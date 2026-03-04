La ciudad de Nueva York inicia programa de cuidado infantil gratuito para niños de dos años

Cuidado infantil gratuito e inclusivo para niños de dos años en Nueva York, con participación de docentes especializados y enfoque en la diversidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Nueva York dará un paso hacia la universalización del cuidado infantil gratuito para niños de dos años, con el lanzamiento de un programa que en su primer año ofrecerá 2.000 plazas gratuitas para familias en barrios de Manhattan, El Bronx, Brooklyn y Queens a partir de septiembre de 2026.

Presentada por la gobernadora Kathy Hochul y la alcaldía bajo la gestión de Zohran Mamdani, la iniciativa tiene como objetivo inclusivo llegar a todas las familias, sin importar su código postal, ingresos o situación migratoria, según informó el medio local The City.

Bajo el nombre 2-K, el programa contempla en el siguiente año una inversión estatal de USD 425 millones y la meta de ampliar la oferta a 12.000 plazas en los cinco distritos para el otoño de 2027. Con esta expansión, la ciudad busca consolidar el acceso universal al cuidado infantil en la primera infancia.

La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani anunciaron el lanzamiento del 2-K, la iniciativa que busca universalizar el acceso al cuidado infantil en la ciudad (AP foto/Yuki Iwamura)

La primera etapa de 2-K se orienta hacia barrios con mayor necesidad económica

El diseño de la primera fase The City destaca que prioriza el acceso en zonas con altos índices de necesidad, seleccionadas de acuerdo a criterios como carencia económica, demanda proyectada, brechas en la oferta y capacidad de los proveedores.

Las comunidades incluidas en este arranque comprenden los distritos escolares de =

Manhattan:

Washington Heights

Hamilton Heights

Inwood

El Bronx:

Fordham

Belmont

Norwood

Morris Heights

Van Cortlandt Village

Kingsbridge

Brooklyn:

Canarsie

Remsen Village

Brownsville

Ocean Hill

Queens:

Ozone Park

South Ozone Park

Richmond Hill

Howard Beach

Woodhaven

Rockaways

La elección de estos barrios busca también fomentar una matrícula inclusiva para niños con discapacidades y familias en viviendas temporales. Como expresó Mamdani: “Criar a un hijo requiere de una aldea, y también de un gobierno dispuesto a abordar la crisis de cuidado infantil con decisión”.

Nueva York será pionera en ofrecer plazas gratuitas de cuidado infantil para niños de dos años, priorizando barrios con mayores necesidades (Freepik)

El modelo operará principalmente sobre la infraestructura preexistente de cuidado infantil

De acuerdo con Emmy Liss, titular de la Oficina de Cuidado Infantil, los programas se apoyarán ampliamente en proveedores ya existentes, especialmente en los que operan en domicilios familiares. No está previsto, por ahora, abrir nuevas aulas en sedes escolares.

Respecto a los requisitos de ingreso, Liss precisó que la edad estará determinada por regulaciones sanitarias: “Los niños deberán tener dos años al comenzar el programa, según cada modalidad, por cuestiones de las normativas de salud”.

Aquellos que cumplan años después del inicio del ciclo podrán ingresar progresivamente durante el otoño, entre el 10 de septiembre y el 31 de diciembre, mediante un sistema de admisiones escalonadas que sigue la política vigente en los programas preescolares para quienes cumplen tres o cuatro años en el año natural.

Si bien se espera que la mayoría de las familias y proveedores opten por una jornada completa equivalente a 6 horas y 20 minutos, The City asegura que la ciudad evaluará la capacidad real de los centros y el interés de las familias antes de definir la duración estándar.

El programa 2-K se implementará en centros y hogares de cuidado infantil ya existentes, sin abrir nuevas aulas en escuelas por el momento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada aula para dos años contará con dos docentes y atención especializada

Según The City, en las salas orientadas exclusivamente a niños de dos años habrá dos educadores por cada 12 alumnos. Para grupos de otras edades, el cupo máximo será de 8 para lactantes, 15 para tres años y 18 para cuatro años.

El enfoque inclusivo se reforzará mediante la presencia de entrenadores y especialistas en inclusión, quienes capacitarán al personal para atender a niños con necesidades particulares.

La coordinación con el Departamento de Educación y el área de intervención temprana del Departamento de Salud permitirá “ajustar aún más la formación y el acompañamiento de los equipos”, describió Simone Hawkins, vicecanciller de Educación Infantil, según recogió The City.

Las aulas para niños de dos años tendrán dos docentes y contarán con el apoyo de especialistas en inclusión, garantizando atención personalizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Persisten desafíos en la equidad salarial para trabajadoras del cuidado infantil

Uno de los temas que más preocupa es la remuneración dentro del programa. Kellan Calder, representante de la organización neoyorquina dedicada al acceso al cuidado infantil New Yorkers United for Child Care, valoró la atención prioritaria a los barrios con mayor necesidad, advirtiendo: “Asegurar una ejecución adecuada comienza por pagar de manera justa a los proveedores”.

Liss reconoció la dificultad: los salarios en el sector presentan grandes disparidades, y en promedio los trabajadores de cuidado infantil en la ciudad ganan menos que el 96% de los demás profesionales. La funcionaria admitió que la solución definitiva a esta brecha aún está pendiente.

El futuro del programa: universalización y sostenibilidad financiera

La finalidad del 2-K es proporcionar cuidado infantil gratuito para todos los niños de dos años que lo requieran en la ciudad de Nueva York. Para ello, la coordinación entre agencias y la financiación estable serán determinantes, en un contexto donde la infraestructura existente, la capacidad de los proveedores y la equidad laboral constituyen desafíos permanentes para el sistema educativo y social de la ciudad.