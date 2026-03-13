Estados Unidos registra más de 1.200 casos de sarampión en 2026 y se acerca a niveles no vistos en décadas

El sarampión registra un repunte histórico en Estados Unidos con 1.281 casos confirmados durante los primeros meses de 2026, según el CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un repunte de casos de sarampión en Estados Unidos ha generado preocupación entre las autoridades de salud pública, luego de que los registros oficiales superaron los máximos de las últimas tres décadas. Más de 1.281 casos confirmados se contabilizaron en los primeros meses de 2026, de acuerdo con datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), lo que llevó a implementar medidas de vigilancia y contención en distintos estados.

Según cifras difundidas por el CDC y recogidas por la cadena estadounidense NBC News, Carolina del Sur concentra el mayor brote del país, con más de 600 contagios confirmados en lo que va del año. El organismo federal advirtió que la propagación del virus se mantiene activa y que la cifra nacional de casos ya es una de las más elevadas desde el año 2000, cuando el país obtuvo el estatus de eliminación del sarampión en su territorio.

El sarampión, uno de los virus más contagiosos a nivel mundial, fue declarado eliminado en Estados Unidos hace 26 años. Sin embargo, la caída en las tasas de vacunación y la aparición de brotes locales han reactivado la circulación del patógeno. El repunte actual se suma al récord de 2.284 casos confirmados en 2025, el número más alto desde 1991, según el monitoreo oficial del CDC y reportes de NBC News.

Dónde se concentran los brotes y cuántas personas están afectadas

De acuerdo con los últimos datos del CDC, publicados el 13 de marzo de 2026, se reportaron 1.281 casos confirmados de sarampión desde el inicio de este año, lo que representa un incremento considerable respecto a años previos. La mayoría de los contagios se concentran en Carolina del Sur, que ha registrado más de 600 personas infectadas y más de 500 en cuarentena, según detallan tanto el CDC como NBC News.

Otros estados con brotes activos incluyen Utah, Florida, Arizona y Washington, donde se han identificado algunas decenas de casos en comunidades con bajas tasas de inmunización. El epicentro actual en Carolina del Sur llevó a las autoridades locales a reforzar la vigilancia epidemiológica y coordinar acciones con el CDC.

Magnitud del aumento frente a años anteriores

El aumento en el número de casos de sarampión supera ampliamente las cifras observadas en los últimos años. Según el CDC, el total de 2025 alcanzó los 2.284 casos, la mayor cantidad desde 1991. En 2024 se habían registrado 16 brotes, mientras que en 2025 el número escaló a 49. Durante los primeros meses de 2026, los casos ya cuadruplican los registros del mismo período de 2025 y multiplican por 25 los de 2024, de acuerdo con la corrección publicada por NBC News el 20 de febrero de 2026.

La institución federal subrayó que la transmisión se mantiene activa en varios focos y que la tendencia al alza podría comprometer el estatus de eliminación nacional que ostenta el país desde el año 2000.

Carolina del Sur concentra el mayor brote de sarampión del país, con más de 600 contagios y más de 500 personas en cuarentena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Causas del resurgimiento del sarampión

Según el CDC, la principal causa del aumento actual está asociada a la disminución en las tasas de vacunación infantil en algunas comunidades. El organismo advierte que la baja cobertura inmunológica permite que el virus circule de manera intermitente y ocasione brotes con alta transmisión. La vacuna contra el sarampión, introducida en el país en 1963, redujo la incidencia de la enfermedad y evitó miles de muertes anuales.

El CDC sostiene que el virus sigue ingresando al país a través de viajeros internacionales no inmunizados y que la existencia de grupos no vacunados facilita la propagación. “El sarampión puede causar complicaciones severas, incluyendo neumonía o encefalitis”, explicó la doctora Jennifer McQuiston, directora adjunta de la División de Enfermedades Virales de los CDC, en declaraciones tomadas por NBC News.

Medidas adoptadas por las autoridades de salud

Ante el aumento de casos, el CDC y los departamentos de salud estatales intensificaron las campañas de vacunación y desplegaron equipos de respuesta rápida en zonas con brotes activos. También se reforzaron las recomendaciones para que los profesionales sanitarios notifiquen de inmediato los casos sospechosos y apliquen protocolos de aislamiento.

Entre las medidas, destaca la cuarentena de más de 500 personas en Carolina del Sur, donde las autoridades buscan contener el brote y evitar su expansión a otras regiones. El monitoreo epidemiológico se ha desplegado especialmente en escuelas y comunidades donde se identificaron focos de transmisión.

Consecuencias del repunte de sarampión

El impacto del aumento de casos se observa en la reactivación de medidas preventivas que no se aplicaban desde hace décadas. Durante 2025, se reportaron tres muertes asociadas a la enfermedad, incluidas dos niñas, según los registros del CDC y el seguimiento de NBC News. Hasta la fecha, en 2026, no se han informado fallecimientos vinculados a los brotes actuales.

Especialistas en epidemiología insisten en que la vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir nuevos brotes y evitar complicaciones relacionadas con el sarampión. “La inmunización es necesaria para salvaguardar la salud de la comunidad”, remarcó McQuiston en el mismo informe.

La caída en las tasas de vacunación infantil facilita la propagación del sarampión en comunidades vulnerables, alerta el CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas para los próximos meses

La evolución de los brotes dependerá de la capacidad de las autoridades para aumentar la cobertura vacunal y controlar la circulación del virus en los principales focos. El CDC mantiene la vigilancia activa y actualiza periódicamente los datos sobre casos y brotes, accesibles en su sitio oficial.

El estatus de eliminación del sarampión en el país podría estar en riesgo si persiste la transmisión durante más de un año, advirtieron tanto el CDC como NBC News. El monitoreo continuará a lo largo de 2026, con especial atención en los estados con mayor número de contagios y en comunidades vulnerables.

Los datos oficiales y los reportes de medios como NBC News se actualizan semanalmente para informar sobre el avance de los brotes y las respuestas institucionales.