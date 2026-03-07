El Departamento de Estado evacúa a 24.000 estadounidenses desde Medio Oriente

Casi 24.000 ciudadanos estadounidenses han regresado de Medio Oriente desde el 28 de febrero, según el Departamento de Estado. (Reuters)

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que casi 24.000 ciudadanos estadounidenses retornaron al país desde Medio Oriente desde el pasado 28 de febrero, en una amplia operación diplomática que incluyó el contacto directo con ciudadanos residentes o visitantes en la región.

El subsecretario adjunto Dylan Johnson explicó que, para facilitar el regreso de quienes solicitaron retornar, el gobierno federal coordinó vuelos chárter y transporte terrestre, adaptando los procedimientos según la seguridad local.

Las instancias consulares estadounidenses implementaron planes de evacuación específicos desde esa fecha, así como canales de apoyo continuo con información actualizada sobre rutas y protocolos para el retorno ordenado, según Diario Las Américas.

Desde el 28 de febrero, las operaciones de repatriación fluyeron paralelamente al restablecimiento progresivo de la disponibilidad de vuelos comerciales en la región, lo que permitió descongestionar la demanda por asistencia consular y reducir los tiempos de espera para el retorno directo a Estados Unidos.

Según el Departamento de Estado, cerca de 13.000 ciudadanos estadounidenses que se encontraban atrapados o en situación de riesgo recibieron apoyo directo, incluyendo información sobre seguridad y la organización logística para sus traslados, gracias a la presencia continua de un equipo de trabajo que operó de forma ininterrumpida.

Disponibilidad de vuelos comerciales mejoró la repatriación en la mayoría de países

El Departamento de Estado comunicó que la mayoría de rutas comerciales dentro de Medio Oriente restablecieron su actividad, ampliando las opciones para estadounidenses y latinos en tránsito que necesitaban soluciones ágiles ante situaciones de inestabilidad.

El operativo diplomático incluyó vuelos chárter y transporte terrestre para facilitar la repatriación desde Medio Oriente. (Reuters)

En el comunicado oficial, citado por el diario estadounidense de referencia Diario Las Américas, se enumeraron siete naciones: Omán, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudita e Israel, en las que se implementó un formulario de crisis para canalizar solicitudes de viaje y priorizar la atención individualizada para evacuar a quienes requerían orientación adicional.

Las autoridades estadounidenses informaron que los ciudadanos interesados en evacuarse debían completar el Crisis Intake Form, cuyas instrucciones se divulgaban por canales consulares habituales y sitios oficiales. Una vez realizado este paso, los involucrados recibían detalles concretos sobre próximos vuelos chárter o posibles trayectos terrestres hasta puntos de embarque seguros, incrementando el acceso a alternativas de salida sin depender exclusivamente de la asistencia consular habitual.

El operativo consular se diseñó para 24 horas de asistencia continua

La fuerza de tarea del Departamento de Estado estructuró su modelo de atención activa en las 24 horas, haciendo especial énfasis en la gestión multicanal desde terreno y la actualización permanente sobre situaciones de seguridad. Alrededor de 13.000 ciudadanos estadounidenses en el extranjero solicitaron apoyo a través de embajadas, centros de llamadas y redes de apoyo locales.

Los equipos consulares señalaron que esta colaboración fue determinante para mantener la integridad de los operativos y adaptarse a escenarios en permanente cambio.

La asistencia diplomática estadounidense se mantuvo disponible ante el aumento de solicitudes durante las últimas dos semanas de marzo. Las autoridades reiteraron su compromiso de seguir ofreciendo ayuda directa a quienes decidieran abandonar la región, mientras los canales consulares continuaron habilitados para emergencias o nuevas fases de evacuación.