Estados Unidos

Autoridades logran evacuar a tripulantes tras incendio en un barco frente a Miami Beach

El incidente involucró a un grupo de turistas provenientes de Nebraska y fue atendido por los equipos de rescate locales, que evacuaron a los ocupantes sin que se reportaran heridos, mientras las autoridades investigan las causas del incendio

Rescatistas y embarcaciones cercanas colaboraron
Rescatistas y embarcaciones cercanas colaboraron para evacuar con éxito a los pasajeros, quienes resultaron ilesos y se mantuvieron fuera de peligro.

Las autoridades de Miami Beach ejecutaron la evacuación de todos los tripulantes de un barco de 40 pies tras un incendio registrado en las aguas cercanas a la calle 57 y Collins Avenue, la mañana de este jueves. La rápida intervención de los equipos de Miami Beach Fire Rescue (MBFR) y Miami-Dade Fire Rescue permitió que los ocupantes de la embarcación fueran rescatados, sin que se registraran personas heridas, según informaron Local 10 News y Telemundo 51.

Despliegue de cuerpos de rescate y control del fuego

El incidente se registró alrededor de las 10:40 a.m., cuando se detectaron llamas en un barco cercano a la costa de Miami Beach. El barco, identificado como Size Matters, trasladaba a un grupo de turistas originarios de Omaha, Nebraska, que viajaban desde Fort Lauderdale hacia los Cayos de Florida.

El propietario, Peter Fink, explicó a la cadena local WSVN que participaban en un encuentro náutico cuando percibieron un olor a quemado. Al identificar que el olor provenía de su propio barco, la tripulación redujo la velocidad y trató de localizar el origen de la anomalía.

Al confirmar la gravedad de la situación, Fink y sus acompañantes intentaron sofocar el fuego con un extintor, pero los esfuerzos resultaron insuficientes debido al avance de las llamas. Posteriormente, el grupo optó por abandonar la nave y pedir auxilio a una embarcación cercana.

“Hicimos señas a un barco, disparamos el extintor un poco hacia el aire para que pudieran ver el humo y de alguna manera les llamó la atención y se acercaron a nosotros; fueron increíbles”, señaló Jason James, uno de los pasajeros, a WSVN.

Finalmente, tras el operativo coordinado de los rescatistas locales y la ayuda de embarcaciones cercanas, todos los tripulantes lograron ser evacuados sin heridas. Con alivio, Peter Fink expresó a WSVN: “Por suerte nadie cayó al agua, no tuvimos que saltar, así que todo está bien”.

La tripulación del barco intentó
La tripulación del barco intentó sofocar el incendio con un extintor, pero el avance de las llamas obligó a solicitar ayuda a una embarcación cercana.

La reacción de los pasajeros y el operativo de rescate

El incendio fue extinguido en pocos minutos y el barco, completamente calcinado, fue remolcado hasta la zona de Haulover Inlet. A pesar de que el fuego destruyó la embarcación, la familia logró recuperar todo su equipaje, lo que redujo las pérdidas materiales tras el incidente.

Por su parte, Irelynn James relató que el viaje tenía un significado personal, ya que planeaba celebrar su cumpleaños durante los días siguientes. “Pensé que aún no era mi momento de irme. Era su viaje y decidí acompañarlos para poder hacer algo por mi cumpleaños en dos días; solo intento llegar a los 20”, manifestó a la cadena local WSVN. Además, agradeció la respuesta inmediata de los rescatistas: “Tuvimos a nuestros héroes aquí que nos salvaron a todos y nos arrojaron al otro barco”.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la causa que provocó el incendio en el barco de 40 pies. Tanto Miami Beach Fire Rescue como Miami-Dade Fire Rescue se mantuvieron en el lugar para asegurar la extinción completa del fuego y descartar la existencia de focos activos. La investigación para determinar el origen del siniestro continúa bajo la supervisión de los equipos especializados.

