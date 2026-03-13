Dos empresas de remolque señaladas por cobros excesivos continúan prestando servicios en la ciudad de Nueva York

Las compañías Clutch Towing y Five J’s Automotive, acusadas de cobros excesivos en Nueva York, mantienen contratos con la ciudad pese a las denuncias (Captura de video)

La polémica en torno a las compañías de remolque de Nueva York ha cobrado fuerza luego de que dos firmas, Clutch Towing y Five J’s Automotive, fueran acusadas de realizar cobros excesivos a los conductores y obligadas a devolver miles de dólares. Lo sorprendente para muchos es que, a pesar de estas acciones y de los acuerdos alcanzados para resarcir a los afectados, ambas empresas siguen autorizadas para operar en nombre de la ciudad. Este hecho ha generado inquietud entre los neoyorquinos, quienes cuestionan cómo es posible que compañías señaladas por el propio Ayuntamiento continúen actuando en representación de entidades municipales.

El Ayuntamiento de Nueva York intervino tras recibir múltiples quejas de ciudadanos que denunciaban haber sido víctimas de cobros irregulares por parte de estas empresas de remolque. Como resultado, Clutch Towing y Five J’s Automotive tuvieron que devolver sumas significativas de dinero, en una medida que buscaba reparar el daño económico causado a los afectados. El caso más notorio fue el acuerdo alcanzado en marzo del año pasado entre la ciudad y Clutch Towing, por el cual la empresa se comprometió a reembolsar aproximadamente 9.000 dólares a los usuarios perjudicados. A través de distintos canales, incluido el portal 311 y las redes sociales del Ayuntamiento, se informó a la ciudadanía sobre la devolución de estos fondos y las gestiones para facilitar la recuperación del dinero a quienes habían sido sobrecargados.

El Ayuntamiento de Nueva York intervino tras recibir múltiples quejas de ciudadanos por irregularidades en los cobros de las empresas de remolque (Captura de video)

A pesar de la gravedad de las acusaciones y de las acciones correctivas adoptadas, la situación ha dejado perplejos a muchos residentes. Varias personas manifestaron su asombro a CBS News New York al enterarse de que la policía de Nueva York continuaba utilizando los servicios de remolque de compañías señaladas públicamente por irregularidades. El problema no es menor: en 2025, el servicio 311 de la ciudad registró 86 quejas contra Clutch Towing, la cifra más alta entre las empresas de remolque en los cinco distritos. Además, esta firma recibió una calificación F por parte del Better Business Bureau y apenas una estrella y media en Yelp, con docenas de comentarios negativos que mencionan desde cobros excesivos hasta falta de recibos y exigencias de pago únicamente en efectivo. Algunos usuarios incluso relataron haber sido presionados para pagar servicios que nunca solicitaron, como el traslado de sus vehículos hasta sus domicilios.

El gerente de Clutch Towing, Mo Hassan, negó rotundamente cualquier cobro superior a las tarifas máximas autorizadas por la ciudad, que ascienden a 125 dólares por remolque y 27 dólares diarios por almacenamiento. Hassan aseguró que su empresa siempre ha respetado estos límites y atribuyó las quejas a la molestia de los propietarios cuando sus vehículos, en condiciones irregulares, son retirados de la vía pública. A pesar de ello, el propio Hassan afirmó desconocer el acuerdo con el Ayuntamiento y el monto de la indemnización pactada, lo que añade incertidumbre sobre el cumplimiento real de las medidas correctivas.

El Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador de la Ciudad de Nueva York (DCWP) es el organismo encargado de regular la actividad de las empresas de remolque que colaboran con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). El DCWP recuerda periódicamente a los ciudadanos los acuerdos alcanzados con Clutch Towing en marzo de 2025 y con Five J’s Automotive en junio del mismo año. Ambas compañías siguen inscritas en los principales programas municipales: el NYC Rotation Tow Program y el Direct Accident Response Program. Estos programas permiten que el NYPD designe, de forma rotativa, a empresas privadas para el remolque de vehículos por causas como placas vencidas o estacionamiento ilegal. El manual del departamento establece que el NYPD no regula qué compañías integran la lista rotativa, sino que se limita a solicitar sus servicios según turnos preestablecidos.

Clutch Towing debió reembolsar cerca de 9.000 dólares a usuarios afectados, según acuerdo comunicado por el portal 311 y redes oficiales de la ciudad (Captura de video)

El comisionado del DCWP, Sam Levine, explicó que si una empresa acepta regularizar su conducta mediante un acuerdo extrajudicial, la ciudad suele considerar su reincorporación al sistema. No obstante, advirtió que se reservan todos los derechos, incluida la revocación total de la licencia, para garantizar que los ciudadanos no sean nuevamente víctimas de abusos. Levine evitó precisar si se están considerando sanciones adicionales contra Clutch Towing.

Las quejas de los usuarios contra Clutch Towing no han cesado. Uno de los casos recientes es el de Michael Medved, quien relató que, tras semanas de búsqueda, recibió una llamada que le informó que su vehículo había sido remolcado por Clutch el 2 de enero de 2026. Medved aseguró que pasó más de un mes sin saber el paradero de su coche y que, cuando finalmente fue contactado, le exigieron el pago de 1.660 dólares en concepto de grúa y almacenamiento, a pesar de que no se le notificó antes. Según su testimonio, la empresa se negó a devolverle el automóvil argumentando que estaba en régimen de arrendamiento y le exigieron documentación adicional, a pesar de que la ciudad estipula que un contrato de arrendamiento vigente debería ser suficiente para recuperar el vehículo. Medved afirmó que debió recurrir repetidamente a servicios de transporte alternativo mientras intentaba, sin éxito, recuperar su coche.

Un portavoz del NYPD declaró que no existía registro de que el departamento hubiera ordenado el remolque del vehículo de Medved, aunque otros ciudadanos sí presentaron documentación que comprobaba la intervención de Clutch Towing a través del programa de remolque rotativo. Tras la denuncia de Medved, CBS News intentó obtener una respuesta directa del gerente Mo Hassan, pero este evitó dar declaraciones adicionales.