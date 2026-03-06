Economía

Guerra en Medio Oriente: la suba del petróleo podría encarecer hasta 10% los combustibles en Argentina

El Brent acumula una suba de más del 16% desde el inicio del conflicto. En el sector estiman que por cada dólar que aumenta el crudo, el precio en el surtidor se ajusta cerca de 1 por ciento

Guardar
El aumento del precio internacional
El aumento del precio internacional del crudo podría trasladarse a los surtidores argentinos si los valores se mantienen en el tiempo (Cortesía: Sen.hn)

La escalada del conflicto en Medio Oriente ya lleva casi una semana y el precio del Brent, la referencia internacional del petróleo, acumula una suba de más del 16% desde el inicio de las hostilidades. Este movimiento empieza a encender alarmas sobre un posible traslado a los combustibles en la Argentina, ya que, según estimaciones del sector, por cada dólar que sube el barril de crudo, el precio final en los surtidores puede ajustarse entre 1% y 1,3 por ciento.

Si bien la relación no es automática, en el sector energético manejan una referencia clara. “Con el Brent estabilizado en torno a los USD 80 y USD 81, cerca de USD 9 por encima del valor que hoy reflejan los combustibles locales, el impacto potencial podría acercarse al 10% si esos niveles se sostienen en el tiempo”, señaló a Infobae el ex secretario de Energía, Emilio Apud.

En valores concretos, ese porcentaje podría traducirse en una suba de entre $150 y $200 por litro si el precio internacional del crudo se mantiene en los niveles actuales durante varios meses.

El salto reciente del petróleo responde a la escalada bélica en Medio Oriente y, sobre todo, al impacto que el conflicto puede tener sobre el comercio global de energía. En el centro de la preocupación está el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el transporte de hidrocarburos.

Por ese corredor frente a las costas de Irán circula aproximadamente un quinto del petróleo que se comercializa a nivel global. Desde el inicio del conflicto, el tránsito de petroleros por la zona cayó cerca de un 90% respecto de la semana anterior, según datos de la firma de inteligencia energética Kpler.

La escalada del conflicto en
La escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a presionar al alza el precio internacional del petróleo

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, explicó que esa situación dejó cerca de 15 millones de barriles sin poder salir de la región, lo que agregó presión sobre los precios internacionales.

De todos modos, el traslado a los surtidores no depende solo del valor del crudo. El precio final de la nafta y el gasoil en la Argentina se compone de varios factores, entre ellos el costo del petróleo, el margen de refinación, los impuestos y el componente de biocombustibles que las petroleras están obligadas a mezclar.

Según Apud, la materia prima representa alrededor del 40% del precio final. Por eso, aunque la suba del barril impacta en los costos del sistema, el traslado a los consumidores no siempre es inmediato ni proporcional.

En ese proceso también influye el rol de YPF, que concentra cerca del 55% del mercado minorista de combustibles y suele marcar el ritmo de los ajustes de precios para el resto de las petroleras. En diversas apariciones mediáticas, Marín aseguró que la empresa no trasladará automáticamente las variaciones del petróleo al surtidor.

“No hay que actuar con pánico en estos escenarios. No habría cimbronazos con los precios de las naftas. YPF no lo va a hacer. Vamos a ir viendo cómo evoluciona el precio”, explicó y detalló que la petrolera utiliza un esquema de promedios móviles para evitar que los picos internacionales impacten de manera directa en los consumidores.

“Si el petróleo se mantiene en torno a los USD85 durante cuatro meses, eso va a tener impacto. Ahora bien, si se trata de un pico transitorio, es diferente. Supongamos que mañana sube a USD100 y al día siguiente vuelve a USD70: en ese caso, el efecto sería prácticamente nulo”, sostuvo.

Por el Estrecho de Ormuz
Por el Estrecho de Ormuz circula aproximadamente un quinto del petróleo que se comercializa a nivel global. REUTERS/Dado Ruvic

El comportamiento del mercado dependerá, en gran medida, de cuánto tiempo se prolongue el conflicto. Para el ex secretario de Energía Daniel Montamat, si los precios internacionales del crudo se mantienen elevados durante un período prolongado, el impacto sobre los combustibles será inevitable.

“No hay una relación simétrica entre el aumento del petróleo y el precio de los combustibles, pero una suba de USD 10 el barril puede trasladarse en unos USD 5 al precio final, siempre dependiendo de la refinación”, explicó.

