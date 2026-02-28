Cámaras en escuelas de Florida imponen sanciones de hasta USD 100 aunque no haya advertencias luminosas

Las cámaras de velocidad en zonas escolares de Florida generan multas de hasta USD 100 incluso si las luces amarillas están apagadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cámaras de velocidad en zonas escolares de Florida pueden emitir multas de USD 100incluso cuando las luces amarillas no están intermitentes, lo que ha generado confusión entre conductores y ha impulsado un debate legislativo sobre el funcionamiento de estos dispositivos.

Este escenario se debe a una ley estatal sancionada en 2024, cuyo objetivo es reforzar la seguridad vial en el entorno escolar. La interpretación frecuente entre los automovilistas sostiene que las luces amarillas parpadeantes marcan el inicio y la vigencia de la reducción de velocidad, pero este supuesto no se ajusta al marco legal vigente en Florida.

El jefe de policía de Pinecrest, Jason Cohen, quien coordinó la puesta en marcha de una de las primeras zonas escolares con cámaras de velocidad en Miami-Dade tras la legalización de estos sistemas en 2024, detalló a Miami Herald: “El mayor error es pensar que las luces definen la zona escolar”. Precisó que en realidad lo determinante son las señales de tráfico.

Las normas estatales exigen que una señal de tránsito identifique la proximidad de una zona escolar, en la que el límite de velocidad se reduce a 24 km/h (15 mph) durante los horarios de entrada y salida de estudiantes. En esos periodos es común que las luces amarillas indiquen la restricción temporal, aunque la ley no obliga a que estén presentes ni activas.

Por tanto, la ausencia de iluminación intermitente no exime a los conductores del cumplimiento de la normativa.

En la práctica, muchas escuelas carecen de luces intermitentes, lo que incrementa el desconcierto entre los conductores.

Según datos recientes, la mayoría de las infracciones captadas por las cámaras de velocidad ocurre fuera de los horarios tradicionales de entrada y salida escolar, momentos en los que el límite de velocidad se restablece al habitual y las luces, de existir, permanecen apagadas.

Funcionamiento actual de las cámaras y experiencia ciudadana

Una ley estatal en Florida de 2024 permite sancionar por exceso de velocidad en áreas escolares aunque no haya señalización luminosa intermitente activa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sistemas de cámaras, gestionados por empresas privadas mediante convenios con municipios, pueden operar durante toda la jornada escolar.

Esto implica que cualquier vehículo que supere el límite de velocidad mientras haya actividad educativa puede ser sancionado, sin importar si las luces amarillas intermitentes están encendidas o no.

Numerosos conductores asumen erróneamente que la ausencia de señalización luminosa implica la ausencia de controles automatizados, lo que incrementa el riesgo de recibir sanciones inesperadas.

Un caso ilustrativo es el de Scott Weinkle, arquitecto de Sunny Isles Beach, quien relató a Miami Herald haber recibido dos multas por exceso de velocidad en zonas escolares de Miami-Dade pese a no haber visto luces encendidas. “Simplemente seguía mi camino, sin ir más rápido ni más lento que los demás”, expuso, reflejando la confusión generalizada entre los usuarios de la vía.

Propuesta de reforma para limitar el uso de cámaras en zonas escolares

La ambigüedad en la señalización ha llevado a la asamblea legislativa estatal de Florida a considerar modificaciones al sistema. El senador estatal Nick DiCeglie, republicano por St. Petersburg, impulsa un proyecto de ley que limitaría el uso de cámaras de velocidad exclusivamente a los periodos de entrada y salida escolar, y solo cuando alguna luz amarilla en las inmediaciones se encuentre activa.

De aprobarse la reforma, la utilización de cámaras se alinearía con la percepción mayoritaria de los conductores, quienes sostienen que la regulación de velocidad debería estar acompañada siempre de una advertencia visual clara. Esta iniciativa reflejaría una interpretación que muchos creían vigente, aunque las estadísticas demuestran lo contrario.

La agencia policial condal Oficina del Sheriff de Miami-Dade aportó datos que muestran una cantidad significativa de infracciones fuera de los horarios considerados críticos.

El sargento Eduardo Pares, responsable del programa de cámaras en el condado, confirmó a Miami Herald: “La velocidad máxima hasta ahora ha sido de 157 km/h (98 mph)”, un registro que supera ampliamente los límites legales y refuerza la preocupación sobre la seguridad escolar.

Opiniones divididas entre residentes y padres sobre la automatización del control

Residentes y padres en Miami-Dade presentan posturas divididas sobre la automatización de controles de velocidad para reforzar la seguridad escolar en Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El endurecimiento de los controles en zonas escolares ha provocado un debate abierto entre los residentes y padres de estudiantes de la región. Una parte de la comunidad respalda las medidas preventivas, priorizando la seguridad de los niños. “Vivo al lado de una escuela sin cámara y veo coches pasar a toda velocidad todos los días”, compartió un lector en una carta enviada a Miami Herald.

Otra residente de Miami señaló: “La vida de un niño vale más que los pocos segundos que se podrían ahorrar si no existieran las zonas de tránsito”. Estas voces mencionan el apoyo a la vigilancia automatizada, percibida como una herramienta eficaz para reducir la velocidad y proteger a los estudiantes.

No obstante, entre los detractores persiste la sensación de incertidumbre respecto a los criterios de sanción, especialmente ante la ausencia de luces intermitentes. Muchos aseguran que el sistema actual genera multas por desconocimiento, sin ofrecer advertencias claras, lo que consideran una situación injusta para quienes transitan habitualmente por estas áreas.

Seguridad vial en zonas escolares: datos y argumentos regulatorios

Los responsables policiales remarcan que el peligro asociado al exceso de velocidad en entornos escolares es real. La base de datos de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade documenta que varios automovilistas han superado ampliamente el límite permitido en horario escolar, lo que ha motivado la decisión de mantener y fortalecer los controles automatizados.

El debate legislativo en curso podría restringir el funcionamiento de las cámaras de velocidad a momentos más acotados y regulados si prospera la reforma propuesta por Nick DiCeglie. Esta posibilidad responde a una de las demandas más frecuentes por conductores y padres de familia, quienes solicitan una señalización más clara y sanciones limitadas a los horarios críticos.

Por ahora, la combinación de señalización estándar, vigilancia automatizada y eventuales cambios en la ley conforma un escenario de supervisión reforzada en las inmediaciones de las escuelas en Florida, con multas que ascienden a USD 100 por infracción, incluso en ausencia de advertencia luminosa directa.