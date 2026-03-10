El número de bomberos voluntarios de Nueva York cae a mínimos históricos

El número de bomberos voluntarios en Nueva York cae a su nivel más bajo en 40 años debido al aumento de emergencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número de bomberos voluntarios en el estado de Nueva York ha descendido al nivel más bajo registrado en las últimas cuatro décadas, mientras la frecuencia de emergencias y la demanda de servicios se incrementan de manera sostenida.

Este descenso afecta la capacidad de respuesta de las comunidades, fuerza el cierre de compañías y genera preocupación entre autoridades y voluntarios. Según el diario estadounidense New York Post, responsables del área y funcionarios estatales advierten sobre el aumento del riesgo para la seguridad pública debido al desequilibrio entre los recursos humanos disponibles y el crecimiento sostenido de los incidentes.

La falta de bomberos voluntarios en Nueva York repercute directamente en la operatividad de los cuerpos de emergencia. Datos oficiales indican que el número total de voluntarios pasó de 110.000 a 70.000 en menos de una década, según cifras recopiladas por la Asociación de Distritos de Bomberos de Nueva York (AFDSNY).

Esta disminución se presenta en un contexto donde las llamadas de emergencia tienen una tendencia al alza, lo que incrementa la presión sobre los equipos y expone a la población a tiempos de respuesta prolongados y a la posibilidad de que algunos incidentes no sean atendidos.

Actualmente, Long Island enfrenta una reducción notable en el número de bomberos voluntarios. En esta región, el sistema depende casi exclusivamente de personal no remunerado.

Al cierre de los últimos cinco años, solo quedaban 20.000 bomberos voluntarios, tras perderse 5.000 integrantes en ese período, según informaron autoridades locales al diario estadounidense New York Post. La Compañía de Bomberos Floral Park Centre, con más de 100 años en el condado Nassau, cerró en enero por falta de personal.

El jefe de bomberos de North Massapequa, Joseph Ferrante, alertó sobre la extensión de los tiempos de respuesta entre 10 y 15 minutos en algunos casos, lo que incrementa los riesgos para la comunidad. Ferrante relató que se unió al cuerpo tras presenciar la intervención que salvó a su padre durante un infarto en los años noventa, y remarcó que hoy la falta de personal podría modificar el desenlace de situaciones similares.

La brecha entre recursos y demanda: menos voluntarios, más emergencias

La escasez de voluntarios incrementa los tiempos de respuesta a emergencias, con demoras de hasta 15 minutos en algunos distritos de Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

El déficit de voluntarios se amplifica al comparar con cifras históricas. El senador estatal y bombero voluntario Steven Rhoads, de Wantagh, recordó que en 1992 existían cerca de 125.000 en Nueva York, y se mantenían listas de espera para ingresar al cuerpo.

Hoy, esa realidad ha desaparecido y la competencia por atraer nuevos integrantes es permanente. Ralph Raymond, segundo vicepresidente de la AFDSNY, subrayó que los camiones que solían movilizar a seis o siete efectivos ahora lo hacen con solo cuatro, lo que supone un mayor riesgo operativo para los equipos.

En el condado Suffolk, las llamadas de emergencia aumentaron un 37% y los incendios residenciales crecieron un 16% en los registros recientes. Nassau ha reportado ya cerca de 40 incidentes de fuego en el año.

Estos datos, aportados por organismos oficiales del condado, reflejan la disparidad creciente entre la demanda real y la disponibilidad de recursos humanos. La consecuencia inmediata es una presión adicional sobre los equipos y una mayor vulnerabilidad para los residentes.

Factores ambientales y vulnerabilidad operativa

La escasez de voluntarios genera un escenario donde las amenazas ambientales tienen mayor impacto en la seguridad regional. En el este de Suffolk, la proliferación de escarabajos que destruyen árboles ha elevado la posibilidad de incendios forestales mayores, alterando los riesgos que enfrentan las comunidades y dificultando la rápida recuperación tras desastres.

La región aún enfrenta las secuelas de un siniestro ocurrido hace aproximadamente un año, del que no ha logrado recuperarse completamente.

El concejal de Riverhead, Ken Rothwell, bombero voluntario con más de veinte años de experiencia, detalló que es común la colaboración entre departamentos, sobre todo en eventos extremos.

No obstante, explicó que cuando agentes de un distrito se trasladan para brindar apoyo, disminuye la capacidad de respuesta en emergencias que ocurren simultáneamente a nivel local. «Si ocurre un accidente menor y al mismo tiempo un incendio en tu ciudad, tus mejores bomberos podrían estar en otro distrito», afirmó Rothwell al diario estadounidense New York Post.

Estrategias oficiales para revertir la tendencia

El debate sobre la profesionalización y nuevos incentivos mantiene abierta la discusión sobre la sostenibilidad del sistema de bomberos voluntarios en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este escenario, las autoridades han implementado iniciativas para incentivar la incorporación y permanencia de nuevos voluntarios. Entre las propuestas centrales se encuentran incentivos económicos y educativos, destinados especialmente a jóvenes que enfrentan dificultades para equilibrar el servicio voluntario con sus responsabilidades laborales y académicas.

El senador Rhoads presentó a comienzos de año un proyecto de ley estatal que propone cubrir el costo total de la matrícula en las universidades SUNY (Universidad Estatal de Nueva York) y CUNY (Universidad de la Ciudad de Nueva York) para bomberos voluntarios, miembros de compañías de ambulancias y policías auxiliares. La intención es eliminar obstáculos económicos y favorecer el ingreso y la retención de personal en los cuerpos de emergencia.

Ralph Raymond impulsa que la capital Albany autorice pagos para quienes permanezcan en las estaciones durante horas de guardia activa. En Riverhead, el concejal Rothwell promovió una legislación para reducir de cinco a dos años el plazo necesario para acceder al incentivo fiscal para bomberos, con el objetivo de aumentar la permanencia de los nuevos integrantes. «Queremos que los jóvenes que se suman al departamento permanezcan en él», puntualizó Rothwell.

Cooperación interdepartamental y sostenibilidad del sistema

La disminución de voluntarios ha puesto en tensión la sostenibilidad del modelo de bomberos en Nueva York.

Si bien la colaboración operativa entre departamentos ha permitido cubrir emergencias de manera coordinada y mantener la operatividad básica, las autoridades reconocen que el margen de maniobra se reduce cada año y que la continuidad del sistema depende de sumar nuevos voluntarios y fortalecer los incentivos.

Los responsables de los cuerpos bomberiles advierten que cada minuto resulta determinante al responder a una emergencia y que la escasez de personal puede traducirse en efectos graves para la seguridad de los residentes.

Mientras tanto, el debate sobre la profesionalización parcial del sistema y la puesta en marcha de incentivos adicionales permanece abierto en la agenda legislativa y social del estado de Nueva York.