Montamat recordó que la Argentina opera con un mercado cada vez más internacionalizado, en línea con el desarrollo de Vaca Muerta y el creciente perfil exportador del sector energético. “Si el valor del petróleo se mantiene alto, obviamente vamos a tener algún reacomodamiento de precios en los combustibles internos”, advirtió.

En paralelo a esta situación, el mercado local atraviesa un momento de fuerte expansión productiva. Según datos recientes de la Secretaría de Energía, en enero la Argentina alcanzó una producción de 4.262.675 metros cúbicos de petróleo, el nivel más alto registrado oficialmente en el país.

El volumen superó incluso el récord alcanzado en diciembre de 2025, cuando la producción había llegado a 4.245.403 metros cúbicos. El salto productivo responde, en gran parte, al crecimiento de Vaca Muerta. Según precisó Energía, en enero la producción de crudo en el país aumentó 15,7% interanual, mientras que el desarrollo de la formación no convencional registró un incremento de 35,5% respecto del mismo mes del año pasado.

Temas Relacionados

petroleomedio orientecombustiblesiránestrecho de ormuzgasoilnaftaypfúltimas noticias

Últimas Noticias

Una nueva normativa del BCRA promete reavivar la tensión entre los bancos y las fintech

La autoridad monetaria oficializó un incremento del 100% en la garantía de los depósitos bancarios, que alcanzará los $50 millones desde abril. La resolución reabre el debate sobre las asimetrías regulatorias entre los bancos y las billeteras virtuales

Una nueva normativa del BCRA

Miguel Galuccio, presidente de Vista Energy: “La realidad macroeconómica es mucho mejor que la que teníamos hace tiempo atrás”

El empresario petrolero destacó que Vaca Muerta convirtió al país en un exportador neto de energía. “Es una oportunidad única para el mundo y es una oportunidad como nunca antes tuvo el país”, afirmó

Miguel Galuccio, presidente de Vista

Una automotriz redefinió su estrategia y se prepara para lanzar dos nuevos modelos en Argentina

Renault presentará el próximo 10 de marzo un nuevo programa llamado futuREady. Es la segunda parte del plan que sacó adelante a la marca en solo 4 años. Argentina será pilar en la regionalización de productos con Niágara Concept

Una automotriz redefinió su estrategia

Las consultoras que releva el BCRA elevaron los pronósticos de inflación: cuánto daría en febrero y qué pasará en marzo

Para todo el 2026 proyectan un IPC del 26,1%, un valor 3,6 puntos por encima de lo que proyectaban en el REM anterior. Qué espera el mercado respecto al dólar, las tasas y la actividad económica

Las consultoras que releva el

Jornada financiera: las acciones y los bonos argentinos cayeron por el arrastre negativo de Wall Street

Las bolsas internacionales operaron en rojo y el petróleo saltó 4% por la incertidumbre geopolítica. El S&P Merval cedió 0,4%, los bonos perdieron 1,2% y el riesgo país subió a 546 puntos. El dólar subió a $1.425 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 124 millones

Jornada financiera: las acciones y
DEPORTES
Franco Colapinto terminó 16° en

Franco Colapinto terminó 16° en la primera práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Radiografía de Colapinto en la práctica 1 del GP de Australia de F1: pese a un despiste superó con holgura a Gasly

La impresionante imagen de una estrella del fútbol europeo que se sometió a una peculiar terapia

Boca Juniors habría llegado a un acuerdo con una figura del fútbol argentino para sumarla como refuerzo: cuándo es la fecha límite

La anécdota de Mariano Troilo tras compartir vestuario por primera vez con Lionel Messi en la Selección: el curioso pedido que le hizo

TELESHOW
Ángel de Brito reveló el

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

Catherine Fulop mostró fotos inéditas del nacimiento de su nieta y contó a cuál de sus padres se parece

El amoroso saludo de cumpleaños de Yanina Latorre: “El más pequeño de la familia”

El descargo de Ian Lucas ante las versiones de su relación con Evangelina Anderson: “Lo que viví fue real”

INFOBAE AMÉRICA

Turismo en Panamá mantiene expansión

Turismo en Panamá mantiene expansión con más de 3 millones de visitantes en 2025

El misterio de los cristales en la prehistoria: por qué los primates elegían el cuarzo

Las muertes masivas de aves marinas en Europa encienden las alarmas sobre el impacto de la crisis climática

Estados Unidos mantiene la presión sobre Irán: atacó más de 2.000 objetivos y destruyó 30 embarcaciones

El canciller iraní aseguró que el régimen está preparado para resistir una invasión de Estados Unidos: “Los estamos esperando”