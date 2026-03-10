El desfile de San Patricio de Nueva York regresa a las calles: cuándo es

An Irish flag and a U.S. flag are carried, during the 264th annual St Patrick's Day parade on 5th Avenue in Manhattan in New York City, U.S., March 17, 2025. REUTERS/Mike Segar

El desfile del Día de San Patricio de Nueva York celebrará su 265 aniversario el 17 de marzo de 2026, en una edición que restaura la tradición y sigue convoca 150.000 participantes y millones de espectadores.

El evento comenzará a las 11:00 y se prevé que se extienda hasta las 17:00, de acuerdo con el portal de información local Secret NYC.

El desfile más antiguo y más grande del mundo congregará a 150.000 participantes y millones de espectadores

Cada año, aproximadamente 150.000 participantes desfilan y millones de personas se concentran en la Quinta Avenida para observar la procesión. El evento fue celebrado por primera vez en 1762, lo que lo convierte en el desfile más antiguo vinculado a San Patricio a nivel mundial y uno de los más grandes en cuanto a número de marchantes y público.

Como referencia histórica, la primera edición tuvo lugar más de una década antes de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

A pipe band march during the 264th annual St Patrick's Day parade on 5th Avenue in Manhattan in New York City, U.S., March 17, 2025. REUTERS/Mike Segar

El recorrido atraviesa el corazón de Manhattan e involucra a toda la comunidad irlandesa-estadounidense

El itinerario mantiene el trayecto tradicional en línea recta sobre la Quinta Avenida, pasando por lugares reconocidos de Nueva York. Uno de los tramos más populares para el público está en las inmediaciones de la Catedral de San Patricio, donde la aglomeración es especialmente notable desde temprano.

El portal sugiere que quienes buscan menos concurrencia se desplacen hacia la calle 60 o 70, ya que suelen ofrecer un espacio más holgado para los espectadores.

A child holds an Irish flag during the 264th annual St Patrick's Day parade on 5th Avenue in Manhattan in New York City, U.S., March 17, 2025. REUTERS/Mike Segar

El desfile contará, como cada año, con la presencia de bandas de gaitas, agrupaciones culturales y el desfile de un histórico regimiento militar. El regimiento de infantería "Fighting 69th" abre tradicionalmente la procesión, seguido por múltiples organizaciones comunitarias y figuras destacadas de la colectividad.

En 2026, la marcha estará encabezada por Robert J. McCann, presidente de la junta directiva del Irish Arts Center y referente de la comunidad irlandesa-estadounidense. Secret NYC indica que McCann asumirá el liderazgo en reconocimiento a sus décadas de trabajo para promover los vínculos culturales entre Estados Unidos e Irlanda.

Wantagh American Legion Pipe Band marches during the 264th annual St Patrick's Day parade on 5th Avenue in Manhattan in New York City, U.S., March 17, 2025. REUTERS/Mike Segar

Acceso, servicios y cobertura televisiva permiten una celebración masiva, tanto en persona como a distancia

La jornada festiva se desarrollará sin la instalación de baños portátiles específicos para el desfile, de acuerdo con Secret NYC. Los organizadores sugieren utilizar los mapas de baños públicos existentes para los asistentes.

Aquellos que no puedan asistir podrán seguir la retransmisión en directo: NBC 4 New York emitirá la procesión desde las 11:00. Además, el evento estará disponible por streaming en la aplicación NBC New York, la página web oficial del desfile y plataformas como Roku y Samsung TV Plus.

El evento constituye uno de los momentos de mayor visibilidad y participación de la comunidad irlandesa en Nueva York y representa una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad.