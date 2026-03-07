Estados Unidos

El Departamento de Estado evacúa a 24.000 estadounidenses desde Medio Oriente

Una operación diplomática coordinada desde el 28 de febrero permitió que miles de estadounidenses regresaran al país, con vuelos chárter, transporte terrestre y asistencia consular adaptada a la situación regional

Guardar
Casi 24.000 ciudadanos estadounidenses han
Casi 24.000 ciudadanos estadounidenses han regresado de Medio Oriente desde el 28 de febrero, según el Departamento de Estado. (Reuters)

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que casi 24.000 ciudadanos estadounidenses retornaron al país desde Medio Oriente desde el pasado 28 de febrero, en una amplia operación diplomática que incluyó el contacto directo con ciudadanos residentes o visitantes en la región.

El subsecretario adjunto Dylan Johnson explicó que, para facilitar el regreso de quienes solicitaron retornar, el gobierno federal coordinó vuelos chárter y transporte terrestre, adaptando los procedimientos según la seguridad local.

Las instancias consulares estadounidenses implementaron planes de evacuación específicos desde esa fecha, así como canales de apoyo continuo con información actualizada sobre rutas y protocolos para el retorno ordenado, según Diario Las Américas.

Desde el 28 de febrero, las operaciones de repatriación fluyeron paralelamente al restablecimiento progresivo de la disponibilidad de vuelos comerciales en la región, lo que permitió descongestionar la demanda por asistencia consular y reducir los tiempos de espera para el retorno directo a Estados Unidos.

Según el Departamento de Estado, cerca de 13.000 ciudadanos estadounidenses que se encontraban atrapados o en situación de riesgo recibieron apoyo directo, incluyendo información sobre seguridad y la organización logística para sus traslados, gracias a la presencia continua de un equipo de trabajo que operó de forma ininterrumpida.

Disponibilidad de vuelos comerciales mejoró la repatriación en la mayoría de países

El Departamento de Estado comunicó que la mayoría de rutas comerciales dentro de Medio Oriente restablecieron su actividad, ampliando las opciones para estadounidenses y latinos en tránsito que necesitaban soluciones ágiles ante situaciones de inestabilidad.

El operativo diplomático incluyó vuelos
El operativo diplomático incluyó vuelos chárter y transporte terrestre para facilitar la repatriación desde Medio Oriente. (Reuters)

En el comunicado oficial, citado por el diario estadounidense de referencia Diario Las Américas, se enumeraron siete naciones: Omán, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudita e Israel, en las que se implementó un formulario de crisis para canalizar solicitudes de viaje y priorizar la atención individualizada para evacuar a quienes requerían orientación adicional.

Las autoridades estadounidenses informaron que los ciudadanos interesados en evacuarse debían completar el Crisis Intake Form, cuyas instrucciones se divulgaban por canales consulares habituales y sitios oficiales. Una vez realizado este paso, los involucrados recibían detalles concretos sobre próximos vuelos chárter o posibles trayectos terrestres hasta puntos de embarque seguros, incrementando el acceso a alternativas de salida sin depender exclusivamente de la asistencia consular habitual.

El operativo consular se diseñó para 24 horas de asistencia continua

La fuerza de tarea del Departamento de Estado estructuró su modelo de atención activa en las 24 horas, haciendo especial énfasis en la gestión multicanal desde terreno y la actualización permanente sobre situaciones de seguridad. Alrededor de 13.000 ciudadanos estadounidenses en el extranjero solicitaron apoyo a través de embajadas, centros de llamadas y redes de apoyo locales.

Los equipos consulares señalaron que esta colaboración fue determinante para mantener la integridad de los operativos y adaptarse a escenarios en permanente cambio.

La asistencia diplomática estadounidense se mantuvo disponible ante el aumento de solicitudes durante las últimas dos semanas de marzo. Las autoridades reiteraron su compromiso de seguir ofreciendo ayuda directa a quienes decidieran abandonar la región, mientras los canales consulares continuaron habilitados para emergencias o nuevas fases de evacuación.

Temas Relacionados

Estados UnidosDepartamento de Estado de Estados UnidosMedio Orienteestados-unidos-noticiasEmbajadas de Estados UnidosIsrael e IránEvacuación ConsularCrisis InternacionalSeguridad DiplomáticaevacuaciónGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

¿Tener un perro te hará vivir más tiempo?

Las investigaciones sugieren que tener mascotas te mantiene más sano. Pero hay algunas advertencias

¿Tener un perro te hará

La mayor sala de emergencias de Miami abrirá sus puertas en abril

En una apuesta por reducir los tiempos de espera y atender a más de 100.000 pacientes anuales, la ciudad estrenará una moderna sala de emergencias con tecnología avanzada y servicios diferenciados para adultos y niños

La mayor sala de emergencias

Un incendio destruyó una docena de comercios en Williamsbridge, Nueva York

En la noche del viernes, una emergencia movilizó a cientos de bomberos en el Bronx ante un fuego que arrasó varios locales en un centro comercial, dejando siniestrados negocios y afectando a trabajadores y dueños

Un incendio destruyó una docena

Seis muertos, decenas de heridos y destrucción total tras el paso de tornados que arrasaron en Michigan y Oklahoma

La fuerza de los tornados y tormentas dejó muertos, viviendas destrozadas y una población traumatizada, mientras persiste la amenaza de nuevos episodios extremos en el país

Seis muertos, decenas de heridos

Un histórico equipo de Cleveland busca ampliar el récord de victorias consecutivas en gimnasia artística

El conjunto femenino se prepara para enfrentar la exigente final estatal, decidido a defender la racha que lo ha convertido en leyenda del deporte escolar de Ohio bajo la presión de nuevas lesiones

Un histórico equipo de Cleveland

TECNO

Un corazón artificial impreso en

Un corazón artificial impreso en 3D revoluciona la simulación de cirugías cardíacas complejas

Para invertir en criptomonedas: cómo comprar y sus cotizaciones este 7 de marzo

Investigadores del MIT fabrican en tres horas el motor eléctrico más barato del mundo: solo 50 centavos

El gesto oculto que reemplaza al botón ‘Seleccionar’ del iPhone y te permite agilizar su uso

Capcom adelanta el lanzamiento de Pragmata, su nuevo juego de acción: tráiler y fecha

ENTRETENIMIENTO

La insólita lección de Brian

La insólita lección de Brian Cox: de una infancia dura a una independencia creativa y una anécdota inolvidable

La turbulenta relación de Britney Spears con la ley: desde agredir a un paparazzi hasta ser arrestada por conducir ebria

De la música al campo: Blake Shelton y Gwen Stefani muestran su faceta más auténtica

Los detalles del reencuentro artístico de Jessie Buckley y Chloé Zhao en un histórico teatro de Los Ángeles

Florence Pugh, entre “Blondie” y Dusty Springfield: la actriz que sueña con ser leyenda musical en el cine

MUNDO

Irán continúa los ataques contra

Irán continúa los ataques contra sus vecinos pese a las promesas de desescalada: el aeropuerto de Dubái fue uno de los objetivos

El presidente de Irán desafía a Trump: aseguró que el régimen no se rendirá ante EEUU e Israel

La Guardia Revolucionaria iraní dijo que atacó un petrolero en el Estrecho de Ormuz

Estados Unidos aprobó la venta de emergencia de armamento militar a Israel por USD 151 millones

Cómo Israel eliminó al ayatollah Ali Khamenei con un misil lanzado desde el espacio