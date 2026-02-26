El mercado hipotecario de Estados Unidos rompe la barrera del 6% tras 18 meses

La tasa hipotecaria promedio en Estados Unidos cae del 6% por primera vez desde 2022, según Freddie Mac (REUTERS/Sarah Silbiger)

Por primera vez desde finales de 2022, la tasa hipotecaria promedio en Estados Unidos descendió por debajo del 6%, lo que marca un cambio relevante en el mercado inmobiliario al inicio de la temporada de compra de viviendas de primavera.

Este descenso ocurre en un contexto de acceso a la vivienda caracterizado por la escasez de oferta y el incremento sostenido de precios, según informó la agencia hipotecaria federal Freddie Mac este jueves.

Freddie Mac detalló que la tasa fija a 30 años cayó de 6,01% a 5,98%, su nivel más bajo desde el 8 de septiembre de 2022, cuando se situó en 5,89%. Hace un año, la tasa promedio era considerablemente más alta, ubicándose en 6,76%. El nuevo retroceso, tras tres semanas de bajas consecutivas, consolida una tendencia que se había mantenido en torno al 6% durante el último año.

Esta reducción en el costo del financiamiento corresponde a una oportunidad para quienes buscan comprar vivienda, ya que la asequibilidad se ha visto limitada por el encarecimiento de los créditos y la escasez de inmuebles.

Casi el 70% de los hogares hipotecados mantiene una tasa fija igual o menor al 5%

El 69% de los hogares en Estados Unidos mantiene hipotecas con tasas fijas máximas del 5%, limitando la oferta de viviendas (REUTERS/Mike Blake/Archivo)

El atractivo de las tasas actuales se entiende mejor al considerar que el 69% de los hogares estadounidenses con hipoteca tiene una tasa fija del 5% o menos, y poco más de la mitad mantiene una tasa igual o inferior al 4%, según datos del portal inmobiliario estadounidense Realtor.com.

Esta distribución limita la disposición de los propietarios a vender, ya que muchos accedieron a condiciones más ventajosas en años previos y se muestran reacios a refinanciar o desprenderse de su vivienda a tasas superiores.

Mientras tanto, la tasa de interés para hipotecas a tipo fijo a 15 años: preferida para operaciones de refinanciación, subió levemente esta semana, pasando de 5,35% a 5,44%, según el último informe de la agencia hipotecaria federal Freddie Mac. Hace un año, este tipo de préstamos promediaba el 5,94%.

Factores que inciden sobre las tasas hipotecarias

Las tasas hipotecarias fluctúan en función de factores como las decisiones de la Reserva Federal sobre tipos de interés y las expectativas de los inversores en el mercado de bonos respecto a la economía y la inflación. Generalmente, estas tasas siguen la evolución del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, referencia clave para la fijación de precios de los créditos hipotecarios. Esta semana, el rendimiento de esos bonos alcanzó el 4,02% al mediodía del jueves, frente al 4,07% de la semana anterior.

Pese a la disminución progresiva desde los máximos de los últimos dos años, el mercado residencial enfrenta obstáculos estructurales. En los últimos cuatro meses de 2025, el leve descenso de las tasas contribuyó a una recuperación parcial en las ventas de viviendas, pero no logró revertir la caída general experimentada desde 2022, cuando las tasas se alejaron de los mínimos históricos de la pandemia.

El año pasado, las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos se mantuvieron en sus niveles más bajos de las últimas tres décadas. Incluso con tasas más favorables en 2026, las ventas registraron el mes pasado la mayor caída mensual en casi cuatro años, además de marcar la menor tasa anualizada en más de veinticuatro meses.

Perspectivas para la temporada de primavera y nuevos patrones de demanda

La reducción de la tasa promedio por debajo del 6% podría generar mayor participación de compradores, especialmente de cara a la llamada “temporada alta” de búsqueda de viviendas en primavera.

El acceso a financiamiento menos costoso influiría sobre la actividad, aunque las restricciones de oferta y el encarecimiento de los inmuebles mantienen vigentes los desafíos del mercado.

Lisa Sturtevant, economista jefe de Bright MLS, explicó a Freddie Mac: “Compradores y vendedores comenzarán a regresar al mercado. Marzo es cuando la temporada de compra de viviendas de primavera suele comenzar a cobrar impulso”.

No obstante, expertos advierten que para que los propietarios actuales se animen a vender, las tasas deberían continuar descendiendo, ya que muchos mantienen condiciones hipotecarias previas más ventajosas. El tipo de interés final depende de factores como ingresos, historial crediticio y características del préstamo, por lo que existen ofertas por debajo o por encima del promedio vigente.

Refinanciación, hipotecas de tasa ajustable y tendencias recientes

La temporada de compra de viviendas de primavera podría reactivarse ante la reducción de la tasa hipotecaria promedio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector hipotecario de Estados Unidos muestra una recuperación moderada en las solicitudes de refinanciación. Según la Asociación de Banqueros Hipotecarios de Estados Unidos (MBA), estas solicitudes aumentaron un 0,4% la semana pasada, impulsadas por propietarios que aprovechan la baja de tasas para renegociar créditos existentes. Las operaciones de refinanciación representaron el 58,6% del total de solicitudes, frente al 57,4% de la semana anterior.

De manera paralela, crece el interés por hipotecas de tasa ajustable (ARM), que ofrecen tasas iniciales más bajas que las fijas a 30 años. Según la MBA, los préstamos ARM constituyeron el 8,2% de todas las solicitudes la semana pasada, mostrando un leve aumento respecto a semanas previas.

El entorno económico y las condiciones crediticias siguen configurando el escenario para compradores y propietarios. La reciente reducción de tasas constituye un incentivo para el mercado inmobiliario de Estados Unidos, aunque la escasez y el alto costo de la vivienda persisten como retos estructurales.