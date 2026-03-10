Alexander Butterfield, de héroe militar y testigo accidental a figura central del Watergate: el día que la Casa Blanca quedó expuesta, las grabaciones secretas y la caída de Nixon

La muerte de Butterfield marca el final de una etapa que redefinió la política y la transparencia en la historia presidencial de Estados Unidos.

Las manos de Alexander Butterfield reposaban sobre la mesa del Senado el 13 de julio de 1973. A su alrededor, el bullicio propio de la burocracia de Estados Unidos quedaba en suspenso mientras respondía una pregunta que cambiaría el curso de la presidencia en la Casa Blanca.

Su voz, sin estridencias, confirmó la existencia de un sistema secreto de grabación. El escándalo Watergate, hasta entonces un entramado de sospechas y rumores, recibía ese día la prueba material que provocaría la caída de Richard Nixon.

En la memoria política estadounidense, aquel testimonio es recordado como un punto de no retorno. Butterfield, quien hasta ese momento era apenas un organizador silencioso de la agenda presidencial, se transformó en el testigo accidental más influyente del siglo XX.

La formación militar y la disciplina como destino

Nacido el 6 de abril de 1926 en Pensacola, Florida, Alexander Porter Butterfield respiró disciplina desde la cuna. Su padre, Horace B. Butterfield, fue almirante de la Marina estadounidense. Creció entre bases militares y mudanzas antes de instalarse en Coronado, California. La Segunda Guerra Mundial marcó su adolescencia, y ya a los 17 años anhelaba su propia carrera militar.

Abandonó la UCLA para unirse a la Fuerza Aérea en 1948. Allí se formó como instructor de combate y, posteriormente, como comandante de escuadrillas acrobáticas en Alemania y Japón. Durante la guerra de Vietnam voló 98 misiones de combate, arriesgando la vida en cielos hostiles. Fue condecorado con la Distinguished Flying Cross por su valentía.

En su paso por el Pentágono (1965-1966), consolidó su red de contactos y se ganó la confianza de figuras como Alexander Haig. En 1967, con el rango de coronel, asumió tareas diplomáticas en Australia, representando a las fuerzas de Estados Unidos en el Pacífico. A la par, Butterfield completó una licenciatura en la Universidad de Maryland y una maestría en la Universidad George Washington.

Camino hacia la Casa Blanca y el control de la agenda presidencial

A finales de 1968, Butterfield sentía que su destino quedaba atrapado en la rutina administrativa en Australia. Contactó a su viejo amigo universitario H.R. Haldeman, recién nombrado jefe de gabinete del presidente Nixon. Un intercambio de cartas derivó en una reunión en Nueva York y, en enero de 1969, Butterfield asumió como asistente adjunto del presidente.

En la Casa Blanca, Butterfield era el hombre del control absoluto. Cada día, a las 14:00, se reunía con el presidente y el jefe de gabinete para planificar la jornada siguiente. Controlaba los documentos que llegaban al escritorio presidencial, supervisaba viajes, gestionaba la entrada y salida de visitantes y se encargaba de que nadie abusara del tiempo del presidente.

También asumió la tarea de mediar entre el staff de la primera dama, Pat Nixon, y el círculo íntimo del mandatario. Se convirtió así en el puente entre dos mundos distantes bajo el mismo techo.

Las grabaciones secretas: historia, archivo y arma política

En abril de 1971, Nixon ordenó instalar un sistema secreto de micrófonos en la Oficina Oval, el despacho privado del Edificio de Oficinas Ejecutivas, la sala del gabinete y el retiro de Camp David. La justificación expuesta por el presidente era la necesidad de “preservar la historia”.

Nadie fuera del círculo más cercano —Nixon, Haldeman, un asistente, algunos agentes del Servicio Secreto y Butterfield— conocía la existencia del sistema de grabación activado por voz.

“Butterfield se encargó personalmente de su funcionamiento, cuidando que cada reunión en la que participara el presidente quedara registrada”.

La rutina era meticulosa: todo debía quedar documentado, desde pequeñas conversaciones hasta las discusiones más delicadas sobre política exterior o seguridad nacional.

El testimonio decisivo ante la Comisión del Senado de Estados Unidos

La mañana del 13 de julio de 1973, Butterfield fue citado a una entrevista privada con los investigadores del Senado. La pregunta sobre la posibilidad de un sistema de grabación parecía rutinaria, pero su respuesta desencadenó un terremoto: “Todo se grababa... siempre que el presidente estuviera presente”.

Tres días después, ante la Comisión del Senado de Estados Unidos, Butterfield repitió su declaración en una audiencia pública. El país quedó paralizado.

La existencia de las cintas transformó la investigación: los fiscales ahora tenían acceso directo a las conversaciones privadas de Nixon y sus asesores.

La batalla judicial por las cintas y la renuncia de Nixon

La existencia de las grabaciones sumergió a la Casa Blanca en una tormenta judicial sin antecedentes. Mientras el Congreso y los fiscales federales exigían la entrega íntegra de las cintas, Nixon se aferró al argumento del privilegio ejecutivo, insistiendo en que las conversaciones presidenciales eran confidenciales por ley y por seguridad nacional.

