Estados Unidos ofrece 10 millones por información sobre jefes del Cártel de Sinaloa en México

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de René y Alfonso Arzate-García, operadores clave del Cártel de Sinaloa en Tijuana. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el martes una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita localizar y capturar a René Arzate-García y Alfonso Arzate-García, identificados como presuntos jefes operativos del Cártel de Sinaloa en la ciudad de Tijuana. Esta disposición, comunicada oficialmente el 26 de febrero y respaldada por la autoridad diplomática estadounidense, apunta a fortalecer la colaboración internacional contra el tráfico de drogas y las actividades criminales asociadas al narcotráfico, según reportó Reuters en su cobertura global del anuncio.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado detalló que la recompensa asciende a 5 millones de dólares por cada uno de los hermanos, en el marco del Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP), una iniciativa sostenida con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Fiscalía del Distrito Sur de California. De acuerdo con el comunicado oficial, la medida responde a la importancia estratégica del corredor de Tijuana para el tráfico de sustancias ilícitas hacia el territorio estadounidense.

Según antecedentes judiciales y documentos institucionales, René Arzate-García, alias “La Rana”, y Alfonso Arzate-García, apodado “Aquiles”, fueron señalados por el Departamento de Estado y la DEA como responsables del control de la plaza Tijuana para el Cártel de Sinaloa durante al menos quince años. Entre los elementos referidos por las autoridades estadounidenses figuran el uso sistemático de violencia, alianzas con otros grupos de crimen organizado y la influencia sobre sectores políticos y policiales locales.

¿Quiénes son René y Alfonso Arzate-García y cuál es su papel en el Cártel de Sinaloa?

René Arzate-García y Alfonso Arzate-García han sido descritos por la DEA como actores clave en la operación del Cártel de Sinaloa en la región noroeste de México. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, ambos han mantenido el control de la plaza Tijuana, uno de los principales puntos de acceso de drogas hacia el territorio estadounidense. Las autoridades sostienen que los hermanos han consolidado su posición mediante el uso de violencia y una red de contactos que abarca el ámbito criminal, político y policial.

La permanencia de los Arzate-García al frente de la plaza, sostiene la DEA, se debe a su capacidad para negociar y coordinar con otros grupos delictivos, así como a la consolidación de una estructura operativa capaz de soportar choques internos y externos. “Han logrado mantener la operación de este corredor clave a pesar de múltiples disputas”, indicó el Departamento de Estado en su declaración del 26 de febrero, citada por Reuters.

La recompensa de 5 millones de dólares para cada uno de los hermanos Arzate-García busca desarticular las redes de narcotráfico en el corredor estratégico de Tijuana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares de recompensa?

La recompensa de hasta 10 millones de dólares, según el Departamento de Estado, forma parte de un esfuerzo para desmantelar redes de tráfico de drogas y crimen organizado transnacional que operan en la frontera norte de México. El Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP) permite que ciudadanos de cualquier país aporten información que conduzca al arresto o condena de figuras clave del narcotráfico.

De acuerdo con Reuters, existen canales de comunicación seguros y confidenciales habilitados para recibir información, como líneas telefónicas internacionales, aplicaciones cifradas y correos electrónicos institucionales. El Departamento de Estado subrayó: “Las identidades de quienes colaboren permanecerán bajo estricta confidencialidad”.

¿Qué cargos y sanciones enfrentan René y Alfonso Arzate-García?

En 2014, René y Alfonso Arzate-García fueron acusados formalmente de delitos de narcotráfico por la Fiscalía del Distrito Sur de California, según registros judiciales de esa institución, quedando en calidad de prófugos desde entonces. El 9 de agosto de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro los sancionó al amparo de la Orden Ejecutiva 14059, imponiendo restricciones y congelando activos de personas vinculadas al tráfico internacional de drogas.

El 26 de febrero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación adicional contra René Arzate-García, que incluyó cargos de narcoterrorismo, operación de empresa criminal continua, apoyo material a organizaciones terroristas y conspiración internacional para distribuir metanfetaminas, cocaína, fentanilo y marihuana, además de lavado de dinero. “Las nuevas imputaciones buscan desarticular la capacidad operativa del cartel en uno de los corredores más sensibles para la seguridad nacional”, señala el comunicado difundido por la autoridad judicial.

