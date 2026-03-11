Más de 95 millones de personas en riesgo por tormentas severas y tornados desde Texas hasta Nueva York

Las alertas de clima grave emitidas por el NWS y la NOAA afectan a más de 95 millones de personas desde Texas hasta Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de residentes a lo largo de una extensa franja del este, centro y sur de Estados Unidos se preparan este miércoles para enfrentar una amenaza de clima grave que podría provocar tormentas eléctricas, tornados y ráfagas de viento de gran intensidad. Las autoridades meteorológicas han emitido alertas desde el estado de Texas hasta Nueva York, en lo que representa una de las jornadas de mayor riesgo climático del año, según la evaluación conjunta del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

De acuerdo con datos oficiales, se prevé que el sistema frontal que avanza desde el centro del país tendrá el mayor impacto en dos regiones: el sur profundo, desde el este de Texas al sur de Alabama, y el valle de Ohio, desde el centro de Ohio hasta el oeste de Pensilvania, Virginia Occidental y el oeste de Maryland. El canal meteorológico FOX Weather y la revista de información general Newsweek informaron que el principal riesgo está asociado a la posible formación de tornados de categoría EF-2 y ráfagas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora (62 millas por hora), según los últimos boletines del Centro de Predicción de Tormentas (SPC).

El episodio meteorológico ocurre tras varios días con condiciones adversas en el centro y el este del país. El martes, varios estados del Midwest informaron daños materiales por tornados, y equipos de emergencia realizaron rescates en localidades como Lake Village, Indiana, donde dos empleados quedaron atrapados en una tienda y fueron evacuados ilesos, según imágenes difundidas por FOX Weather y reportes del NWS.

Las alertas del NWS y la NOAA alcanzan a más de 95 millones de personas en una franja geográfica que va desde el este de Texas hasta el sur de Nueva York. Según los mapas de riesgo del SPC, las zonas bajo mayor vigilancia incluyen el este de Texas, Louisiana, el sur de Mississippi y Alabama, el centro y sur de Ohio, el oeste de Pensilvania, Virginia Occidental y el oeste de Maryland.

En estos lugares, las autoridades han emitido avisos de tormenta grave y vigilancia de tornado. Las áreas metropolitanas de Houston, Nueva Orleans, Memphis, Nashville, Pittsburgh y Washington, DC figuran entre las ciudades con mayor posibilidad de verse afectadas, de acuerdo con reportes de FOX Weather y Newsweek.

Riesgos y fenómenos meteorológicos previstos

El Centro de Predicción de Tormentas ubica el nivel de riesgo para hoy en nivel 2 de 5 en la escala de severidad: esto implica posibilidad de tormentas eléctricas intensas, granizo de gran tamaño, ráfagas de viento superiores a 100 km/h y formación de tornados, bajo la categorización usada por la NOAA. En el sur profundo, la amenaza de tornados de categoría EF-2 es alta, mientras en el valle de Ohio se prevén supercélulas con potencial de tornados aislados.

Según el NWS, se esperan lluvias intensas, con acumulados de hasta 75 milímetros (3 pulgadas) y riesgo elevado de inundaciones repentinas en las zonas bajo mayor impacto. El frente frío, impulsor de la inestabilidad atmosférica, continuará desplazándose hacia el Atlántico Medio en el transcurso del día, según los modelos meteorológicos actualizados de la NOAA.

Respuesta de las autoridades y medidas para la población

Las autoridades federales, estatales y locales han reforzado la vigilancia meteorológica y los dispositivos de emergencia. Tanto el NWS como la NOAA mantienen la emisión de boletines en tiempo real y recomiendan a la población utilizar radios meteorológicos y aplicaciones oficiales para mantenerse informados. “La población debe monitorear los avisos oficiales y estar preparada para buscar refugio si se emiten alertas de tornado o tormenta grave”, indicó el Centro de Predicción de Tormentas en un comunicado recogido por FOX Weather.

En los estados afectados el martes, equipos de emergencia permanecen desplegados para atender incidentes y realizar evaluaciones de daños. Las autoridades han dispuesto refugios temporales en las zonas identificadas como de mayor riesgo.

Impacto de tormentas previas y antecedentes recientes

El sistema frontal que hoy representa un riesgo ya ocasionó daños en localidades del Midwest. El martes se informaron tornados en Illinois e Indiana, con imágenes de destrucción en Lake Village, Indiana, donde dos personas quedaron atrapadas tras el derrumbe de una tienda, según documentos y testimonios difundidos por FOX Weather y el NWS.

Este episodio se inscribe en una secuencia que ha mantenido en alerta a la región central y oriental de Estados Unidos. Según la NOAA, las condiciones meteorológicas recientes han favorecido la formación de sistemas convectivos de gran escala, generando tormentas graves, granizo y ráfagas de viento.

Ciudades y regiones de mayor riesgo en las próximas horas

El área de mayor peligro de tornados se extiende desde el este de Texas al sur de Alabama, incluyendo ciudades como Houston, Nueva Orleans, Mobile, Montgomery y Birmingham. En el valle de Ohio, regiones como Columbus, Pittsburgh, Charleston y el oeste de Maryland presentan condiciones propicias para tormentas graves, según el análisis del Centro de Predicción de Tormentas.

El mapa de alertas del SPC también contempla a Memphis, Nashville y Washington, DC. “Las áreas impactadas por tormentas graves el fin de semana volverán a estar bajo riesgo a medida que el sistema avance hacia el este”, informó el Centro de Pronóstico FOX citado por Newsweek.

Recomendaciones oficiales para los residentes

El NWS aconseja a la población de las zonas bajo vigilancia planificar con antelación refugios seguros antes de la llegada de las tormentas. Entre las principales medidas:

Consultar los avisos meteorológicos oficiales de la NOAA y el NWS .

y el . Mantenerse informados a través de radios meteorológicos o aplicaciones móviles.

Evitar desplazamientos innecesarios cuando haya alertas.

Seguir las indicaciones de las autoridades locales y estatales.

El NWS subraya la importancia de responder rápidamente ante una alerta de tornado, ya que el tiempo para buscar refugio es reducido en estos episodios.

Evolución del sistema y previsión para los próximos días

Según los pronósticos del Centro de Predicción de Tormentas, el sistema frontal responsable de las tormentas comenzará a perder intensidad durante la noche del miércoles, aunque se mantendrá la vigilancia para posibles tormentas aisladas en la costa atlántica. El monitoreo meteorológico continuará de forma intensiva por parte del NWS y la NOAA.

Las autoridades prevén que el jueves las condiciones tenderán a estabilizarse en la mayor parte del territorio afectado. Los equipos de emergencia y los servicios meteorológicos seguirán actualizando boletines para prevenir incidentes y facilitar la recuperación en las zonas impactadas.