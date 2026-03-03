Entre osos míticos y leyendas ancestrales: así es Mato Tipila, la roca sagrada que guarda el espíritu de los Lakota Sioux en Estados Unidos

La Torre del Diablo, o Mato Tipila, es uno de los monumentos naturales más emblemáticos de Estados Unidos y símbolo sagrado para los Lakota Sioux (Wikipedia)

La Torre del Diablo, conocida por los pueblos originarios como Mato Tipila o Bear’s Lodge, se alza solitaria sobre las llanuras de Wyoming, constituyendo uno de los monumentos naturales más reconocibles de los Estados Unidos.

Este coloso, de 264 metros de altura sobre el centro de visitantes, ha sido durante milenios fuente de asombro, inspiración y leyendas, y desde 1906 ostenta el título de primer monumento nacional del país, declarado por el presidente Theodore Roosevelt gracias a la Ley de Antigüedades, según explicó Tyler Devine en el programa Untold Earth producido por Atlas Obscura en colaboración con Nature y PBS Digital Studios.

El origen geológico y el enigma de la formación

Durante mucho tiempo, se especuló que La Torre del Diablo era el vestigio de un volcán, pero los estudios descartaron esa hipótesis por la ausencia de materiales volcánicos en la zona. El experto Robert Livingston detalló: “Primero, la gente pensó que era un volcán. Eso no se sostiene porque no hay piroclastos, ni tefra, lava, ni roca volcánica en los alrededores”.

La explicación científica actual la define como un lacolito, una formación causada por el ascenso de magma que empujó las capas de roca sedimentaria, creando un domo que, al enfriarse lentamente, originó las características columnas que la distinguen.

La formación de la Torre del Diablo se debe a un lacolito que expuso columnas de basalto tras millones de años de erosión, según estudios geológicos recientes (Wikipedia)

“Se cristalizó de esta manera tan específica para formar las columnas que vemos hoy”, agregó Devine, quien resaltó que, tras millones de años de erosión, solo quedó expuesto el núcleo basáltico que configura el perfil inconfundible de la torre.

Significado espiritual y leyendas ancestrales

Para las comunidades indígenas, en especial los Lakota Sioux, Mato Tipila es un sitio sagrado rodeado de relatos míticos. La líder espiritual Pansy Hawk Wing explicó el concepto de Daku Shka Shka, “la energía viviente que existe en todas las cosas”.

De acuerdo con la tradición oral, siete niñas que jugaban en el bosque subieron a una colina para protegerse de unos osos. Clamaron al Gran Misterio, Wakan Tanka, quien hizo emerger la torre desde el suelo.

“Los osos, enfurecidos, intentaron escalarla, dejando las marcas en la roca al deslizarse por sus paredes”, relató Cade Herrera. Para los Lakota, bajo los escombros de la torre yacen los restos de estos gigantes mitológicos.

Actualmente, el sitio es gestionado de forma conjunta por el Servicio de Parques Nacionales y las comunidades indígenas, promoviendo la protección y el respeto cultural del monumento (Wikipedia)

El lugar es escenario de rituales como el smudging, una práctica de purificación con humo de salvia o cedro. “Preparamos un pequeño fuego y usamos el humo para purificar mente, cuerpo y espíritu”, explicó Pansy. Miles de personas acuden cada año para llevar a cabo búsquedas de visión, colgar ofrendas o simplemente orar.

“Es como entrar a la Capilla Sixtina sabiendo que estás en un lugar sagrado”, comparó Hawk Wing. Y añadió: “Al salir, sentís que has recibido sanación. Esa es la sacralidad que le otorgamos a Mato Tipila”.

Disputa por el nombre y su valor como símbolo nacional

El nombre Devil’s Tower fue asignado por colonizadores, pero para los pueblos originarios resulta irrespetuoso, motivo por el que persiste la controversia sobre su denominación. “Queremos avanzar hacia la coadministración de este sitio”, subrayó Devine, destacando la importancia de reconocer su significado ancestral.

Herrera, que es miembro de la comunidad Lakota y guía de escalada, compartió su experiencia personal al enfrentarse por primera vez a la torre: “Sentí como si alguien que nunca ha estado en Nueva York viera un rascacielos por primera vez. Es enorme”.

La Torre del Diablo atrae entre tres mil y cinco mil escaladores cada año, siendo reconocida mundialmente como un destino de referencia para la escalada deportiva (Wikipedia)

La torre atrae cada año a entre tres mil y cinco mil escaladores, consolidando su prestigio como uno de los destinos de escalada más codiciados del mundo.

No obstante, la convivencia entre la práctica deportiva y el respeto por el valor espiritual del sitio exige un delicado equilibrio, que hoy es gestionado de manera conjunta entre el Servicio de Parques Nacionales y las tribus locales. “Cuando estás aquí, experimentas la historia, y la torre es historia”, afirmó Herrera.

Mientras que, por otra parte, Wing concluyó: “La mejor manera en que puedo describirlo es que es volver a casa. Espiritualmente, volvimos a casa”.