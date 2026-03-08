Mundo

Estados Unidos confirmó la muerte de un séptimo militar desde el inicio de la guerra contra Irán

El Ejército norteamericano indicó que el soldado falleció en Arabia Saudita tras resultar herido el 1 de marzo en un ataque iraní

Guardar
Miembros de las fuerzas armadas
Miembros de las fuerzas armadas saludan durante un traslado digno de los restos de seis soldados fallecidos durante la guerra con Irán (REUTERS/Nathan Howard)

El Ejército de Estados Unidos registró este domingo su séptima baja en la guerra contra Irán: un militar murió el sábado en Arabia Saudita a causa de las heridas que recibió el 1 de marzo, cuando el régimen iraní lanzó su primera oleada de ataques de represalia contra posiciones estadounidenses en toda la región. Su identidad se mantiene reservada hasta que las autoridades notifiquen a su familia.

El Comando Central (CENTCOM) informó en un comunicado que el soldado falleció “a causa de las heridas recibidas durante los ataques iniciales del régimen iraní”. El organismo no dio detalles sobre las circunstancias del ataque ni sobre la unidad a la que pertenecía el fallecido. Según el protocolo habitual del Ejército, la identidad no se divulga hasta 24 horas después de que la familia sea notificada.

Las seis bajas anteriores se produjeron también el 1 de marzo, en Kuwait, cuando un dron iraní impactó directamente en un centro de operaciones táctico del puerto de Shuaiba. Los seis soldados identificados eran reservistas: el mayor Jeffrey O’Brien (45 años), el capitán Cody Khork (35), el sargento primero Noah Tietjens (42), el sargento primero Nicole Amor (39), el sargento Declan Coady (20, ascendido póstumamente) y el suboficial jefe Robert Marzan (54). Todos pertenecían al 103.° Mando de Apoyo con base en Des Moines, Iowa.

El presidente Donald Trump presidió el sábado en la Base Aérea de Dover, Delaware, el traslado digno de esos seis primeros caídos. Junto al vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y la primera dama Melania Trump, hizo el saludo militar al paso de cada uno de los féretros envueltos en la bandera estadounidense. Tras la ceremonia, a bordo del Air Force One, calificó el momento como “un día muy triste” y reafirmó las operaciones en curso: “Estamos ganando la guerra por mucho.”

Soldados cargan un féretro que
Soldados cargan un féretro que lleva los restos del reservista de la sargento de primera clase Nicole Amor, mientras el presidente Donald Trump observa la llegada de los restos en la Base de la Fuerza Aérea Dover, en Delaware (AP Foto/Mark Schiefelbein)

La guerra comenzó el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel que causaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, junto a varios miembros de su familia. Irán respondió con oleadas de misiles y drones contra Israel y una decena de países donde operan tropas o bases estadounidenses: Kuwait, Arabia Saudita, Baréin, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Jordania, entre otros.

La mayor parte de esos ataques fue interceptado, aunque las consecuencias alcanzaron infraestructura civil. Baréin acusó a Irán de haber dañado una de sus plantas de desalinización, instalaciones que abastecen de agua a millones de personas en el Golfo. En Arabia Saudita, proyectiles iraníes alcanzaron instalaciones próximas a la refinería de Ras Tanura, una de las mayores del mundo, lo que avivó el temor a una interrupción del suministro energético regional.

Tras las muerte de Khamenei, la Asamblea de Expertos de Irán designó este domingo a Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo del país, en sustitución de su padre, el ayatolá Ali Khamenei.

En un extenso comunicado, la asamblea declaró que “después de estudios cuidadosos y extensos... en la sesión extraordinaria de hoy, el ayatolá Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei (que Alá lo proteja) es designado y presentado como el tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, basado en el voto decisivo de los respetados representantes de la Asamblea de Expertos”.

La séptima baja estadounidense ilustra el alcance geográfico creciente del conflicto: ya no se limita a Kuwait, sino que se extiende a Arabia Saudita, cuya exposición directa complica la ecuación política de una guerra que, según el propio Trump, podría prolongarse entre cuatro y cinco semanas.

Temas Relacionados

Estados UnidosIránIsraelRusiaGuerra contr IránMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

Mojtaba Khamenei es el nuevo líder supremo del régimen de Irán

El hijo del fallecido ayatollah fue designado por la Asamblea de Expertos y se convirtió en el tercer guía espiritual de la República Islámica. “Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho”, advirtió más temprano Donald Trump

Mojtaba Khamenei es el nuevo

“Aunque no soy soldado, no me siento como una civil”: el enorme esfuerzo de las esposas ucranianas en tiempos de guerra

Historias personales muestran los costos invisibles de la separación, la sobrecarga de deberes y los vínculos que se resisten a romperse pese a la distancia

“Aunque no soy soldado, no

El régimen iraní insinuó que el próximo líder supremo será el hijo de Ali Khamenei

“El nombre de Khamenei continuará“, afirmó un alto clérico que participó este domingo de la Asamblea de Expertos para elegir al próximo guía espiritual, cuyo nombre será oficializado en las próximas horas

El régimen iraní insinuó que

Reino Unido destruyó un dron iraní lanzado hacia Irak en medio de la escalada de hostilidades de Teherán en la región

La operación se efectuó mientras aeronaves Typhoon y F-35 de la Real Fuerza Aérea británica realizaban salidas defensivas en el espacio aéreo de Medio Oriente, en respuesta a las amenazas militares de la Guardia islámica

Reino Unido destruyó un dron

Netanyahu instó al pueblo iraní a rebelarse contra el régimen: “El momento de la verdad se acerca”

El primer ministro israelí aseguró que su gobierno busca erradicar las estructuras opresivas y abrir un camino hacia la paz. “La liberación depende de ustedes: el valiente pueblo iraní que tanto tiempo ha sufrido”, afirmó

Netanyahu instó al pueblo iraní
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
TransMiCable de Ciudad Bolívar vuelve

TransMiCable de Ciudad Bolívar vuelve a operar con normalidad: estuvo cerrado durante cinco horas

187 víctimas de feminicidio en Perú desde 2024: el 80 % de los crímenes fue cometido por parejas o exparejas, según el Ministerio Público

9 consejos para prevenir y disminuir las bolsas en los ojos de manera natural

Juanse Quintero, pareja de Johanna Fadul, le habría escrito mensajes a Beba: “Bebita”

Presidente del CNE respondió las críticas de Gustavo Petro: “No necesitamos un software”

INFOBAE AMÉRICA
2-2. El uruguayo Zalazar evita

2-2. El uruguayo Zalazar evita la victoria del Sporting y da un punto al Braga

'Cholo' Simeone, pese a ganar a la Real Sociedad: "Este encuentro no lo relaciono con la final de Copa del Rey"

El embajador de España en Honduras califica de "muy preocupante" la violencia machista

El respeto a sus derechos y a la vida son las exigencias de mujeres guatemaltecas en el 8M

Puerto Rico y Cuba festejan

ENTRETENIMIENTO

El ex esposo de Britney

El ex esposo de Britney Spears pidió respeto por su privacidad: “Espero que la prensa haya aprendido del pasado”

Sin Brooklyn y con rumores en aumento, Victoria Beckham presentó su colección en París

Elijah Wood no se despide de su personaje más famoso: “Mientras siga vivo, preferiría que nadie más interpretara a Frodo”

Qué dejó el Oasis Live ‘25: gira récord, reconciliación y un documental de alto voltaje que sorprende a los fans

Ethan Hawke revivió la noche en que los Oscar cambiaron su vida: “Sentí que todo era un sueño, no me lo esperaba”