René y Alfonso Arzate-García han controlado la plaza de Tijuana para el Cártel de Sinaloa durante más de quince años, estableciendo alianzas con otros grupos criminales y autoridades locales. (REUTERS/Joshua Roberts)

¿Qué relevancia tiene el tráfico de fentanilo y cómo cambia el marco legal?

El Departamento de Estado subraya el impacto del tráfico de fentanilo, un opioide sintético que, según la administración estadounidense previa, fue designado formalmente en 2024 como arma de destrucción masiva por el Departamento de Seguridad Nacional. Esta designación amplía el margen legal para enjuiciar delitos relacionados con fentanilo bajo normativas reservadas para armas químicas o biológicas, lo que permite la aplicación de penas más severas.

La designación del Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) fue decretada por el Departamento de Estado en 2025. Este nuevo estatus endurece las acciones judiciales y financieras contra integrantes y colaboradores de la organización, según la DEA y el Departamento del Tesoro. Un comunicado recogido por Reuters precisa: “El fentanilo ha sido designado como arma de destrucción masiva, lo que representa un cambio en la forma en que se enfrentan los delitos asociados a su tráfico”.

De acuerdo al reporte del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el flujo de fentanilo vía Tijuana figura entre los principales factores de la crisis de sobredosis registrada en Estados Unidos en los últimos años. El CDC constató que en 2025 ocurrieron más de 80.000 muertes por sobredosis de opioides sintéticos.

¿Qué mecanismos existen para aportar información y quiénes pueden participar?

El Departamento de Estado aclaró que la recompensa está disponible para cualquier persona que proporcione información relevante, salvo funcionarios y empleados gubernamentales. Los canales habilitados para reportar datos son:

Llamada o mensaje vía WhatsApp y Signal: +1-858-298-5670

Threema ID: PTJ4HS3J

Correo electrónico: MFSinaloaTipLine@dea.gov

Contacto con la embajada o consulado de Estados Unidos más cercano (fuera de EE.UU.)

Oficina local de la DEA (dentro de EE.UU.)

El Departamento de Estado enfatizó que “todas las identidades serán resguardadas de forma estricta”. La colaboración ciudadana, según el comunicado oficial, contribuyó en casos previos de alto perfil.

Las autoridades estadounidenses acusan a los hermanos Arzate-García de narcotráfico, narcoterrorismo, conspiración y lavado de dinero, según las imputaciones del Departamento de Justicia de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué significa la designación del Cártel de Sinaloa como organización terrorista?

La designación del Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado por el Departamento de Estado en 2025 otorga nuevas facultades legales para investigar, sancionar y decomisar bienes vinculados a actividades criminales, de acuerdo con el Departamento del Tesoro. Este marco legal permite a la justicia estadounidense adoptar medidas excepcionales para perseguir a los integrantes del cartel y fortalecer la cooperación judicial internacional.

El endurecimiento habilita a los fiscales estadounidenses a procesar acusados bajo cargos de terrorismo o apoyo a organizaciones terroristas. Las autoridades esperan que esta estrategia acelere el desmantelamiento de redes logísticas y financieras asociadas al tráfico de drogas sintéticas.

¿Cuál es el impacto de la recompensa y las nuevas acusaciones en México y Estados Unidos?

La activación de la recompensa y la presentación de nuevas acusaciones refuerzan la presión sobre las estructuras del Cártel de Sinaloa en la frontera norte de México. Las autoridades estadounidenses estiman que la colaboración internacional y la participación ciudadana facilitarán la localización de los hermanos Arzate-García y la obtención de resultados judiciales eficientes, según el Departamento de Estado.

La medida surge en el contexto de una política bilateral de cooperación entre Estados Unidos y México, enfocada en la lucha contra el tráfico de drogas sintéticas y la violencia asociada. Un reporte oficial enfatizó: “La expectativa de las autoridades es que el anuncio incentive nuevas pistas sobre el paradero de los prófugos y fortalezca la aplicación de la ley en ambos países”.