Estados Unidos enviará sistemas anti drones a Medio Oriente tras el éxito en Ucrania

La medida busca fortalecer la protección en la región ante ataques difíciles de detectar y cada vez más frecuentes

El sistema Merops fue diseñado
El sistema Merops fue diseñado para interceptar aeronaves no tripuladas de bajo costo (Reuters)

Un sistema anti drones estadounidense que ha funcionado contra drones rusos en Ucrania pronto será enviado a Oriente Medio para reforzar las defensas de Estados Unidos contra drones iraníes, informaron el viernes a The Associated Press dos funcionarios estadounidenses.

Aunque Estados Unidos ha utilizado con éxito los sistemas de misiles Patriot y THAAD para derribar misiles iraníes, actualmente hay un número limitado de defensas antidrones eficaces en Oriente Medio, según un funcionario de defensa estadounidense, uno de los dos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos militares delicados.

El sistema Patriot ha sido
El sistema Patriot ha sido el principal recurso de defensa antimisiles de Estados Unidos (Europa Press)

La respuesta de Estados Unidos para contrarrestar los drones Shahed de Irán ha sido “decepcionante”, señaló el otro funcionario estadounidense, en particular porque los drones lanzados por Irán son una versión mucho más básica del mismo dron que Rusia está refinando y actualizando de manera continua en su guerra en Ucrania.

El intento de reforzar las capacidades antidrones de Estados Unidos en Oriente Medio subraya la preocupación por la planificación ante la represalia iraní en toda la región tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Los ataques han puesto en alerta a los países del Golfo Pérsico ante posibles repercusiones

Países del golfo Pérsico se han quejado de que no se les dio tiempo suficiente para prepararse para el torrente de drones y misiles iraníes que bombardearon su territorio.

El sistema que se envía, conocido como Merops, hace volar drones contra drones. Es lo bastante pequeño como para caber en la parte trasera de una camioneta pickup de tamaño mediano, puede identificar drones y acercarse a ellos, y utiliza inteligencia artificial para navegar cuando las comunicaciones satelitales y electrónicas son interferidas.

La tecnología de Merops permite
La tecnología de Merops permite identificar y neutralizar objetivos aéreos pequeños (Reuters)

Los drones son difíciles de localizar con precisión en sistemas de radar calibrados para detectar misiles de alta velocidad, y pueden confundirse con aves o aviones.

El sistema Merops está diseñado para detectarlos y derribarlos. El sistema también es más barato que disparar un misil que cuesta cientos de miles de dólares contra un dron que cuesta menos de 50.000 dólares.

El Merops es capaz de
El Merops es capaz de navegar de forma autónoma en entornos con interferencias electrónicas (Reuters)

El principal demócrata en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el representante Jim Himes, manifestó esta semana que “somos bastante buenos derribando misiles. Lo que es mucho más problemático para nosotros es el enorme inventario de drones iraníes, que son difíciles de detectar y difíciles de derribar”.

Jim Himes ha expresado preocupación
Jim Himes ha expresado preocupación por el aumento de amenazas aéreas de bajo costo (Reuters)

Himes indicó que los ataques con drones plantean un “problema matemático”, en el sentido de que Estados Unidos no puede seguir dependiendo de interceptores militares costosos, como los sistemas Patriot, para derribar los drones iraníes, los cuales son fabricados rápidamente y a bajo costo.

“Es muy, muy caro derribar un dron barato”, comentó. “Un misil gigante persiguiendo un dron diminuto de mala calidad”.

El sistema Merops fue desplegado en Polonia y Rumania en noviembre, después de que drones de ataque rusos ingresaran repetidamente en el espacio aéreo de la OTAN.

Merops fue probado con éxito
Merops fue probado con éxito en escenarios de conflicto reciente en Ucrania (Reuters)

El funcionario de defensa estadounidense afirma que Estados Unidos ha aprendido lecciones del despliegue de ese y otros sistemas similares en Ucrania.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky dijo el jueves que Estados Unidos pidió ayuda a su país para combatir los drones Shahed de Irán, que Rusia ha utilizado en enormes cantidades en Ucrania.

Zelensky confirmó solicitudes de Estados
Zelensky confirmó solicitudes de Estados Unidos para colaborar en la lucha contra amenazas aéreas (Reuters)

Zelensky no especificó el tipo de asistencia que Ucrania proporcionaría, pero el funcionario de defensa estadounidense señaló que el sistema Merops forma parte de ello. Al ser cuestionado sobre los comentarios de Zelensky, Trump dijo a Reuters el jueves: “Desde luego, aceptaré, ya sabes, cualquier ayuda de cualquier país”.

En Oriente Medio, el Merops será desplegado en diversas ubicaciones, incluidas algunas donde no hay fuerzas armadas de Estados Unidos, indicó el funcionario de defensa.

La llegada del Merops a
La llegada del Merops a Medio Oriente busca reforzar la defensa ante amenazas aéreas de bajo presupuesto (Reuters)

La mayoría de los sistemas serán enviados directamente por Perennial Autonomy —el fabricante respaldado por el exdirector general de Google, Eric Schmidt— y no afectarán las defensas en Europa, agregó el funcionario.

Perennial Autonomy no respondió de momento a preguntas sobre el uso de Merops en Oriente Medio. Funcionarios del Pentágono reconocieron esta semana, en sesiones informativas a puerta cerrada con legisladores, que están teniendo dificultades para detener oleadas de drones lanzados por Irán, lo que deja vulnerables algunos objetivos de Estados Unidos en la región del Golfo.

“Esto no significa que podamos detenerlo todo, pero nos aseguramos de que se estableciera la máxima defensa posible y la máxima protección posible de la fuerza antes de pasar a la ofensiva”, dijo esta semana el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ante periodistas.

Pete Hegseth ha reconocido las
Pete Hegseth ha reconocido las dificultades para frenar ataques aéreos masivos recientes (Reuters)

Michael Robbins, presidente y director general de AUVSI, un grupo de la industria de drones, afirmó que las lecciones de Oriente Medio y Ucrania muestran que Estados Unidos debe acelerar el despliegue de tecnologías sofisticadas contra drones, para que “nuestras fuerzas puedan defender bases y poblaciones sin gastar un millón de dólares para detener una amenaza de 50.000 dólares”.

