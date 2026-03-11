Estafas en Estados Unidos provocan pérdidas estimadas de 119.000 millones de dólares al año

Las pérdidas económicas por estafas en Estados Unidos alcanzan los USD 119.000 millones en 2024, según la Consumer Federation of America. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de estadounidenses enfrentan cada año el impacto económico de las estafas, con la Consumer Federation of America, la Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) calculando pérdidas que, según una nueva estimación, llegan a USD 119.000 millones en 2024. Esta cifra, ampliamente superior a los registros oficiales, refleja la brecha entre los datos informados y la magnitud real de los fraudes que afectan a consumidores en todo el país.

Según datos de la FTC, agencia independiente del gobierno federal, y el FBI, principal organismo de investigación criminal de Estados Unidos, las denuncias por fraude y estafas en 2024 alcanzaron máximos históricos, aunque ambas entidades aclaran que sus reportes muestran solo una parte del problema. La FTC informó USD 12.500 millones en pérdidas, mientras el FBI reportó USD 16.600 millones, de acuerdo con sus respectivos informes anuales. Ambos organismos coinciden en que la mayoría de los casos no se denuncia, dejando fuera del registro oficial la mayor parte de los daños económicos.

El avance de las estafas, impulsado por la digitalización y las nuevas tecnologías, genera desafíos a instituciones públicas y organizaciones de defensa del consumidor. La Consumer Federation of America (CFA), una coalición nacional de organizaciones defensoras de los derechos del consumidor, advirtió que el impacto real podría ser mucho mayor, pues menos del 14% de las víctimas presenta denuncias formales, según un estudio del Bureau of Justice Statistics, la principal oficina de estadísticas del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

¿Cuánto dinero pierden los estadounidenses por estafas cada año?

La cifra de USD 119.000 millones calculada por la Consumer Federation of America se sustenta en la combinación de datos oficiales y estimaciones del subregistro. El reporte, divulgado por el medio estadounidense NBC News, señala que la organización tomó las estadísticas anuales de la FTC y el FBI y ajustó los montos según la proporción de fraudes no reportados identificada por el Bureau of Justice Statistics. Ben Winters, director de inteligencia artificial y privacidad de la CFA, sostuvo: “Usamos la estimación más conservadora y basada en evidencia disponible sobre la subnotificación”, según declaraciones recogidas por NBC News.

La FTC indicó que las pérdidas reportadas por consumidores en 2024 superaron los USD 12.500 millones, un incremento del 25% respecto al año anterior. Por su parte, el FBI informó USD 16.600 millones en fraudes, de acuerdo con el reporte anual de su centro especializado Internet Crime Complaint Center (IC3), dependiente del FBI. La diferencia entre ambas agencias responde al tipo de delitos contabilizados y las metodologías empleadas.

La CFA ajustó estas cifras para reflejar el nivel de subregistro, calculando que la cifra real de pérdidas anuales podría ser entre 5 y 8 veces mayor que lo reportado oficialmente. El propio FBI aclara en sus reportes que “muchas personas no desean o no saben cómo reportar sus pérdidas a la agencia”.

La FTC y el FBI registran máximos históricos en denuncias de fraudes, aunque la mayoría de los casos no se reporta formalmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las estafas más frecuentes y qué impacto tienen?

Las estafas de inversión lideran el impacto económico en Estados Unidos. Según la FTC, en 2024 las pérdidas reportadas en esta categoría fueron de USD 5 700 millones, mientras el FBI informó USD 6 600 millones en estos delitos. La CFA estima que el monto real de las pérdidas por fraudes de inversión podría alcanzar los USD 46.600 millones, considerando el subregistro.

Entre las modalidades más extendidas figuran los fraudes en criptomonedas, las estafas bursátiles y el llamado “pig butchering”, que consiste en contactar a la víctima a través de mensajes simulados, establecer una relación falsa y persuadirla para transferir fondos a supuestas inversiones.

El informe de la FTC muestra que los adultos mayores —personas de más de 60 años— concentran una parte significativa de los casos y del valor promedio de las pérdidas, según datos del organismo federal.

¿Por qué las cifras oficiales subestiman el problema?

