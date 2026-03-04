La ciudad de Nueva York inicia programa de cuidado infantil gratuito para niños de dos años

La ciudad de Nueva York dará un paso hacia la universalización del cuidado infantil gratuito para niños de dos años, con el lanzamiento de un programa que en su primer año ofrecerá 2.000 plazas gratuitas para familias en barrios de Manhattan, El Bronx, Brooklyn y Queens a partir de septiembre de 2026.
Presentada por la gobernadora Kathy Hochul y la alcaldía bajo la gestión de Zohran Mamdani, la iniciativa tiene como objetivo inclusivo llegar a todas las familias, sin importar su código postal, ingresos o situación migratoria, según informó el medio local The City.
Bajo el nombre 2-K, el programa contempla en el siguiente año una inversión estatal de USD 425 millones y la meta de ampliar la oferta a 12.000 plazas en los cinco distritos para el otoño de 2027. Con esta expansión, la ciudad busca consolidar el acceso universal al cuidado infantil en la primera infancia.
La primera etapa de 2-K se orienta hacia barrios con mayor necesidad económica
El diseño de la primera fase The City destaca que prioriza el acceso en zonas con altos índices de necesidad, seleccionadas de acuerdo a criterios como carencia económica, demanda proyectada, brechas en la oferta y capacidad de los proveedores.
Las comunidades incluidas en este arranque comprenden los distritos escolares de =
Manhattan:
- Washington Heights
- Hamilton Heights
- Inwood
El Bronx:
- Fordham
- Belmont
- Norwood
- Morris Heights
- Van Cortlandt Village
- Kingsbridge
Brooklyn:
- Canarsie
- Remsen Village
- Brownsville
- Ocean Hill
Queens:
- Ozone Park
- South Ozone Park
- Richmond Hill
- Howard Beach
- Woodhaven
- Rockaways
La elección de estos barrios busca también fomentar una matrícula inclusiva para niños con discapacidades y familias en viviendas temporales. Como expresó Mamdani: “Criar a un hijo requiere de una aldea, y también de un gobierno dispuesto a abordar la crisis de cuidado infantil con decisión”.
El modelo operará principalmente sobre la infraestructura preexistente de cuidado infantil
De acuerdo con Emmy Liss, titular de la Oficina de Cuidado Infantil, los programas se apoyarán ampliamente en proveedores ya existentes, especialmente en los que operan en domicilios familiares. No está previsto, por ahora, abrir nuevas aulas en sedes escolares.
Respecto a los requisitos de ingreso, Liss precisó que la edad estará determinada por regulaciones sanitarias: “Los niños deberán tener dos años al comenzar el programa, según cada modalidad, por cuestiones de las normativas de salud”.
Aquellos que cumplan años después del inicio del ciclo podrán ingresar progresivamente durante el otoño, entre el 10 de septiembre y el 31 de diciembre, mediante un sistema de admisiones escalonadas que sigue la política vigente en los programas preescolares para quienes cumplen tres o cuatro años en el año natural.
Si bien se espera que la mayoría de las familias y proveedores opten por una jornada completa equivalente a 6 horas y 20 minutos, The City asegura que la ciudad evaluará la capacidad real de los centros y el interés de las familias antes de definir la duración estándar.
Cada aula para dos años contará con dos docentes y atención especializada
Según The City, en las salas orientadas exclusivamente a niños de dos años habrá dos educadores por cada 12 alumnos. Para grupos de otras edades, el cupo máximo será de 8 para lactantes, 15 para tres años y 18 para cuatro años.
El enfoque inclusivo se reforzará mediante la presencia de entrenadores y especialistas en inclusión, quienes capacitarán al personal para atender a niños con necesidades particulares.
La coordinación con el Departamento de Educación y el área de intervención temprana del Departamento de Salud permitirá “ajustar aún más la formación y el acompañamiento de los equipos”, describió Simone Hawkins, vicecanciller de Educación Infantil, según recogió The City.
Persisten desafíos en la equidad salarial para trabajadoras del cuidado infantil
Uno de los temas que más preocupa es la remuneración dentro del programa. Kellan Calder, representante de la organización neoyorquina dedicada al acceso al cuidado infantil New Yorkers United for Child Care, valoró la atención prioritaria a los barrios con mayor necesidad, advirtiendo: “Asegurar una ejecución adecuada comienza por pagar de manera justa a los proveedores”.
Liss reconoció la dificultad: los salarios en el sector presentan grandes disparidades, y en promedio los trabajadores de cuidado infantil en la ciudad ganan menos que el 96% de los demás profesionales. La funcionaria admitió que la solución definitiva a esta brecha aún está pendiente.
El futuro del programa: universalización y sostenibilidad financiera
La finalidad del 2-K es proporcionar cuidado infantil gratuito para todos los niños de dos años que lo requieran en la ciudad de Nueva York. Para ello, la coordinación entre agencias y la financiación estable serán determinantes, en un contexto donde la infraestructura existente, la capacidad de los proveedores y la equidad laboral constituyen desafíos permanentes para el sistema educativo y social de la ciudad.