En el trasfondo, la presión política aumentaba: la nación ya no solo pedía respuestas, sino pruebas directas del encubrimiento.

La pugna alcanzó su punto crítico en julio de 1974, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó por unanimidad que Nixon debía entregar las grabaciones relevantes. El 5 de agosto, la Casa Blanca liberó la que sería conocida como la “cinta de la pistola humeante” (Smoking Gun tape): una conversación grabada el 23 de junio de 1972, apenas días después del robo en el edificio Watergate.

Allí, Nixon y su jefe de gabinete, H.R. Haldeman, discuten cómo frenar la investigación del FBI ordenando a la CIA que interfiriera bajo pretexto de “seguridad nacional”. La transcripción es inequívoca:

“Muy bien, eso es lo primero que hay que hacer: decirle a la CIA que llame al FBI y les diga que limiten esta investigación porque involucra seguridad nacional”.

Esta directiva reveló que Nixon no solo estaba al tanto del encubrimiento, sino que lo lideraba desde el inicio. El impacto fue inmediato: líderes republicanos que hasta entonces lo defendían, como Barry Goldwater, reconocieron en privado que el presidente ya no tenía respaldo en el Congreso.

Otras cintas, conocidas como “el cáncer sobre la presidencia”, mostraron a un Nixon iracundo, obsesionado con protegerse y dispuesto a pagar grandes sumas para comprar el silencio de los implicados. En una conversación del 21 de marzo de 1973 con su asesor John Dean, Nixon escuchó sin inmutarse cómo se detallaban pagos, presiones a testigos y amenazas de chantaje. Dean fue explícito:

“El encubrimiento es un cáncer sobre la presidencia. Y si no se extirpa, lo va a destruir”.

Nixon preguntó cuánto costaría mantener a los conspiradores en silencio. Dean respondió: “Un millón de dólares. Y ya tenemos la mitad”. El presidente no objetó el plan, solo sugirió que se podría conseguir el dinero.

El lenguaje de Nixon en las cintas era áspero, salpicado de blasfemias, desconfianza y desprecio hacia rivales y colaboradores. Las grabaciones lo mostraban lejos de la imagen pública calculada; su carácter, prejuicios y maniobras políticas quedaban al desnudo, incluyendo insultos raciales y comentarios antisemitas.

Con la difusión de estas pruebas, el 9 de agosto de 1974 Nixon presentó su renuncia. Se convirtió en el primer presidente estadounidense en abandonar el cargo por presión política y judicial, mientras las cintas quedaban bajo custodia de los Archivos Nacionales de Estados Unidos como testimonio indeleble de la crisis.

Butterfield, quien había desatado la cadena de acontecimientos al revelar el sistema de grabación, reconoció en entrevistas posteriores: “Nunca había ocurrido algo así. Nadie podía imaginar el alcance de lo que se estaba grabando en ese despacho”.

Después del escándalo: trayectoria y vida privada

Tras dejar la Casa Blanca en 1973, Butterfield fue nombrado administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), agencia reguladora de la aviación de Estados Unidos. En 1975, el presidente Gerald Ford lo destituyó, según Butterfield, como parte de un acuerdo político tras su testimonio.

Le siguieron años de incertidumbre laboral. Finalmente, trabajó en empresas de aviación y finanzas en California y fundó una consultora de productividad. En 1992 se mudó a La Jolla, donde desarrolló amistad con Audrey Geisel, viuda del escritor Dr. Seuss.

En 1994 obtuvo una maestría en historia en la Universidad de California, San Diego y, en la última etapa de su vida, comenzó un doctorado sobre el poder de indulto presidencial.

Butterfield fue fuente clave para el libro The Last of the President’s Men de Bob Woodward, y conservó documentos históricos, incluido el “memo zilch”, relevante para la investigación sobre Nixon.

Legado, testimonio y repercusiones públicas

A diferencia de otros implicados en el escándalo Watergate, Butterfield nunca fue acusado de delito alguno. Siempre sostuvo que su deber era decir la verdad bajo juramento. “No me gustaba ser la causa, pero sentía que lo fui en muchos sentidos”, declaró al Museo y Biblioteca Presidencial Nixon, el archivo oficial sobre Richard Nixon, en 2008.

El día de la renuncia, reconoció haberse sorprendido a sí mismo aplaudiendo: “La justicia había prevalecido. No pensé que sucedería por un tiempo. Este tipo era el cabecilla”.

En los últimos años, Butterfield se convirtió en inspiración para nuevos denunciantes, como Cassidy Hutchinson, testigo clave en la investigación del asalto al Capitolio en 2021. Según Hutchinson, su ejemplo la inspiró a declarar pese a las presiones políticas.

Butterfield falleció a los 99 años, según confirmaron su esposa Kim y John Dean, quienes compartieron con él el peso de la denuncia.