas potenciales vinculadas a ataques de individuos aislados, células inactivas y riesgos provenientes de la tecnología, incluidos ciberataques.

De acuerdo con la información publicada por ABC News, el FBI difundió un aviso a comienzos de febrero dirigido a los cuerpos de seguridad de California, en el que se indicaba que Irán, ante un eventual ataque estadounidense en su contra, contemplaba la posibilidad de realizar un ataque sorpresa desde una embarcación desconocida cerca de la costa continental de Estados Unidos. El método señalado era el uso de vehículos aéreos no tripulados, y los objetivos no se detallaban más allá de ubicarse en California. El boletín no precisó el momento, los posibles autores ni el método concreto del presunto plan.

La relevancia del aviso se incrementó después de las acciones militares realizadas conjuntamente por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, que, según detalló ABC News, incluyeron ataques contra infraestructuras y personal militar iraní, así como instalaciones nucleares, lo que desembocó en una confrontación militar abierta. Este contexto de conflictividad internacional incentivó el refuerzo de medidas de seguridad para la gala de los Oscar, prevista para el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

El productor ejecutivo de la retransmisión de los premios, Raj Kapoor, confirmó —en declaraciones recogidas por TheWrap— la adopción de nuevas medidas de protección y la cooperación con las fuerzas de seguridad. Kapoor subrayó que la organización mantiene todos los años un monitoreo estricto del panorama global y que cuentan con la colaboración tanto del FBI como del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). El productor señaló que la seguridad y bienestar de quienes participan y asisten al evento forma parte de la responsabilidad principal del equipo a cargo de la ceremonia.

Diversas fuentes oficiales han buscado minimizar la alarma pública causada por la alerta inicial. El gobernador de California, Gavin Newsom, manifestó en su cuenta en X que no existen datos sobre amenazas inminentes contra Estados Unidos y que continúa en coordinación permanente con los encargados de seguridad e inteligencia para supervisar amenazas dirigidas al estado, en especial aquellas vinculadas al conflicto en Oriente Próximo. Newsom reiteró su posición de que no cuenta con información sobre riesgos inmediatos, aunque aseguró que las autoridades estatales se mantienen listas para responder ante cualquier emergencia potencial, dando prioridad a los desafíos relacionados con los drones e incrementando la vigilancia desde que se intensificó la situación en la región.

Por su parte, Los Angeles Times citó fuentes con conocimiento de la alerta del FBI que afirman que, por el momento, no hay indicios confiables que apunten a una amenaza real e inminente. El medio especificó que este tipo de comunicación suele tener un carácter preventivo y no necesariamente corresponde a datos sobre hechos concretos.

En el entorno inmediato de los Oscar, la seguridad ha mostrado un refuerzo moderado: Variety consignó que observadores presentes durante los preparativos para la alfombra roja confirmaron un aumento de las medidas, aunque no resultan excesivamente visibles para el público externo. La Academia, organizadora principal de la ceremonia, optó por no realizar declaraciones al respecto. Según Variety, la agenda prevista se mantiene, incluyendo el ensayo general de la alfombra roja programado para el 12 de marzo, como parte de los últimos detalles antes de la entrega de premios.

Los equipos de seguridad y producción han indicado su compromiso de realizar la gala con la mayor normalidad posible, garantizando la sensación de protección para invitados, personal y grupos de aficionados que se congregan en los alrededores del evento. TheWrap recogió declaraciones adicionales de Raj Kapoor enfatizando el compromiso del equipo: “Como equipo de producción es nuestra responsabilidad asegurarnos de que eso se haga realidad. Es algo que no nos tomamos a la ligera y asumimos una enorme responsabilidad al respecto”.

El operativo para garantizar la seguridad se integra en una tendencia más general de prevención y refuerzo en eventos multitudinarios de alto perfil, en medio del contexto internacional marcado por tensiones y conflictos en Oriente Próximo durante el mes de marzo. Los reportes de los diferentes medios, incluidos The Hollywood Reporter, Los Angeles Times, Variety, ABC News y TheWrap, coinciden en señalar que la organización del evento y las autoridades encargadas de la seguridad están enfocados en evaluar continuamente cualquier señal de riesgo, manteniendo la coordinación institucional y la comunicación con los asistentes y el público general tanto en las inmediaciones como a través de transmisiones.