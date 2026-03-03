Estados Unidos

El abandono de palas de turbina eólica genera crisis ambiental en Texas

Una investigación reveló acumulaciones prolongadas de materiales provenientes de generadores eólicos, cuestionando la falta de permisos y el incumplimiento de estándares de reciclaje

La justicia de Texas investiga a una empresa por abandonar miles de palas y componentes de aerogeneradores en vertederos no autorizados (Google Maps)

El estado de Texas inició una demanda contra Global Fiberglass Solutions, acusando a la compañía de haber abandonado más de 3.000 palas y componentes de aerogeneradores de fibra de vidrio, lo que resultó en la formación de dos vertederos ilícitos en el oeste del estado.

Este hecho ocurre en un contexto donde Texas lidera la producción nacional de energía eólica y las autoridades buscan reforzar la fiscalización ambiental ante el desafío que implica el reciclado de estos materiales, según informó el diario regional Houston Chronicle.

De acuerdo con la denuncia presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en representación de la Texas Commission on Environmental Quality, la empresa acumuló de forma ilegal y prolongada estos residuos, incumpliendo normativas estatales tanto en materia de desechos sólidos como de órdenes administrativas.

El volumen de palas y partes abandonadas se asocia a violaciones directas de las leyes de residuos y podría derivar en multas civiles, junto con la exigencia judicial de retirar y disponer legalmente de los materiales, así como el pago de otros costos relacionados.

Texas encabeza la generación de energía eólica en Estados Unidos, impulsado por regulaciones flexibles y extensas llanuras (Freepik)

La organización fue contratada por diferentes compañías para desmontar, transportar y reciclar las piezas de los aerogeneradores, según documentos judiciales citados por Houston Chronicle. Las autoridades estatales afirmaron que Global Fiberglass Solutions no cumplió con ese compromiso.

Ni la compañía ni sus filiales contaron nunca con autorización oficial para manejar desechos industriales sólidos, de acuerdo con la comisión estatal ambiental.

El proceso legal se desarrolla mientras la industria eólica nacional enfrenta recortes de financiamiento y nuevas trabas para la obtención de permisos federales. Bajo el mandato de Donald Trump, la Casa Blanca desacreditó la energía renovable, calificándola de poco confiable e ineficaz, lo que aumentó la carga regulatoria sobre las empresas del sector.

Más de 3.000 palas y partes de aerogeneradores quedaron acumuladas sin tratamiento adecuado en el oeste de Texas (KTXS/Jesse Smith)

El proceso judicial y sus implicancias ambientales

Según la oficina del contralor estatal de Texas, en Texas operan más de 15.300 aerogeneradores. El entorno regulatorio favorable y las extensas llanuras del estado impulsaron su expansión, hasta el punto de que la energía eólica solo es superada por el gas natural como fuente principal de generación eléctrica.

En 2022, la energía del viento aportó más del 10 % de la electricidad producida en Estados Unidos, conforme a datos del Departamento de Energía del país norteamericano, sin generar emisiones contaminantes durante su funcionamiento.

Las disposiciones de la demanda contra Global Fiberglass Solutions buscan no solo la remoción de los residuos, sino también sentar un precedente referente al manejo de desechos derivados de la transición energética en el estado con mayor inversión en energías renovables del país.

La demanda estatal busca sanciones y la remoción obligatoria de los residuos, marcando un precedente para la gestión ambiental de desechos industriales (City of Sweetwater)

Evolución y contexto de la energía eólica en Texas

El reciclaje de aerogeneradores representa uno de los retos técnicos del sector. Las palas están compuestas principalmente por fibra de vidrio, fibra de carbono y otros materiales diseñados para resistir años de exigencias en ambientes extremos, lo que impide que se reciclen como sucede con el vidrio o el aluminio.

Las opciones actuales consisten en triturar las palas y mezclarlas en materiales de construcción o incinerarlas para aplicación en la industria del cemento. En última instancia, se opta por sepultarlas en vertederos, lo que aumenta la carga sobre los ya saturados rellenos sanitarios.

La acumulación de estos residuos plantea una dificultad adicional para las autoridades ambientales de Texas, que, ante el crecimiento acelerado del sector, buscan evitar la proliferación de depósitos irregulares.

El crecimiento sostenido de la industria eólica ha posicionado a Texas como referente nacional en energías renovables (KTXS/Jesse Smith)

El problema del reciclaje de aerogeneradores

La Texas Commission on Environmental Quality inició las investigaciones sobre las actividades de Global Fiberglass Solutions en 2018 tras recibir una denuncia anónima.

La inspección inicial determinó que la empresa no registró correctamente sus operaciones ni cumplió con la obligación legal de reciclar al menos el 75 % de los materiales procesados cada año.

En una declaración pública recogida por Houston Chronicle, Paxton subrayó: “La eliminación ilegal de aerogeneradores perjudica nuestras tierras” y nunca será tolerada bajo su supervisión. La compañía no respondió a las reiteradas solicitudes de comentario del medio.

La compleja composición de las palas limita las opciones de reciclaje y agrava el desafío de la disposición final de residuos (Freepik)

Antecedentes y reacción de las autoridades estatales

Los residuos se fueron acumulando durante años en el condado de Nolan, formando montañas blancas visibles sobre las llanuras, según la investigación de Houston Chronicle.

Al mismo tiempo, la demanda pretende establecer criterios legales más rigurosos para la gestión de desechos derivados de la transición energética en el estado que más ha avanzado en el desarrollo de energías renovables en Estados Unidos.

