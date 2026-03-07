Guerra en Medio Oriente: el mayor portaaviones de Estados Unidos cruzó el canal de Suez y se acerca a Irán

Fotografía tomada de la cuenta @USNINews en X del Instituto Naval de Estados Unidos que muestra al portaviones estadounidense el USS Gerald Ford cruzando el canal de Suez rumbo al mar Rojo. EFE/ @USNINews

El USS Gerald Ford, el mayor portaviones de Estados Unidos, transitó por el canal de Suez rumbo al mar Rojo en medio de la escalada militar entre Washington, Israel e Irán. El Pentágono publicó fotografías este viernes donde se observa al Gerald Ford y al destructor USS Bainbridge —parte de su grupo de ataque— atravesando el canal el jueves, lo que confirma que ambos navíos ya navegan el mar Rojo. Las imágenes fueron difundidas además por el Instituto Naval de Estados Unidos, un medio de noticias militares independiente.

El despliegue de este portaviones se produce después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques militares contra la República Islámica de Irán hace casi una semana. El Gerald Ford se suma así al portaviones USS Abraham Lincoln, que permanece en el mar Arábigo para apoyar las operaciones militares lideradas por Washington. Este movimiento incrementa la presencia naval estadounidense en una de las zonas más sensibles del mundo, mientras continúan los enfrentamientos.

El USS Gerald Ford es considerado el mayor portaviones del mundo. Con 337 metros de eslora y un desplazamiento de 100.000 toneladas, está equipado con dos reactores nucleares y capacidad para transportar más de 75 aeronaves. Su presencia en el mar Rojo representa un claro refuerzo de la postura militar de EEUU frente a Irán y sus aliados en la región.

Un avión de combate de Estados Unidos en el portaaviones Uss Gerald R. Ford (@CENTCOM)

El anuncio del desplazamiento se conoció tras una declaración del presidente Donald Trump en su cuenta oficial de Truth Social. Trump afirmó que no habrá acuerdo con Irán a menos que Teherán acepte una “rendición incondicional”, endureciendo así el tono de la administración estadounidense en el contexto del conflicto.

Desde el pasado sábado, cuando comenzaron los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel y que resultaron en la muerte del líder supremo iraní Alí Khamenei, Irán ha respondido con bombardeos sobre Israel y contra bases militares y embajadas estadounidenses en varios países de la región, incluyendo Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. La escalada ha elevado la tensión en el Medio Oriente y mantiene en alerta a la comunidad internacional.

EEUU ataca más de 3.000 objetivos en Irán y daña 43 buques en primera semana del conflicto

El portaaviones USS Gerald R. Ford sale de la bahía de Souda en la isla de Creta, Grecia, el 26 de febrero de 2026. REUTERS/Makis Kartsonakis

Más de 3.000 objetivos han sido atacados en Irán durante la primera semana de bombardeos por parte de Estados Unidos, según informó este viernes el Comando Central del Ejército de EEUU (Centcom), responsable de las operaciones en Oriente Medio. La cifra representa un aumento significativo respecto a los aproximadamente 2.000 sitios alcanzados hasta el día anterior.

Entre los blancos figuran infraestructuras militares cruciales, como los cuarteles generales de la Guardia Revolucionaria (IRGC) y de sus fuerzas aeroespaciales, además de centros de comando y control. El Centcom detalló que también han sido atacados sistemas integrados de defensa aérea, emplazamientos de misiles balísticos y antibuque, así como embarcaciones y submarinos pertenecientes a la Armada iraní.

El saldo de estas operaciones incluye la destrucción o daño de 43 embarcaciones iraníes, incluidas naves de gran tamaño. Entre ellas figura un portaaviones de drones, descrito como “aproximadamente del tamaño de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial”, que fue atacado el jueves.

De acuerdo con el Centcom, la campaña militar ha provocado una reducción drástica en el volumen de ataques lanzados por Irán desde el inicio de las hostilidades el pasado sábado. El comandante del Centcom, Brad Cooper, expuso en una rueda de prensa junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que los ataques iraníes con misiles descendieron un 90%, mientras que los realizados con drones cayeron un 83%.

Estados Unidos ha utilizado una combinación de bombarderos B-2 y B-52, cazas F-35 Stealth y drones kamikaze LUCAS—un sistema desarrollado por Washington a partir de tecnología iraní—para ejecutar los bombardeos.

Desde el sábado, el número de personas fallecidas por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán asciende a 1.230, de acuerdo con la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país. Entre las víctimas mortales se encuentra el ayatollah Alí Khamenei, quien murió en la primera ola de bombardeos.

En Líbano, los bombardeos israelíes han provocado la muerte de 217 personas, mientras que otras 798 han resultado heridas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el jueves que “Irán va a estar diezmado durante un período de 10 años antes de que pueda reconstruirse”.

(Con información de EFE)