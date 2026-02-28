La película “Scream 7″ debuta con USD 60 millones y logra el mejor estreno en 30 años de la saga

Scream 7 logra el mejor estreno de la franquicia en Estados Unidos, con una taquilla de USD 60 millones en su primer fin de semana. (Captura de pantalla)

El filme Scream 7 alcanzó el mejor debut de su historia en la taquilla de Estados Unidos al recaudar 60 millones de dólares en su primer fin de semana, superando todas las marcas previas de la saga, según datos de Deadline publicados el 28 de febrero de 2026. El estreno, que tuvo lugar en más de 3.500 salas a escala nacional, impactó a la industria cinematográfica y a compañías exhibidoras. Estos resultados marcan un crecimiento notable frente a entregas anteriores, de acuerdo con Box Office Mojo, medio que atribuye el alza en la recaudación al renovado interés por el género y al perfil de audiencia movilizada. Reportes de consulta de la consultora de audiencias Screen Engine/Comscore y calificaciones de CinemaScore refuerzan la magnitud del fenómeno.

De acuerdo con cifras difundidas por el medio especializado Deadline, la recaudación del primer día de Scream 7, incluidas funciones de preestreno, ascendió a USD 28,8 millones, estableciendo un nuevo récord para un lanzamiento dentro de la serie. El récord anterior lo ostentaba Scream VI, con USD 44,4 millones en su estreno de 2023 en Estados Unidos, según el portal de métricas Box Office Mojo. La saga, iniciada en 1996, mantiene una base constante de seguidores, aunque la composición del público y los resultados varían con cada entrega. Este nuevo desempeño ilustra la vigencia de las franquicias y la capacidad de convocatoria del terror en un mercado altamente competitivo.

¿Cuánto recaudó Scream 7 y cómo se compara con otras entregas de la saga?

Scream 7 sumó USD 60 millones en su primer fin de semana de exhibición en Estados Unidos, de acuerdo con el reporte de Deadline. Esta cifra representa el mejor arranque de la franquicia en 30 años. El filme superó el desempeño de Scream VI, que en 2023 había logrado USD 44,4 millones. El récord previo en la saga también pertenecía a esa entrega, mostrando un crecimiento sostenido en la taquilla en los últimos años.

A nivel internacional, el acumulado global de Scream 7 alcanzó 177,3 millones de dólares en 79 mercados, según cifras de la distribuidora y datos publicados por Deadline. El Reino Unido lideró la recaudación fuera de Estados Unidos, con USD 26,3 millones, y se proyecta que el total mundial supere los USD 192 millones al cierre del fin de semana.

En cuanto a la taquilla total de Estados Unidos durante ese mismo fin de semana, la cifra fue de USD 110,3 millones de dólares totales en taquilla estadounidense ese fin de semana, para todos los títulos en cartelera, impulsada principalmente por el estreno de Scream 7.

La recaudación global de Scream 7 supera los USD 177 millones en 79 mercados, reflejando el renovado interés por el cine de terror a nivel internacional. (Archivo)

¿Cuál fue el ranking de taquilla y qué películas fueron competencia directa de Scream 7?

El top 10 de la taquilla estadounidense, detallado por el medio especializado Deadline, estuvo conformado por:

Scream 7 (Paramount/Spyglass): 3.540 cines, USD 60 millones. GOAT (Sony): 3.707 cines, USD 11,75 millones.Cumbres Borrascosas (Warner Bros): 3.221 cines, USD 7 millones.Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined – Live in Mexico City (Trafalgar): 833 cines, USD 3,6 millones.EPiC: Elvis Presley en concierto (NEON): 1.903 cines, USD 3,4 millones.Crime 101 (Amazon): 2.607 cines, USD 3,3 millones. I Can Only Imagine 2 (Lionsgate): 3.105 cines, USD 3,1 millones. Enviar ayuda (20th Century Studios): 2.500 cines, USD 2,8 millones.How to Make a Killing (A24): 1.726 cines, USD 1,5 millones.Zootopia 2 (Disney): 1.350 cines, USD 1,27 millones.

Las películas que compitieron con Scream 7 pertenecen a géneros variados, pero ninguna se acercó a su desempeño, que lideró el ranking con amplitud. El impacto fue evidente: las recaudaciones de los siguientes títulos no superaron los USD 12 millones.

¿Cómo fue la respuesta del público según CinemaScore y PostTrak?

