Estados Unidos

Más de 95 millones de personas en riesgo por tormentas severas y tornados desde Texas hasta Nueva York

Autoridades meteorológicas anticipan lluvias intensas, granizo de gran tamaño y ráfagas superiores a 100 km/h durante la jornada

Guardar
Las alertas de clima grave
Las alertas de clima grave emitidas por el NWS y la NOAA afectan a más de 95 millones de personas desde Texas hasta Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de residentes a lo largo de una extensa franja del este, centro y sur de Estados Unidos se preparan este miércoles para enfrentar una amenaza de clima grave que podría provocar tormentas eléctricas, tornados y ráfagas de viento de gran intensidad. Las autoridades meteorológicas han emitido alertas desde el estado de Texas hasta Nueva York, en lo que representa una de las jornadas de mayor riesgo climático del año, según la evaluación conjunta del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

De acuerdo con datos oficiales, se prevé que el sistema frontal que avanza desde el centro del país tendrá el mayor impacto en dos regiones: el sur profundo, desde el este de Texas al sur de Alabama, y el valle de Ohio, desde el centro de Ohio hasta el oeste de Pensilvania, Virginia Occidental y el oeste de Maryland. El canal meteorológico FOX Weather y la revista de información general Newsweek informaron que el principal riesgo está asociado a la posible formación de tornados de categoría EF-2 y ráfagas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora (62 millas por hora), según los últimos boletines del Centro de Predicción de Tormentas (SPC).

El episodio meteorológico ocurre tras varios días con condiciones adversas en el centro y el este del país. El martes, varios estados del Midwest informaron daños materiales por tornados, y equipos de emergencia realizaron rescates en localidades como Lake Village, Indiana, donde dos empleados quedaron atrapados en una tienda y fueron evacuados ilesos, según imágenes difundidas por FOX Weather y reportes del NWS.

áreas bajo alerta de clima grave en Estados Unidos

Las alertas del NWS y la NOAA alcanzan a más de 95 millones de personas en una franja geográfica que va desde el este de Texas hasta el sur de Nueva York. Según los mapas de riesgo del SPC, las zonas bajo mayor vigilancia incluyen el este de Texas, Louisiana, el sur de Mississippi y Alabama, el centro y sur de Ohio, el oeste de Pensilvania, Virginia Occidental y el oeste de Maryland.

En estos lugares, las autoridades han emitido avisos de tormenta grave y vigilancia de tornado. Las áreas metropolitanas de Houston, Nueva Orleans, Memphis, Nashville, Pittsburgh y Washington, DC figuran entre las ciudades con mayor posibilidad de verse afectadas, de acuerdo con reportes de FOX Weather y Newsweek.

El sistema frontal trae riesgo
El sistema frontal trae riesgo elevado de tormentas eléctricas, tornados EF-2 y ráfagas de viento superiores a 100 km/h en el este y sur de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos y fenómenos meteorológicos previstos

El Centro de Predicción de Tormentas ubica el nivel de riesgo para hoy en nivel 2 de 5 en la escala de severidad: esto implica posibilidad de tormentas eléctricas intensas, granizo de gran tamaño, ráfagas de viento superiores a 100 km/h y formación de tornados, bajo la categorización usada por la NOAA. En el sur profundo, la amenaza de tornados de categoría EF-2 es alta, mientras en el valle de Ohio se prevén supercélulas con potencial de tornados aislados.

Según el NWS, se esperan lluvias intensas, con acumulados de hasta 75 milímetros (3 pulgadas) y riesgo elevado de inundaciones repentinas en las zonas bajo mayor impacto. El frente frío, impulsor de la inestabilidad atmosférica, continuará desplazándose hacia el Atlántico Medio en el transcurso del día, según los modelos meteorológicos actualizados de la NOAA.

Respuesta de las autoridades y medidas para la población

Las autoridades federales, estatales y locales han reforzado la vigilancia meteorológica y los dispositivos de emergencia. Tanto el NWS como la NOAA mantienen la emisión de boletines en tiempo real y recomiendan a la población utilizar radios meteorológicos y aplicaciones oficiales para mantenerse informados. “La población debe monitorear los avisos oficiales y estar preparada para buscar refugio si se emiten alertas de tornado o tormenta grave”, indicó el Centro de Predicción de Tormentas en un comunicado recogido por FOX Weather.

En los estados afectados el martes, equipos de emergencia permanecen desplegados para atender incidentes y realizar evaluaciones de daños. Las autoridades han dispuesto refugios temporales en las zonas identificadas como de mayor riesgo.

Houston, Nueva Orleans, Memphis, Nashville,
Houston, Nueva Orleans, Memphis, Nashville, Pittsburgh y Washington, DC figuran entre las ciudades bajo mayor amenaza de tormentas severas y tornados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto de tormentas previas y antecedentes recientes

El sistema frontal que hoy representa un riesgo ya ocasionó daños en localidades del Midwest. El martes se informaron tornados en Illinois e Indiana, con imágenes de destrucción en Lake Village, Indiana, donde dos personas quedaron atrapadas tras el derrumbe de una tienda, según documentos y testimonios difundidos por FOX Weather y el NWS.

Este episodio se inscribe en una secuencia que ha mantenido en alerta a la región central y oriental de Estados Unidos. Según la NOAA, las condiciones meteorológicas recientes han favorecido la formación de sistemas convectivos de gran escala, generando tormentas graves, granizo y ráfagas de viento.

