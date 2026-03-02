Marco Rubio aseguró que el ataque a Irán fue una acción preventiva: “Había una amenaza inminente”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una declaración a la prensa en el Capitolio (REUTERS/Ken Cedeno)

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, explicó este lunes ante la prensa que el bombardeo masivo lanzado el sábado sobre Irán fue una medida preventiva ante la inminencia de un ataque iraní contra posiciones de Estados Unidos.

Según detalló, la Casa Blanca recibió información de inteligencia que confirmaba que Teherán se preparaba para responder de forma inmediata si Israel lanzaba su propia ofensiva, lo que habría puesto en riesgo a las bases y tropas de Estados Unidos desplegadas en Medio Oriente.

“No íbamos a quedarnos esperando a recibir el golpe antes de responder”, afirmó Rubio, quien remarcó que la amenaza era real y que, de no actuar primero, el costo en vidas estadounidenses habría sido mucho mayor. Trump, añadió, tomó la “decisión correcta” al anticiparse.

“Sabíamos que habría una acción israelí. Sabíamos que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses, y sabíamos que si no los perseguíamos preventivamente antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas”, añadió Rubio.

El secretario de Estado explicó que la decisión se tomó tras confirmar que un ataque israelí desencadenaría represalias inmediatas de Teherán contra fuerzas estadounidenses (REUTERS/Ken Cedeno)

El funcionario estadounidense subrayó que la intervención militar tiene objetivos claros y que la operación Furia Épica no tiene un plazo definido, sino que se mantendrá hasta que el régimen iraní quede sin capacidad de amenazar a sus vecinos o a intereses estadounidenses.

“No sé cuánto tardará. Vamos a seguir así mientras sea necesario para alcanzar nuestros objetivos, y los alcanzaremos. El mundo será un lugar más seguro cuando terminemos esta operación”, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense.

El secretario de Estado detalló que la prioridad de la ofensiva es destruir el programa de misiles balísticos de Irán, aniquilar su armada y bloquear cualquier avance nuclear.

“Queremos negarles la capacidad de usar misiles para amenazar a la región, a nuestras bases y a nuestra presencia”, explicó. Rubio agregó que Washington también busca impedir que Irán siga empleando drones y otras tecnologías militares que considera una amenaza directa.

El Comando Central de Estados Unidos aseguró que la operación busca degradar las capacidades de misiles balísticos del régimen

“Aunque nos gustaría ver un nuevo régimen, la realidad es que, sin importar quién gobierne ese país dentro de un año, no tendrá estos misiles balísticos ni estos drones para amenazarnos”, puntualizó.

Rubio reconoció que la ofensiva también golpea la estructura de poder del régimen islámico. El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel mató al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, y a otros altos cargos de la cúpula iraní. Sin embargo, el secretario de Estado aclaró que el objetivo principal es desmantelar la capacidad militar y nuclear del país persa, no necesariamente imponer un cambio de régimen inmediato.

“Nuestro objetivo es destruir sus capacidades de misiles balísticos y su capacidad para fabricarlos, así como la amenaza que representa su armada para el transporte marítimo mundial”, reiteró.

La justificación de la acción militar llega en un momento de alta tensión política interna. Rubio compareció ante el Congreso para informar a los legisladores sobre los motivos y los alcances de la intervención, luego de que la administración Trump fuera cuestionada por actuar sin solicitar la autorización previa del Legislativo. El secretario de Estado insistió ante los congresistas en que la amenaza que planteaba Irán era “absolutamente inminente” y que la acción preventiva era la única forma de minimizar los riesgos para las fuerzas estadounidenses.

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel mató al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei (REUTERS/Ramil Sitdikov)

Mientras tanto, la Casa Blanca mantiene la presión sobre Teherán y promete que los ataques no solo continuarán, sino que se intensificarán.

Rubio advirtió que “los golpes más duros aún están por venir” y que la próxima fase será aún más severa para el régimen iraní.

(Con información de EFE, AFP y AP)