La medición de CinemaScore asignó a Scream 7 una calificación de B-, señal de recepción favorable dentro de la saga, aunque por debajo del B+ de Scream VI y similar a la puntuación de Scream 4 en 2011. Según Deadline, la calificación más alta recibida por la franquicia, B+, fue obtenida únicamente por la entrega original de 1996 y su secuela en 1997.

En cuanto a los perfiles de audiencia, la consultora de audiencias Screen Engine/Comscore informó: ‘el 56% asistió motivado por el apego a la saga’, mientras que el 30% acudió por el elenco. El grupo etario más grande fue el de 25 a 34 años, que representó el 32 % de la asistencia. El desglose por origen indicó una participación del 30% de hispanos y latinos, 20% de afroamericanos y 3% de asiático-estadounidenses.

Respecto a la preventa, el 53% de los asistentes adquirió sus boletos al menos una semana antes del estreno, según cifras recopiladas por Deadline.

En el ranking taquillero, Scream 7 lidera ampliamente frente a sus competidores, con una diferencia de más de USD 48 millones respecto al segundo lugar. (Captura de pantalla)

¿Qué factores explican el éxito de Scream 7 en la taquilla?

La presencia de personajes claves de la saga y una estrategia de marketing concentrada explican parte del éxito de Scream 7. De acuerdo con Deadline, la ausencia de Jenna Ortega y Melissa Barrera no afectó la venta de entradas, puesto que la preferencia del público giró en torno a personajes clásicos como Sidney Prescott, encarnada por Neve Campbell. Basado en datos de PostTrak, el 56 % de los asistentes eligió el filme debido a su pertenencia a una franquicia reconocida.

La campaña publicitaria de Paramount destinó USD 6 millones en anuncios digitales y deportivos, incluyendo presencia durante transmisiones de la NFL, la NBA, baloncesto universitario y un spot antes del Super Bowl, según la firma iSpot.

El formato premium tuvo un peso considerable en los resultados: ‘40 % de la recaudación total en IMAX y salas premium’ durante el fin de semana, según la distribuidora. El complejo Regal Times Square, en Nueva York, fue el cine con mayores ingresos, superando los USD 70.000 hasta el viernes.

¿Qué antecedentes ayudan a entender el fenómeno de Scream 7 en la taquilla?

La saga Scream debutó en 1996 y ha mantenido una base leal de seguidores. Cada entrega exhibió variaciones en la recepción del público y la crítica. Según cifras del portal de métricas Box Office Mojo, Scream 4 recaudó USD 18,6 millones en su estreno y finalizó con USD 38,1 millones en el mercado estadounidense, además de USD 97,2 millones a nivel internacional.

En cuanto a preventas, el récord anterior pertenecía a la reedición de Scream en 2022, que sumó USD 13,3 millones en preestrenos y primer viernes, cantidad que equivalió al 44 % de su total en tres días.

El aumento reportado en 2026 se inscribe en una tendencia ascendente del cine de terror y las franquicias, según el análisis de Deadline y testimonios de ejecutivos del sector.

El perfil de audiencia de Scream 7 revela un predominio del público de 25 a 34 años y alta participación de hispanos y afroamericanos, según Screen Engine y Comscore. (Captura de pantalla)

¿Cómo impacta el éxito de Scream 7 a la industria cinematográfica y qué se espera en adelante?

El desempeño de Scream 7 modifica las proyecciones de taquilla para 2026, reconfirmando el atractivo de las franquicias y el género de terror para públicos diversos. El perfil variado de los asistentes es visto como muestra de diversificación del mercado, según análisis de Deadline y otros observadores de la industria.

Ejecutivos de estudios rivales interpretan el suceso como señal de la vigencia de las sagas en la cartelera contemporánea. Un analista del sector mencionó que algunos fans denominan de manera coloquial este momento como una “Neve-aissance”, en referencia al protagonismo renovado de Neve Campbell, quien también aparece en la serie The Lincoln Lawyer de Netflix.

El aumento de la taquilla nacional respecto a 2025 —que fue de USD 54,4 millones, de acuerdo con Box Office Mojo— se atribuye en gran parte al estreno de Scream 7. Productoras y distribuidoras consideran estos resultados una muestra del potencial de las franquicias para atraer audiencias intergeneracionales y estimular la asistencia a salas en un contexto de recuperación de la industria.