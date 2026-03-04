El precio del combustible en Estados Unidos alcanza un máximo de 3,20 dólares por galón

El precio del combustible en Estados Unidos ha subido de forma significativa, ubicándose en torno a 3,20 dólares por galón, según datos recientes de la American Automobile Association (AAA) y reportes de La Opinión. Esta cifra representa el nivel más alto reportado en los últimos meses y ha generado inquietud entre consumidores y actores del sector.

El aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos responde al alza internacional de los precios del petróleo tras el conflicto entre EE.UU., Israel e Irán.

Según la American Automobile Association, la media nacional ha elevado su valor en las últimas semanas y se acerca a los 3,20 dólares por galón. El precio puede variar por región: zonas como la Costa Oeste y el noreste suelen registrar valores superiores, mientras que en el medio oeste y el sur se mantienen algo más bajos, aunque también al alza, como indicó la AAA.

Por su parte, La Opinión confirmó este aumento y señaló que es el más elevado de los meses recientes. La demanda adicional por la llegada de la primavera y los habituales desplazamientos asociados contribuyen a elevar el consumo, mientras las fluctuaciones del precio internacional del petróleo intensifican la presión sobre el mercado.

El precio del combustible en Estados Unidos ha subido de forma significativa, ubicándose en torno a 3,20 dólares por galón, según datos recientes de la American Automobile Association (AAA) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Causas del incremento del precio del combustible

Los especialistas de la American Automobile Association destacan dos razones principales detrás de este repunte. Por un lado, la temporada primaveral incrementa la movilidad y, por ende, la demanda de gasolina. Por otro lado, se observa una tendencia alcista en el precio del crudo internacional, impulsada por tensiones geopolíticas y una menor disponibilidad de inventarios.

Además, según La Opinión, dificultades logísticas en la cadena de suministro han añadido presión sobre los costos para el consumidor final. La coincidencia de estos obstáculos con los ajustes estacionales de las refinerías ha reducido la oferta, incrementando el precio del combustible a corto plazo.

Analistas consultados por la AAA advierten que la subida afecta tanto a individuos como a empresas de distribución y logística (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto del aumento de la gasolina en la economía y los consumidores

El impacto más inmediato del encarecimiento recae sobre el poder adquisitivo de millones de estadounidenses. La Opinión resalta que el alza incrementa el costo para el consumidor y eleva los gastos de transporte, con efecto directo en los precios de alimentos, mercancías y servicios esenciales.

Analistas consultados por la AAA advierten que la subida afecta tanto a individuos como a empresas de distribución y logística. Los efectos de los 3,20 dólares por galón se reflejan también en la inflación general, añade la organización.

El escenario actual preocupa especialmente debido a la combinación de tensiones internacionales y la persistente inestabilidad en la economía estadounidense.

Ante esta situación, muchas familias han tenido que vigilar de cerca sus presupuestos para adaptarse al nuevo entorno de precios. Los especialistas aconsejan observar el comportamiento del sector energético para anticipar posibles fluctuaciones en los próximos meses.

Por ahora, el valor registrado para la gasolina representa un máximo reciente, lo que mantiene la atención puesta en cualquier evolución futura de los precios.