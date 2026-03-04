Debate en Nueva York: acusan a la nueva directora de vivienda de promover divisiones raciales

La designación de Cea Weaver como directora de la Oficina del Alcalde para la Protección de los Inquilinos reaviva el debate sobre vivienda en Nueva York.(Crains New York)

La designación de Cea Weaver como directora de la Oficina del Alcalde para la Protección de los Inquilinos intensificó el debate sobre la política de vivienda en Nueva York, especialmente entre propietarios de pequeñas propiedades y defensores de los derechos de los inquilinos.

La activista, seleccionada por el alcalde Zohran Mamdani y reconocida por su militancia en los Socialistas Demócratas de América, enfrenta cuestionamientos de asociaciones de propietarios inmigrantes y referentes del sector, quienes han calificado sus posturas de divisivas y ajenas a la realidad histórica de la ciudad.

El eje de la controversia reside en declaraciones realizadas por Weaver en un video de 2021 y un tuit de 2019, donde vinculó la propiedad de vivienda con la supremacía blanca y describió la propiedad privada —“especialmente la de la vivienda”— como “un arma de la supremacía blanca disfrazada de política pública de ‘creación de riqueza’”.

Estas afirmaciones fueron calificadas de “insultantes” y “racistas” por propietarios como Jan Lee, miembro de Small Property Owners of New York (SPONY), quien subrayó la historia de comunidades inmigrantes que han luchado durante generaciones para acceder a la vivienda en Estados Unidos.

El nombramiento de Weaver es respaldado por el alcalde Mamdani como respuesta al aumento de los alquileres y la necesidad de proteger a los inquilinos. REUTERS/Shannon Stapleton

Reacciones y malestar entre los propietarios inmigrantes

Lee, descendiente de una familia que provee viviendas en Chinatown desde principios del siglo XX, enfatizó que la visión de Weaver ignora tanto la historia como las experiencias de propietarios no blancos en la ciudad.

Recordó que políticas discriminatorias, como la Ley de Exclusión China de 1882, impidieron durante décadas el acceso a la propiedad de comunidades minoritarias.

“Decir que ser propietario de una vivienda es una forma de supremacía blanca no se corresponde con la vida de mi familia ni con la de muchas familias de pequeños propietarios de Nueva York que no son blancos”, afirmó Lee.

Para él, estas afirmaciones resultan especialmente ofensivas y desconectadas de la realidad. La presidenta de SPONY, Ann Korchak, cuestionó la retórica de Weaver por considerar que divide y simplifica en exceso una crisis de vivienda compleja.

Korchak defendió la diversidad de los propietarios y señaló que, para muchas familias inmigrantes, la adquisición de una propiedad representa la culminación de años de trabajo y la realización del sueño americano.

“Decir que es racista tener propiedades es un insulto a todos los inmigrantes que alguna vez llegaron aquí”, sostuvo la dirigente, quien advirtió además que la narrativa anti-propietarios puede invisibilizar los obstáculos que enfrentan los pequeños dueños.

El debate sobre la propiedad de vivienda en Nueva York refleja tensiones históricas entre políticas de protección, inmigración y transformación urbana. REUTERS/Shannon Stapleton

Contexto político y consecuencias para el mercado inmobiliario

El nombramiento de Weaver fue defendido por Mamdani como un paso necesario para fortalecer la protección de los inquilinos en un contexto marcado por el encarecimiento de los alquileres y la presión sobre los residentes de bajos recursos.

Sin embargo, propietarios como Lee advierten que la retórica anti-propietarios puede perjudicar tanto a los proveedores de vivienda como a los propios inquilinos, al dejar el mercado en manos de grandes corporaciones y debilitar a quienes han construido tejido comunitario durante décadas.

El debate se intensifica ante la percepción de una agenda política que prioriza el control de los alquileres y la protección de los inquilinos, pero que, según los pequeños propietarios, pasa por alto las dificultades y contribuciones de quienes gestionan viviendas a escala familiar o barrial.

Lee advirtió que la expulsión de pequeños propietarios podría afectar negativamente la calidad de vida de los inquilinos, especialmente de las personas de color, que encuentran en estos proveedores opciones más accesibles y atención personalizada.

Jan Lee. (Captura Fox News)

Diversos analistas han señalado que la discusión sobre la propiedad y la equidad en el acceso a la vivienda refleja tensiones históricas en Nueva York, donde la inmigración, las políticas urbanas y las transformaciones socioeconómicas han dado forma a un mercado inmobiliario único y altamente competitivo.

El nombramiento de Weaver, en este sentido, ha reabierto el debate sobre el equilibrio entre la protección de los inquilinos y el reconocimiento del esfuerzo intergeneracional de millones de familias inmigrantes.

Posiciones actuales y respuesta de la administración

En declaraciones recientes, Weaver admitió que algunos de sus comentarios anteriores fueron “lamentables”, aunque no ofreció una disculpa formal.

En su defensa, destacó su experiencia de décadas luchando por viviendas más asequibles y afirmó que su objetivo es representar a quienes enfrentan mayores barreras en el acceso a la vivienda, sin excluir a ningún sector del diálogo.

Mientras la administración de Mamdani comienza a implementar su agenda de vivienda, el malestar entre los pequeños propietarios revela una división temprana y profunda en la ciudad.

Líderes comunitarios señalan que para los pequeños propietarios la vivienda representa décadas de esfuerzo y la realización del sueño americano. REUTERS/David 'Dee' Delgado

Para muchos de ellos, ser criticados o desautorizados por aspirar a la propiedad es injusto y desconoce el sacrificio que la adquisición de una vivienda ha significado durante generaciones de inmigrantes, quienes han visto en la propiedad un pilar de integración social y movilidad económica.

Hasta el momento, ni Weaver ni la oficina del alcalde han respondido a las solicitudes de comentario sobre las reacciones generadas por estas declaraciones.

El debate permanece abierto y marca el inicio de una nueva etapa en la política de vivienda de Nueva York, en la que la búsqueda de soluciones equitativas y sostenibles enfrenta el desafío de integrar visiones históricas, sociales y económicas profundamente divergentes.