Diversos estudios citados por la CFA y organismos oficiales indican que solo “entre el 2% y el 14% de las víctimas” de estafas reportan formalmente el delito. El Bureau of Justice Statistics, oficina responsable de recopilar datos del sector judicial en Estados Unidos, realizó en 2017 una encuesta nacional que reveló que el gobierno solo recibe información de una pequeña fracción de los fraudes sufridos por los ciudadanos. La FTC confirma que esta tendencia se ha mantenido en los últimos años.

El subregistro se atribuye a factores como la vergüenza de las víctimas, el desconocimiento de los canales de denuncia, y la creencia de que recuperar los fondos es improbable. La FTC y el FBI admiten la existencia de este fenómeno, lo que ha impulsado campañas de información y prevención dirigidas al público.

Según el último informe anual de la Consumer Federation of America, “la subnotificación de fraudes dificulta la elaboración de políticas públicas y afecta la capacidad de respuesta de las autoridades”.

Menos del 14% de las víctimas de estafas en EE.UU. presenta denuncias, lo que provocó un fuerte subregistro en las estadísticas oficiales. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Qué papel tienen los intermediarios de datos en el auge de las estafas?

La proliferación de intermediarios de datos, conocidos como data brokers, facilita el acceso a información personal para redes de fraude. De acuerdo con la CFA, la falta de regulación federal sobre los data brokers permite la venta y distribución de bases de datos con información sensible, usada por estafadores para seleccionar víctimas.

Un caso documentado en 2021 involucró a Epsilon Data Management, firma estadounidense de marketing directo, que acordó pagar USD 127,5 millones en un acuerdo con el Departamento de Justicia, tras ser acusada de vender información de adultos mayores a redes internacionales de fraude. La FTC mencionó este caso para ejemplificar la necesidad de regular dicho sector y restringir la comercialización de datos personales.

Según Winters, “el acceso irrestricto a listas de potenciales víctimas es un factor que contribuye al éxito de muchas estafas”, indicó a NBC News. La organización sostiene que limitar o prohibir la actividad de los intermediarios de datos sería un paso relevante para reducir la incidencia de fraudes.

¿Qué recomiendan las autoridades para combatir el fraude?

Las agencias federales han incrementado las campañas de información y prevención. La FTC opera la plataforma ReportFraud.ftc.gov para que los consumidores denuncien estafas y accedan a información actualizada sobre las modalidades más frecuentes. El FBI recomienda informar cualquier intento de fraude, incluso si no hubo una pérdida económica.

El Departamento de Justicia y legisladores federales discuten actualmente proyectos de ley para regular la actividad de los intermediarios de datos y fortalecer la protección de la información personal. La Consumer Federation of America apoya estas iniciativas y aboga por mayor transparencia en el manejo de datos personales.

Entre las recomendaciones prácticas para el público general figuran:

Verificar la identidad de quien solicita información o dinero. No compartir datos personales en plataformas no verificadas. Utilizar contraseñas seguras y actualizarlas regularmente. Revisar periódicamente los movimientos bancarios y de tarjetas. Denunciar cualquier intento de fraude ante las autoridades competentes.

Las estafas de inversión, incluidos fraudes con criptomonedas y el método 'pig butchering', generan las mayores pérdidas económicas reportadas en 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta este fenómeno a los consumidores y cuál es el panorama futuro?

El crecimiento sostenido de las estafas en Estados Unidos incrementa la presión sobre los organismos de control, ya que deben redoblar recursos, actualizar protocolos de supervisión bancaria y tecnológica, y responder a un volumen mayor de denuncias y solicitudes de ayuda por parte del público. Según la Consumer Federation of America, el impacto económico estimado de USD 119.000 millones anuales requiere fortalecer la colaboración entre agencias federales, empresas tecnológicas y usuarios.

El principal reto consiste en reducir el subregistro de las denuncias, mejorar la educación financiera y limitar el acceso a información personal utilizada por redes de fraude. Las autoridades anticipan una mayor sofisticación de los métodos delictivos, en particular con el uso de inteligencia artificial y herramientas digitales para engañar a las víctimas.

La FTC afirma: “La prevención y la denuncia temprana son claves para mitigar el daño económico y frenar la expansión de las estafas”, de acuerdo con su último comunicado oficial. El debate sobre la regulación de los intermediarios de datos y la protección de la información personal seguirá presente en la agenda legislativa y regulatoria de los próximos meses.