Estados Unidos

El FBI frustra atentado en Manhattan que buscaba superar la tragedia del maratón de Boston

Balat y Kayumi, bajo custodia federal, habrían intentado detonar artefactos explosivos durante una protesta e hicieron pública su lealtad al Estado Islámico

El Departamento de Justicia atribuyó cinco cargos federales, incluido el uso de armas de destrucción masiva y apoyo a grupo terrorista extranjero. REUTERS/Brendan McDermid

El proceso judicial contra dos sospechosos de terrorismo en Nueva York ha puesto en evidencia la magnitud de la amenaza: los fiscales federales afirman que pretendían ejecutar un ataque superior al atentado con bombas en la maratón de Boston en 2013.

La investigación sostiene que ambos individuos intentaron detonar artefactos explosivos durante una protesta cerca de Gracie Mansion, residencia oficial del alcalde Zohran Mamdani.

La acusación formal indica que Emir Balat e Ibrahim Kayumi buscaron activar dos dispositivos explosivos en el contexto de protestas bajo el lema “Detengan la toma islámica de la ciudad de Nueva York”.

Los análisis preliminares confirmaron que al menos uno de los artefactos contenía triperóxido de triacetona (TATP), un explosivo altamente inestable utilizado en atentados de gran repercusión internacional.

La investigación federal sostiene que los acusados intentaron detonar explosivos durante una protesta en Manhattan y manifestaron su lealtad al Estado Islámico.

El Departamento de Justicia atribuyó cinco cargos federales, incluido el uso de armas de destrucción masiva y apoyo a grupo terrorista extranjero. REUTERS/Madison Swart

El Departamento de Justicia atribuyó a ambos cinco cargos federales, entre ellos intento de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y uso de un arma de destrucción masiva.

Los sospechosos permanecen bajo custodia federal, a la espera de la próxima audiencia el 8 de abril.

Detalles de la operación y las acusaciones federales

De acuerdo con la denuncia penal presentada por la fiscalía, Balat declaró tras su detención que su objetivo era provocar un ataque “más grande que el atentado con bombas en la maratón de Boston”, que en 2013 causó tres muertes y más de 500 heridos.

Los fiscales aseguran que ambos acusados hicieron referencias directas a ISIS durante y después de los hechos.

Durante la intervención policial, imágenes de la cámara corporal de un agente muestran el momento en que Kayumi responde “ISIS” al ser cuestionado sobre su motivación, según consta en la denuncia judicial.

Además, los fiscales afirman que Balat escribió en un papel su “lealtad al Estado Islámico”, lo que refuerza la presunta conexión con la organización terrorista.

Los sospechosos de terrorismo Emir Balat e Ibrahim Kayumi planearon un atentado superior al de la maratón de Boston en Nueva York. REUTERS/Madison Swart

El caso ha derivado en cinco cargos federales para los acusados: intento de proporcionar apoyo material y recursos a una organización terrorista extranjera designada, uso de un arma de destrucción masiva, transporte de materiales explosivos, transporte interestatal y recepción de explosivos, y posesión ilegal de dispositivos destructivos.

Respuesta de las autoridades y contexto político

Ambos detenidos comparecieron ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en el centro de Manhattan, esposados y con grilletes. La próxima audiencia preliminar fue fijada para el 8 de abril.

El Departamento de Policía de Nueva York y el Departamento de Justicia ofrecieron una conferencia de prensa en la que detallaron las acusaciones contra Balat y Kayumi.

Luego del anuncio, el alcalde Zohran Mamdani emitió una declaración reafirmando la postura de la ciudad frente al terrorismo: “El emir Balat e Ibrahim Kayumi han sido acusados de cometer un atroz acto de terrorismo y de proclamar su lealtad al ISIS. Deben rendir cuentas plenamente por sus actos”.

Mamdani añadió: “Seguiremos protegiendo a los neoyorquinos. No toleraremos el terrorismo ni la violencia en nuestra ciudad”.

Las pruebas judiciales vinculan a los acusados con ISIS y documentan el uso de triperóxido de triacetona, explosivo de alto perfil. REUTERS/Madison Swart

Qué ocurrió durante el ataque y cuál es la situación actual de los implicados

Según la versión de los fiscales, Balat y Kayumi intentaron detonar dos explosivos cerca de la residencia del alcalde de Nueva York durante una protesta y una contraprotesta con fuerte carga ideológica.

Las pruebas apuntan a que al menos uno de los dispositivos contenía TATP, un compuesto químico utilizado en atentados por grupos extremistas en los últimos años.

El Departamento de Policía de Nueva York arrestó a los sospechosos tras frustrar el intento, y ambos permanecen bajo custodia federal.

La acusación formal incluye cargos graves relacionados con terrorismo y el uso de explosivos, así como apoyo a una organización considerada como terrorista.

Los investigadores también atribuyen a los detenidos declaraciones explícitas de lealtad al Estado Islámico y una confesión sobre la intención de superar los estragos del atentado de Boston.

El alcalde Zohran Mamdani reafirmó la política de tolerancia cero frente al terrorismo luego del intento de atentado cerca de Gracie Mansion. REUTERS/Bing Guan

Implicaciones legales y próximos pasos

El proceso judicial contra Balat y Kayumi marca un episodio relevante en la lucha antiterrorista en Nueva York. La fiscalía sostiene que ambos actuaron con el propósito deliberado de causar una tragedia de alto impacto y de propagar mensajes afines a ISIS.

Las autoridades locales y federales enfatizaron que la seguridad ciudadana sigue siendo una prioridad y que estos hechos serán perseguidos con todo el rigor de la ley.

La próxima audiencia, programada para el 8 de abril, definirá el curso del proceso contra los acusados, quienes podrían enfrentar largas condenas en caso de ser hallados culpables de los delitos imputados.

