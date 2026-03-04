Estados Unidos

Cuánto ganan los pilotos militares estadounidenses según su rango y experiencia

La combinación de bonos, pagos especiales y subsidios incentiva la permanencia de los aviadores en una estructura salarial compleja y competitiva dentro de la Fuerza Aérea

El salario de los pilotos militares estadounidenses está determinado por el rango y los años de servicio, sin que el tipo de aeronave afecte el sueldo base.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El salario de los pilotos militares estadounidenses está determinado por el rango y los años de servicio, sin que el tipo de aeronave afecte el sueldo base. No obstante, las compensaciones adicionales como bonos, pagos por peligrosidad y subsidios de vivienda o alimentación pueden aumentar de forma sustancial la remuneración total, según El Diario NY.

Un piloto militar en la Fuerza Aérea de Estados Unidos recibe una remuneración compuesta por salario base, bonos de aviación, pagos por tareas peligrosas y subsidios. El monto final varía de acuerdo al rango, la experiencia y las condiciones del servicio.

Un subteniente puede iniciar con un salario cercano a $49.802 anuales, mientras que un coronel con mayor antigüedad puede superar los $123.000 en salario base, sumando luego incentivos adicionales.

La estructura salarial para los pilotos en la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) responde directamente al rango alcanzado y a la antigüedad en el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto es el sueldo de los pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos

La estructura salarial para los pilotos en la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) responde directamente al rango alcanzado y a la antigüedad en el servicio.

  • Un subteniente (O-1) parte con $49.802 anuales, cifra que puede llegar a $62.699 después de seis años de actividad, conforme indica El Diario NY.
  • Los tenientes (O-2) reciben desde $57.384 y, con la experiencia, pueden alcanzar los $79.412.
  • Para capitanes (O-3), el ingreso anual inicia en $66.409 y puede llegar a $92.844.
  • En el caso de los mayores (O-4), la franja va de $75.536 a $99.986.
  • Los tenientes coroneles (O-5) perciben entre $87.545 y $110.995, y los coroneles (O-6) entre $105.016 y $123.412, dependiendo de los años en la función, según datos de El Diario NY.

Si bien algunos oficiales generales cuentan con licencia de piloto, rara vez participan en misiones de combate.

El tipo de avión, sea de combate o transporte, no modifica el nivel salarial básico para los pilotos de la USAF, de acuerdo con El Diario NY.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos agrupa aproximadamente 320.000 militares en servicio activo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bonos y beneficios en los sueldos de pilotos militares

A la remuneración base, la Fuerza Aérea suma incentivos económicos que elevan el ingreso mensual. Entre los más importantes se encuentran los bonos de aviación, otorgados como estímulo para la permanencia de pilotos calificados, especialmente en situaciones de escasez de personal, según El Diario NY.

Los pagos por tareas peligrosas se añaden cuando el piloto realiza misiones en zonas de riesgo, así como compensaciones adicionales por despliegues militares, tal y como señala El Diario NY.

El paquete salarial también incluye subsidios de vivienda y de alimentación (BAH y BAS), que contribuyen a cubrir el costo de vida.

Indeed.com destaca que estos beneficios forman parte de la estrategia para conservar a pilotos altamente formados. La relevancia de los incentivos resulta aún mayor si se considera que el entrenamiento de un piloto de combate puede costar más de $10 millones, como señala El Diario NY.

Pilotos en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y comparación con otras ramas

La Fuerza Aérea de Estados Unidos agrupa aproximadamente 320.000 militares en servicio activo. Sin embargo, el número de pilotos es reducido dentro del total. Según El Diario NY, existen cerca de 13.000 pilotos en esta fuerza, mientras que, considerando a la Guardia Nacional, la Reserva y empleados civiles, el total de integrantes se acerca a 689.000 personas.

En contraste, la Marina y el Cuerpo de Marines cuentan con cerca de 10.000 aviadores cada uno, y el Ejército dispone de unos 7.300 pilotos en servicio activo, aunque algunos cálculos elevan esa cifra total a 14.000, la mayoría especialistas en helicópteros, de acuerdo con El Diario NY.

Formar y mantener activos a los pilotos de combate requiere una elevada inversión, lo que lleva a la Fuerza Aérea a ofrecer incentivos financieros para garantizar la retención de este personal estratégico.

