Estados Unidos

Cerraron el perímetro de la Casa Blanca: una camioneta forzó barreras de seguridad

El vehículo se estrelló contra un acceso en Lafayette Square, una zona que suele estar llena de turistas y trabajadores de oficina. El conductor fue detenido y está siendo interrogado

Guardar
La estatua de Andrew Jackson
La estatua de Andrew Jackson en Lafayette Square, cerca de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 11 de noviembre de 2025. (REUTERS/Chris Helgren/Foto de archivo)

Una camioneta embistió este miércoles una barricada de seguridad frente a la Casa Blanca durante la hora pico matutina, obligando al cierre temporal de varias calles del centro de Washington. El conductor fue detenido y no se reportaron heridos.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:37 hora local en la avenida Connecticut, cerca de Lafayette Square, la plaza ubicada al norte de la residencia presidencial, según informó el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington.

El Servicio Secreto, responsable de la seguridad presidencial, indicó en un comunicado que estaba “investigando un vehículo sospechoso” y que el conductor “fue detenido y está siendo interrogado”.

La policía cerró varias arterias principales alrededor de la Casa Blanca, interrumpiendo el tránsito de empleados gubernamentales y trabajadores de la ciudad que se dirigían a sus oficinas durante la hora de mayor afluencia. Docenas de vehículos de emergencia con luces encendidas se apostaron en el lugar mientras turistas y residentes aguardaban la reapertura de las calles, consultando sus teléfonos para conocer las últimas novedades.

La Casa Blanca fue cercada
La Casa Blanca fue cercada (captura Fox News)

Washington se encuentra bajo medidas de seguridad reforzadas en el contexto de la guerra que libran conjuntamente Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero.

El presidente Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca al momento del incidente y tenía previsto partir al mediodía hacia el estado de Kentucky en el marco de su agenda de compromisos domésticos.

No estaba claro de inmediato si el incidente fue intencional o accidental, ni cuáles eran las circunstancias exactas que llevaron al conductor a impactar contra la barricada. Las investigaciones continuaban mientras las calles permanecían cerradas.

En enero pasado, un hombre fue arrestado por agentes del Servicio Secreto por supuestamente causar daños materiales y romper ventanas en la residencia en Ohio del vicepresidente estadounidense, JD Vance, que no se encontraba en el lugar.

Temas Relacionados

Estados UnidosCasa BlancaDonald TrumpÚltimas noticias américa

Últimas Noticias

Quién era Jason Hughes, el profesor de matemáticas que murió tras una broma de mal gusto de sus estudiantes

La muerte de Jason Hughes, profesor de matemáticas y mentor en la secundaria de Gainesville, provocó un dolor generalizado entre colegas, alumnos y familias, quienes destacaron su dedicación y la calidez de su vínculo con la comunidad

Quién era Jason Hughes, el

Se publicaron nuevas imágenes del tren bala de California que conectará Los Ángeles y San Francisco en menos de 3 horas

Las imágenes divulgadas por la autoridad ferroviaria muestran propuestas arquitectónicas para estaciones clave y reflejan el progreso alcanzado en el Valle Central, donde se concentran las obras principales del proyecto de alta velocidad

Se publicaron nuevas imágenes del

EEUU instó a sus ciudadanos en Iraq a abandonar el país: “Es la mejor opción”

La Embajada estadounidense en Bagdad emitió una alerta de seguridad urgente ante la amenaza de Irán y milicias aliadas. Recomendó salir por rutas terrestres ante el cierre del espacio aéreo iraquí

EEUU instó a sus ciudadanos

La policía de Nueva York detiene a un sospechoso tras empujar a dos hombres a las vías del subte

Un hombre fue detenido tras ser acusado de empujar deliberadamente a dos personas a las vías del tren en una estación, lo que reavivó la inquietud sobre la protección de los usuarios en el transporte subterráneo

La policía de Nueva York

Un tornado dejó graves daños y colapsó servicios en Illinois e Indiana

La tormenta que atravesó el área sur de Chicago y Lake Village ocasionó la destrucción de casas, la caída de árboles y postes eléctricos, así como la saturación de los servicios de emergencia en varias localidades afectadas

Un tornado dejó graves daños

TECNO

Gemini de Google ahora lee

Gemini de Google ahora lee tu mente: qué comida te gusta, cuál es tu auto y más con IA

Demandan a Valve por su sistema de cajas de botín: acusan a la compañía de fomentar el juego de azar digital

Valor de BNB y otras principales criptomonedas para este 11 de marzo

Entre la nostalgia y el reclamo de los fanáticos, ¿podría volver el clásico Hit and Run de Los Simpson?

Cómo hacer que tu Smart TV sea más fluida y eficiente

ENTRETENIMIENTO

La mujer que disparó contra

La mujer que disparó contra la mansión de Rihanna podría enfrentar cadena perpetua

No te olvidaré: Universal Pictures apuesta por la novela superventas de Colleen Hoover, un rodaje en Canadá y mujeres al mando

Rachel Zegler sigue sin entender las críticas por su casting en el remake de ‘Blancanieves’: “Me niego a asimilarme por la comodidad de los demás”

Brody Jenner y Tia Blanco esperan su segundo hijo: la reacción de Kylie Jenner y Kim Kardashian que emocionó a las redes

Gwen Stefani relató cómo su fe la ayudó a ser madre a los 44 años

MUNDO

Un carguero tailandés fue atacado

Un carguero tailandés fue atacado cerca del Estrecho de Ormuz: rescataron a 20 marineros y hay tres desaparecidos

EEUU instó a sus ciudadanos en Iraq a abandonar el país: “Es la mejor opción”

EEUU asegura haber destruido casi toda la capacidad nuclear de Irán durante la ofensiva conjunta con Israel

El equipo de futbol femenino de Irán quedó varado en Malasia tras la deserción de seis jugadoras en Australia

La Agencia Internacional de la Energía propone liberar 400 millones de barriles de petróleo para frenar la subida de precios