Ciudades y regiones de mayor riesgo en las próximas horas

El área de mayor peligro de tornados se extiende desde el este de Texas al sur de Alabama, incluyendo ciudades como Houston, Nueva Orleans, Mobile, Montgomery y Birmingham. En el valle de Ohio, regiones como Columbus, Pittsburgh, Charleston y el oeste de Maryland presentan condiciones propicias para tormentas graves, según el análisis del Centro de Predicción de Tormentas.

El mapa de alertas del SPC también contempla a Memphis, Nashville y Washington, DC. “Las áreas impactadas por tormentas graves el fin de semana volverán a estar bajo riesgo a medida que el sistema avance hacia el este”, informó el Centro de Pronóstico FOX citado por Newsweek.

Las autoridades instan a la
Las autoridades instan a la población a monitorear boletines meteorológicos y prepararse para buscar refugio ante posibles alertas de tornado y tormenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones oficiales para los residentes

El NWS aconseja a la población de las zonas bajo vigilancia planificar con antelación refugios seguros antes de la llegada de las tormentas. Entre las principales medidas:

  • Consultar los avisos meteorológicos oficiales de la NOAA y el NWS.
  • Mantenerse informados a través de radios meteorológicos o aplicaciones móviles.
  • Evitar desplazamientos innecesarios cuando haya alertas.
  • Seguir las indicaciones de las autoridades locales y estatales.

El NWS subraya la importancia de responder rápidamente ante una alerta de tornado, ya que el tiempo para buscar refugio es reducido en estos episodios.

Evolución del sistema y previsión para los próximos días

Según los pronósticos del Centro de Predicción de Tormentas, el sistema frontal responsable de las tormentas comenzará a perder intensidad durante la noche del miércoles, aunque se mantendrá la vigilancia para posibles tormentas aisladas en la costa atlántica. El monitoreo meteorológico continuará de forma intensiva por parte del NWS y la NOAA.

Las autoridades prevén que el jueves las condiciones tenderán a estabilizarse en la mayor parte del territorio afectado. Los equipos de emergencia y los servicios meteorológicos seguirán actualizando boletines para prevenir incidentes y facilitar la recuperación en las zonas impactadas.

Temas Relacionados

TornadosAlertas MeteorológicasClima extremoestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

El fundador de Starbucks, Howard Schultz, anunció que se mudará a Miami tras décadas en Seattle

El empresario y su esposa, Sheri Schultz, informaron que iniciaron una nueva etapa personal en Florida después de más de 40 años vinculados a la ciudad donde nació y creció la cadena de café. La fundación familiar seguirá operando desde Seattle

El fundador de Starbucks, Howard

Kansas invalida 1.700 licencias de conducir de personas trans y se convierte en el primer estado en cancelar documentos ya rectificados

La entrada en vigor de la nueva ley en Kansas dejó sin efecto identificaciones de ciudadanos transgénero y estableció un precedente nacional al anular documentos que ya habían sido oficialmente actualizados

Kansas invalida 1.700 licencias de

EN VIVO: el Interamerican Institute for Democracy celebra en Miami el foro “Quo Vadis Cuba 2026”

El encuentro reúne a especialistas, analistas y figuras del exilio para debatir alternativas políticas, sociales y económicas ante la crisis que atraviesa La Habana

EN VIVO: el Interamerican Institute

El Aeropuerto Internacional de Miami lidera la integración de controles biométricos en Estados Unidos

La terminal aérea implementó simultáneamente sistemas de procesamiento automatizado de pasaportes y de control de seguridad sin contacto, estableciendo una referencia nacional en identificación digital y reducción de tiempos de espera para viajeros

El Aeropuerto Internacional de Miami

Retiran millones de sensores de glucosa por fallas que provocaron muertes en Estados Unidos

El retiro de casi tres millones de monitores de glucosa genera preocupación entre pacientes con diabetes, tras confirmarse siete muertes y más de 730 lesiones graves vinculadas a lecturas inexactas

Retiran millones de sensores de

TECNO

Epic Games aumenta el precio

Epic Games aumenta el precio de las monedas de Fortnite: los creadores explican por qué tomaron esta decisión

Qué es Character AI y por qué millones de usuarios conversan con personajes creados por inteligencia artificial

Elon Musk lanza su propio PayPal: así es X Money, la nueva plataforma para hacer pagos

Free Fire: códigos gratis de hoy miércoles 11 de marzo de 2026 para obtener recompensas exclusivas

El avance de la inteligencia artificial autónoma revoluciona la automatización en el entorno corporativo

ENTRETENIMIENTO

Liza Minnelli revela los malos

Liza Minnelli revela los malos tratos de Gene Hackman tras la muerte del actor: “Era absolutamente grosero”

Mickey Rourke desechó la ayuda de sus seguidores y la justicia de Los Ángeles lo desalojó

La mujer que disparó contra la mansión de Rihanna podría enfrentar cadena perpetua

No te olvidaré: Universal Pictures apuesta por la novela superventas de Colleen Hoover, un rodaje en Canadá y mujeres al mando

Rachel Zegler sigue sin entender las críticas por su casting en el remake de ‘Blancanieves’: “Me niego a asimilarme por la comodidad de los demás”

MUNDO

La guerra de Irán tiene

La guerra de Irán tiene un claro ganador regional

Irán amenazó con atacar centros económicos y bancos de EEUU e Israel en Oriente Próximo

Japón recuerda el terremoto y tsunami de 2011 con un llamado a la recuperación

El déficit presupuestario de Rusia en enero y febrero casi alcanza la meta anual para 2026

Irán quiere más caos: promueve que el barril de petróleo llegue a 200 dólares