Menos ratas en Nueva York: el impacto de la ola polar en la ciudad, según expertos

Expertos advirtieron que el frío extremo ralentiza la reproducción de las ratas, pero no las elimina completamente en la ciudad de Nueva York (AP/Seth Wenig)

Durante el último invierno y, en especial las últimas semanas, Nueva York enfrentó una de las olas polares más intensas de los últimos años. Las temperaturas, tanto en la gran manzana como en la región, descendieron a niveles históricamente bajos, acompañadas de nevadas persistentes. La masa de aire ártico provocó récords de frío y condiciones extremas que se extendieron por el noroeste de Estados Unidos, alterando la rutina diaria.

La gran cantidad de nieve caída obligó a las aerolíneas y aeropuertos a cancelar miles de vuelos, afectando gravemente la conectividad. Las autoridades declararon estado de emergencia y recomendaron evitar traslados no esenciales, ante uno de los inviernos más helados y disruptivos de la última década en la ciudad.

El frío de Nueva York y la población de ratas

La rigurosidad de las temperaturas por las que ha atravesado Nueva York podría, incluso, cambiar el ritmo habitual de la población de ratas, estimada en 3 millones, según The Guardian. Las nevadas históricas afectan la reproducción de los roedores, generando expectativas de un descenso temporal en su número en cuanto llegue la primavera el 21 de marzo.

La ola polar en Nueva York causó temperaturas históricamente bajas y nevadas persistentes que alteraron la rutina de millones de personas (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Bobby Corrigan, reconocido rodentólogo, explicó al medio británico sobre esta tendencia y precisó que, cuando el clima es hostil, estos animales que viven al aire libre suelen dejar de aparearse, impactando directamente en la cantidad de ejemplares jóvenes una vez que termine la estación. Por su parte, el Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad coincidió con que las bajas temperaturas reducirán el número, pero adelantaron que de ninguna manera las eliminará.

“El frío invernal puede reducir la actividad de las ratas, pero no las elimina en la ciudad de Nueva York. El frío extremo puede causar estrés y ralentizar la reproducción, lo que resulta en menos crías supervivientes, pero las ratas son muy adaptables”, explicó la entidad a CBS News.

Corrigan explicó en la entrevista que las ratas de Nueva York han desarrollado estrategias para soportar las crudas heladas, ya que proceden de regiones frías como Mongolia y el norte de China. Si bien cuentan con una resistencia notable, detalló que igualmente sus hábitos reproductivos se ven modificados.

“Es demasiado peligroso tener una camada de 10 cachorros sin pelo. Cuando la madre sale a buscar comida, sufren hipotermia. Así que lo más inteligente es: no tener una camada”, agregó el experto en el diálogo.

Expertos advirtieron que el frío extremo ralentiza la reproducción de las ratas, pero no las elimina completamente en la ciudad de Nueva York. (AP Foto/Richard Drew, Archivo)

Por su parte, el Departamento de Salud e Higiene Mental de Nueva York indicó a CBS News que el frío puede reducir la actividad y ralentizar la reproducción de las ratas, limitando la supervivencia de las crías. No obstante, estas especies destacan por su adaptabilidad. Si consiguen acceso a fuentes de calor y alimento, como basuras mal almacenadas o interiores de edificios, pueden mantener su reproducción incluso durante el invierno.

Las ratas almacenan comida en sus madrigueras subterráneas, formando “pequeñas despensas” que les permiten sobrevivir a las olas de frío, según Corrigan. Además, utilizan túneles en la nieve y buscan refugio en lugares cálidos para protegerse y continuar su actividad.

El problema de las ratas en Nueva York

Si bien se trata de una problemática, la convivencia con las ratas en la ciudad es parte del día a día para muchos residentes. Incluso, un hombre conocido como “Rat Daddy” organiza recorridos guiados por las zonas infestadas. Kenny Bollwerk, en diálogo con The Guardian, dio un diagnóstico específico sobre el presente que atraviesa la ciudad en el invierno: “Crean pequeños túneles de nieve y luego van y vienen de la basura o de su madriguera. Es como un iglú, o el túnel Holland”.

Asimismo, también señaló que en épocas de heladas, algunos roedores intensifican sus intentos de meterse en restaurantes o departamentos de sanidad. Por lo tanto, ofreció su contribución para erradicar el problema: “Estoy dispuesto a quebrar para ver que las ratas desaparezcan por completo de la ciudad”, afirmó.

Habitualmente, las ratas buscan resguardo en motores de autos (Instagram mistercoop)

Ciudadanos locales, entrevistados por CBS News, también manifestaron su hartazgo y resignación. Deborah Lavender reveló que siguen saliendo durante el día a pesar del frío invernal, mientras que Cookie Barbara expresó su frustración: “Es una ciudad grande y poderosa. Deberían poder hacer algo para contener a estas ratas”. Los neoyorquinos describen a diario que en los túneles de subtes y estaciones es donde más ejemplares encuentran.

Los motores de los autos también son zonas especialmente escogidas por los animales. Ante este fenómeno, el ingeniero eléctrico Ken Huening explicó cómo pueden causar daños graves en las estructuras: “Se dañan el mazo de cables y pueden provocar cortocircuitos en las baterías y provocar incendios en los vehículos”.

El propio profesional contó cómo lo vivió en carne propia: “Lo estacioné al lado de una alcantarilla y luego, un día, había un nido de roedores justo al lado de la batería y se encendieron las luces de verificación del motor por todas partes”.

El control de la población de ratas en Nueva York requiere estrategias combinadas que van más allá del frío estacional. El Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York enfatizó en CBS News el enfoque: “Nuestro planeamiento en el control de plagas se centra en reducir las fuentes de alimento, mejorar la gestión de residuos en contenedores y corregir las condiciones estructurales que permiten su proliferación”.