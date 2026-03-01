State Farm Mutual beneficia a 49 millones de conductores con un pago extraordinario

La eficiencia operativa de State Farm Mutual permitió ahorros acumulados de USD 4.600 millones para asegurados en primas durante el último año.

State Farm Mutual anunció la mayor devolución de dinero de su historia para asegurados de automóviles, con un dividendo único de USD 5.000 millones que beneficiará a más de 49 millones de conductores.

Los pagos, que según la compañía promediarán USD 100 por vehículo, se entregarán este verano a quienes cumplen los requisitos establecidos, señaló Jon Farney, presidente y director ejecutivo, en declaraciones recogidas por Telemundo Nueva York y Fox Business.

La decisión surge tras un periodo de resultados financieros notablemente positivos en el segmento de seguros de automóviles de State Farm Mutual.

Según indicó la compañía, el dividendo extraordinario responde tanto a los recientes éxitos financieros como a la reducción sostenida de costos en reparaciones y a una baja significativa en la frecuencia de colisiones, dos factores que impactaron directamente en el balance de la entidad.

Quienes poseen pólizas de auto con State Farm Mutual serán beneficiados con este pago extraordinario, resultado de un desempeño financiero que superó las previsiones de suscripción y permitió reducir los costos asociados a siniestros.

A pesar de la devolución récord en seguros de auto, State Farm Mutual aumenta las primas de vivienda debido a eventos meteorológicos extremos en Estados Unidos. (Captura de video)

Este escenario no solo posibilitó la entrega de un dividendo récord, sino que también fue acompañado por una reducción generalizada de tarifas, un movimiento que —según fuentes oficiales y analistas del sector— marca una tendencia relevante en el mercado estadounidense de seguros automotores.

El origen del reembolso se encuentra en los resultados de suscripción más sólidos de lo estimado por la aseguradora durante el último ejercicio fiscal.

Como explicó Farney, esta distribución representa el mayor dividendo en la historia de la entidad y tiene como objetivo “brindar valor directo a los asegurados mientras se mantiene la fortaleza financiera de la compañía”, citó Telemundo Nueva York.

Según el ejecutivo, este tipo de medidas consolidan el modelo mutualista, alineando los intereses de la empresa con los de sus clientes.

Motivos y contexto de la devolución de State Farm Mutual

En paralelo, Fox Business destacó que la aseguradora detectó una disminución significativa en los costos de reparación de automóviles y en la frecuencia de colisiones proyectada para 2025, factores que permitieron implementar una reducción de tarifas de pólizas en 40 estados.

State Farm Mutual ha anunciado un dividendo único de USD 5.000 millones, el más grande de su historia, beneficiando a más de 49 millones de conductores asegurados de automóviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta medida beneficia a millones de asegurados, en un contexto en el cual el costo del seguro de vehículos en Estados Unidos ha sido un tema de preocupación para consumidores y autoridades regulatorias.

Datos oficiales citados por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos muestran que el índice de precios al consumidor (IPC) para el seguro de vehículos registró una baja del 0,4% entre diciembre y enero, y un incremento de apenas 0,5% respecto al año anterior, cifras que se sitúan muy por debajo del promedio de inflación general, que fue del 2,4% anual en enero.

No obstante, el costo de reparar un automóvil aumentó 0,2% en enero respecto al mes previo y 5,7% en la comparación interanual, lo que enfatiza la importancia de la eficiencia operativa alcanzada por la aseguradora.

Las fuentes consultadas subrayan que el retorno de una parte de las primas a los asegurados es inusual en el sector y suele estar vinculado a situaciones excepcionales en la gestión de riesgos y el control de siniestralidad.

State Farm Mutual, con sede en Illinois y considerada la mayor aseguradora de automóviles de Estados Unidos, lidera este tipo de iniciativas, reforzando su posicionamiento en el mercado y su reputación frente a competidores como GEICO y Progressive.

Beneficios para conductores y panorama actual del seguro de auto

La aseguradora implementó recortes promedio del 10% en las primas de seguro de auto, según reportó Fox Business. Esta rebaja representó ahorros acumulados de USD 4.600 millones en primas para los consumidores durante el último año.

La imagen ilustra el histórico dividendo de USD 5.000 millones de State Farm para más de 49 millones de asegurados de automóviles, representado por una montaña de dinero y huchas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monto que recibirá cada usuario y la reducción de tarifas dependerán tanto del estado de residencia como del valor de la póliza contratada, dado que la regulación y los costos varían significativamente entre los diferentes mercados estatales.

Al tiempo que State Farm Mutual anuncia esta devolución histórica para sus asegurados de automóvil, informó incrementos en las pólizas de vivienda debido al aumento en la frecuencia y gravedad de eventos meteorológicos extremos en Estados Unidos, fenómeno que impactó de forma directa en la industria aseguradora.

Esta dualidad refleja la necesidad de ajustar estrategias de cobertura y precios para mantener la estabilidad financiera de la compañía ante cambios en el perfil de riesgo.

Con la distribución extraordinaria de este dividendo, State Farm Mutual refuerza su modelo mutualista orientado al cliente, devolviendo beneficios tangibles a los conductores mientras mantiene su capacidad financiera para cumplir compromisos futuros.

Esta medida, que involucra a más de 49 millones de asegurados, podría influir en la política de otras aseguradoras y modificar el panorama competitivo del sector.