La tendencia de belleza extrema “looksmaxxing” gana popularidad entre los hombres jóvenes en Estados Unidos

El looksmaxxing emerge como tendencia viral entre jóvenes y adolescentes, impulsando procedimientos estéticos para alcanzar estándares de belleza estrictos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia conocida como “looksmaxxing”, hasta hace poco limitada a foros marginales de internet, se consolidó en el centro del debate social debido a su rápida expansión entre jóvenes y adolescentes estadounidenses, quienes buscan ajustar su apariencia física a estándares de belleza estrictos.

Este fenómeno evidencia una presión sostenida por alcanzar la perfección estética y contiene consecuencias psicológicas y sociales amplias, según analizaron expertos en psicología clínica y testimonios de usuarios recogidos por la NBC News y Psychology Today.

Ambos informes destacaron cómo el “looksmaxxing” se inscribe en un contexto de creciente influencia de las redes sociales en la definición de la imagen personal. El 18% de los hombres reconoce sentir presión por verse bien, y un 12% invirtió dinero en un procedimiento estético en los últimos diez años.

Además, el 18% de los consultados asegura que las redes sociales influyen en sus decisiones de compra de productos de belleza. Los análisis recientes expusieron que plataformas como TikTok se han posicionado como canales de comercio electrónico de belleza y bienestar.

Las proporciones faciales y ángulos que definen el ideal de belleza en la comunidad de 'looksmaxxing' en foros en línea (NBC News)

Procedimientos estéticos y presión social en hombres

En los espacios digitales, la cultura del “looksmaxxing” abarca desde rutinas básicas de higiene y ejercicios faciales —denominadas por la comunidad “softmaxxing”— hasta métodos más agresivos, conocidos como “hardmaxxing”, donde la cirugía estética y prácticas de riesgo, como el “bone smashing” (autolesión de los huesos faciales para intentar modificar su forma), se vuelven habituales.

El informe de NBC News detalló que el “bone smashing” consiste en golpear deliberadamente el rostro, utilizando desde masajeadores eléctricos hasta martillos, con la esperanza de que el hueso sane en una forma considerada más estética por estas comunidades.

Figuras como el influencer Karim Shami, que supera los 2 millones de seguidores, y otros promotores, han viralizado estos métodos. Otro usuario relevante, identificado como Clavicular, afirma haber utilizado “agentes de lipólisis” y haber recurrido personalmente al “bone smashing” para tratar de lograr la simetría y los parámetros faciales que la comunidad considera ideales.

El actor Matt Bomer es frecuentemente citado por los usuarios como referente de proporciones armónicas en estos foros, aunque el propio artista no tiene vínculo alguno con el movimiento.

Influencers como Karim Shami y foros especializados viralizan prácticas ligadas a la simetría facial y los ideales masculinos de belleza, con referentes a seguir como el actor Matt Bomer (NBC News)

Simetría facial y efectos en la salud mental

La lógica prevalente en el “looksmaxxing” se basa en la obsesión por mediciones: longitudes de mandíbula, distancias entre los ojos, ángulos determinados y escalas numéricas creadas por las propias comunidades para evaluarse entre sí.

Según el informe de Psychology Today, los hombres y adolescentes varones aspiran a ideales de belleza musculosos, altos y de facciones angulosas, midiendo su éxito personal bajo estos criterios.

Este sistema ha llevado a que los hombres valoren la belleza como eje central de su autoestima, comportamiento antes más asignado a las mujeres, y ha provocado, según Psychology Today, “conductas de riesgo que van desde el abuso de esteroides hasta la cirugía, priorizando la apariencia sobre la salud o la inteligencia”.

En estos foros, la preferencia por la apariencia se ejemplifica en relatos donde los usuarios expresan que prefieren someterse a tratamientos intensivos antes que desarrollar otras habilidades o cuidar su bienestar físico y mental.

El impacto en la salud mental es reiterado por los especialistas. Un psiquiatra consultado por NBC News señaló: “Hay muchas más repercusiones negativas en la salud mental. Desarrollan problemas de imagen corporal que no tenían antes de integrarse a la comunidad, comienzan a ver su cuerpo como defectuoso e imperfecto, algo que arruinará sus vidas”.

El fenómeno looksmaxxing abarca desde rutinas de higiene básicas hasta métodos extremos y peligrosos como el 'bone smashing' para modificar los huesos del rostro (NBC News)

Foros masculinos y controversias vinculadas al “looksmaxxing”

Las raíces conceptuales del “looksmaxxing” se encuentran en entornos denominados incel y de la “manosfera”, con presencia en foros caracterizados por ideas sobre las relaciones de género. Especialistas coinciden en que numerosos espacios donde se popularizan estos retos y métodos extremos reproducen perspectivas sobre las mujeres, el nacionalismo y el racismo.

Una psicóloga social consultada por NBC News explicó: “La raza absolutamente influye en cómo estos hombres juzgan la belleza. A cada hombre de color se le recomienda mejorar su atractivo intentando parecer más blanco”.

Estos informes recordaron que, mientras los movimientos por la positividad corporal y el autocuidado permitieron que las mujeres procesaran la presión estética, los hombres carecen de ámbitos similares para compartir sus preocupaciones.

El “looksmaxxing”, pese a sus riesgos, opera como “un foro para expresar sentimientos de inseguridad y fracaso relacionados con la apariencia”, lo que muestra la realidad de una presión por la perfección sin antecedentes en población masculina.

Expertos alertan sobre el impacto en la salud mental masculina, señalando un aumento de trastornos de imagen corporal entre quienes se suman a la tendencia (NBC News)

Industria y viralización del “looksmaxxing”

La acelerada expansión del “looksmaxxing” ha impulsado una industria específica, con sitios dedicados a la venta de suplementos y productos orientados exclusivamente a ese propósito.

De acuerdo con NBC News, en su origen, la tendencia era marginal; actualmente, la viralización de clips y tutoriales ha instalado estos rituales en la vida cotidiana de muchos jóvenes.

Las prácticas promovidas por esta estética digital dejan de ser anecdóticas para convertirse en norma en ciertos grupos: el consumo de testosterona, el retoque facial y los rituales obsesivos configuran dinámicas extendidas.