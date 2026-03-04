Estados Unidos

El precio del combustible en Estados Unidos alcanza un máximo de 3,20 dólares por galón

Especialistas del sector y consumidores vigilan el comportamiento energético ante incertidumbre internacional y ajuste de presupuestos familiares

Guardar

El precio del combustible en Estados Unidos ha subido de forma significativa, ubicándose en torno a 3,20 dólares por galón, según datos recientes de la American Automobile Association (AAA) y reportes de La Opinión. Esta cifra representa el nivel más alto reportado en los últimos meses y ha generado inquietud entre consumidores y actores del sector.

Actualmente, el galón de gasolina en Estados Unidos cuesta cerca de 3,20 dólares de media nacional, de acuerdo con información de la AAA y La Opinión. El alza se debe a una combinación de factores: mayor demanda estacional, volatilidad internacional y complicaciones en la cadena de suministro, lo que impacta tanto a los consumidores como a la economía en general.

El aumento de los precios
El aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos responde al alza internacional de los precios del petróleo tras el conflicto entre EE.UU., Israel e Irán.

Según la American Automobile Association, la media nacional ha elevado su valor en las últimas semanas y se acerca a los 3,20 dólares por galón. El precio puede variar por región: zonas como la Costa Oeste y el noreste suelen registrar valores superiores, mientras que en el medio oeste y el sur se mantienen algo más bajos, aunque también al alza, como indicó la AAA.

Por su parte, La Opinión confirmó este aumento y señaló que es el más elevado de los meses recientes. La demanda adicional por la llegada de la primavera y los habituales desplazamientos asociados contribuyen a elevar el consumo, mientras las fluctuaciones del precio internacional del petróleo intensifican la presión sobre el mercado.

El precio del combustible en
El precio del combustible en Estados Unidos ha subido de forma significativa, ubicándose en torno a 3,20 dólares por galón, según datos recientes de la American Automobile Association (AAA) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Causas del incremento del precio del combustible

Los especialistas de la American Automobile Association destacan dos razones principales detrás de este repunte. Por un lado, la temporada primaveral incrementa la movilidad y, por ende, la demanda de gasolina. Por otro lado, se observa una tendencia alcista en el precio del crudo internacional, impulsada por tensiones geopolíticas y una menor disponibilidad de inventarios.

Además, según La Opinión, dificultades logísticas en la cadena de suministro han añadido presión sobre los costos para el consumidor final. La coincidencia de estos obstáculos con los ajustes estacionales de las refinerías ha reducido la oferta, incrementando el precio del combustible a corto plazo.

Analistas consultados por la AAA
Analistas consultados por la AAA advierten que la subida afecta tanto a individuos como a empresas de distribución y logística (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto del aumento de la gasolina en la economía y los consumidores

El impacto más inmediato del encarecimiento recae sobre el poder adquisitivo de millones de estadounidenses. La Opinión resalta que el alza incrementa el costo para el consumidor y eleva los gastos de transporte, con efecto directo en los precios de alimentos, mercancías y servicios esenciales.

Analistas consultados por la AAA advierten que la subida afecta tanto a individuos como a empresas de distribución y logística. Los efectos de los 3,20 dólares por galón se reflejan también en la inflación general, añade la organización.

El escenario actual preocupa especialmente debido a la combinación de tensiones internacionales y la persistente inestabilidad en la economía estadounidense.

Ante esta situación, muchas familias han tenido que vigilar de cerca sus presupuestos para adaptarse al nuevo entorno de precios. Los especialistas aconsejan observar el comportamiento del sector energético para anticipar posibles fluctuaciones en los próximos meses.

Por ahora, el valor registrado para la gasolina representa un máximo reciente, lo que mantiene la atención puesta en cualquier evolución futura de los precios.

Temas Relacionados

American Automobile AssociationEstados UnidosSector EnergéticoConsumidoresAumento Precio GasolinaInflación General

Últimas Noticias

El Jardín Botánico de Nueva York y el High Line, entre los 21 jardines más bellos del mundo

La reciente inclusión de estos dos espacios en una prestigiosa lista internacional consolida la relevancia de la ciudad como referente global en la creación y conservación de áreas verdes urbanas

El Jardín Botánico de Nueva

Fotos para el pasaporte de EEUU: estos son los errores comunes que invalidan la solicitud de inmediato

El Departamento de Estado advirtió que cualquier incumplimiento técnico obliga a reiniciar el procedimiento desde cero, sin excepciones ni reembolsos

Fotos para el pasaporte de

La fuente termal más ácida del mundo vuelve a entrar en erupción tras seis años de inactividad

El fenómeno registró cerca de 40 episodios en febrero, con columnas de agua que alcanzaron hasta nueve metros de altura, según el Servicio Geológico de Estados Unidos

La fuente termal más ácida

Las exportaciones de vino de California cayeron un 35% y agravan la crisis del sector

La industria vitivinícola enfrenta su mayor retroceso en décadas tras una baja histórica en exportaciones, despidos y cierre de bodegas por exceso de uvas e importaciones baratas

Las exportaciones de vino de

La generación Z y los millennials estadounidenses beben menos y hacen más ejercicio, según una nueva revisión

Un análisis de datos financieros y encuestas sociales indicó que el bienestar físico y las alternativas de ocio impulsan un mercado donde bares y gimnasios adaptan sus propuestas a las preferencias de jóvenes adultos

La generación Z y los

TECNO

Cómo hacer que florezca la

Cómo hacer que florezca la lengua de suegra en marzo 2026, según la IA

Reemplaza Magis TV o XUPER TV con estas apps: son fáciles de descargar y no tienen virus

Señales de que tu PC necesita mantenimiento y cada cuánto tiempo debes hacerlo

Steam: cómo conseguir más de 100 juegos gratis para tu PC

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

ENTRETENIMIENTO

Showrunner de “Bridgerton” explica las

Showrunner de “Bridgerton” explica las razones tras la trágica muerte que cambió el rumbo de la serie

Hollywood entre hermanos: los actores que comparten apellido y pocos saben que son hermanos

El creador de ‘God of War’ arremetió contra la primera imagen de la serie live-action: “Parece que está c*gando”

El hijo de Liam Neeson y Natasha Richardson reveló cómo enfrentó una cirugía cardíaca a corazón abierto

BTS reveló el tracklist de "Arirang" y pone fecha a su esperado regreso mundial

MUNDO

Aumentan los fraudes y el

Aumentan los fraudes y el robo de datos por boletos falsos del Mundial 2026

Israel confirmó que soldados de las FDI operan en el sur del Líbano

Un grupo kurdo exiliado afirmó que Irán realizó un ataque mortal contra combatientes en Irak

Rubio justificó la ofensiva contra Irán: “Están gobernados por fanáticos religiosos que ambicionan tener armas nucleares”

El costo de la defensa aérea en Medio Oriente: cada arma y su impacto económico en el conflicto