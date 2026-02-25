Estados Unidos

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el régimen de Irán para frenar sus ventas de petróleo y el desarrollo de misiles

La medida afecta a redes de adquisición de materiales críticos, operadores de la “flota en la sombra” y entidades que proveen recursos al aparato militar de Teherán

Guardar
Vista del edificio del Departamento
Vista del edificio del Departamento de Estado de Estados Unidos (Annabelle Gordon/Archivo/Reuters)

Estados Unidos impuso este miércoles nuevas sanciones al régimen iraní para frenar las ventas de petróleo y el desarrollo de misiles balísticos, ampliando el alcance de sus medidas restrictivas a más de 30 personas, empresas y navíos vinculados a la financiación del programa militar de Teherán.

La decisión, anunciada por el Departamento de Estado, responde al objetivo de bloquear los recursos que sostienen la estrategia armamentística iraní y se produce en vísperas de una nueva ronda de negociaciones nucleares en Ginebra.

La autoridad estadounidense identificó redes de individuos y compañías establecidas en Irán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, que actúan como facilitadores logísticos y financieros de los programas de defensa de Irán.

Estamos designando a individuos y entidades involucrados en diversas redes de adquisición de armas que respaldan el desarrollo de misiles balísticos y armamento avanzado del régimen iraní”, detalló Thomas Pigott, portavoz del Departamento de Estado, mediante un comunicado.

El petrolero de bandera liberiana
El petrolero de bandera liberiana Ice Energy transfiere petróleo crudo desde el petrolero de bandera iraní Lana (REUTERS/Costas Baltas/Archivo)

Las sanciones afectan también a los propietarios y operadores de cerca de cien buques que conforman la denominada flota en la sombra, utilizada para transportar millones de dólares en crudo y productos petroquímicos iraníes a mercados internacionales, sorteando restricciones anteriores.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estos ingresos ilícitos resultan fundamentales para financiar tanto el programa nuclear como el apoyo a grupos armados regionales.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, advirtió que Irán utiliza los sistemas financieros globales para vender petróleo de forma ilegal, blanquear los beneficios y adquirir componentes destinados a sus programas nucleares y convencionales. Bessent remarcó que estos fondos “sostienen la actividad de grupos terroristas y las ambiciones militares desestabilizadoras de Teherán”.

La medida forma parte de la estrategia de máxima presión implementada por la administración Trump, orientada a aislar económicamente al régimen y frenar el desarrollo de sus capacidades nucleares y balísticas. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro precisó que las nuevas sanciones contemplan la congelación de activos, la prohibición de transacciones y el veto al acceso a servicios financieros internacionales para los designados.

La sede del Departamento del
La sede del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en Washington, D.C (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)

Estados Unidos agregó que las redes sancionadas han facilitado la adquisición de materiales y maquinaria esenciales para la producción de misiles y otros sistemas de armas.

“Estas acciones apoyan la reimposición de medidas restrictivas y sanciones de Naciones Unidas sobre Irán, como respuesta directa al incumplimiento significativo de sus compromisos nucleares”, señala el comunicado.

El anuncio de las sanciones se produjo pocas horas después de que el presidente Donald Trump, durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, reafirmara su postura frente al régimen iraní.

Irán alberga siniestras ambiciones nucleares”, advirtió Trump, quien reiteró la posibilidad de una respuesta militar si no se alcanza un acuerdo satisfactorio en materia nuclear. El mandatario ordenó un despliegue militar reforzado en torno al Golfo Pérsico para incrementar la presión sobre Teherán.

La administración estadounidense aseguró que continuará utilizando todos los medios a su alcance para exponer, interrumpir y contrarrestar la capacidad del régimen iraní para obtener recursos y desarrollar armas.

El presidente Donald Trump durante
El presidente Donald Trump durante su discurso del Estado de la Unión (REUTERS/NATHAN HOWARD)

Según la Casa Blanca, estas designaciones buscan reducir el margen de maniobra de los líderes iraníes y evitar que los ingresos petroleros financien actividades desestabilizadoras en Oriente Medio.

En reacción, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, adoptó un tono optimista respecto al futuro de las negociaciones nucleares. Pezeshkian consideró que existe una “perspectiva favorable” para avanzar en el diálogo con Washington y alcanzar un acuerdo que alivie las sanciones y permita a Irán ejercer su derecho al uso pacífico de la energía nuclear.

Las sanciones estadounidenses han intensificado el cerco financiero y logístico sobre los sectores estratégicos del régimen iraní, dificultando las exportaciones de petróleo y el acceso a tecnología militar avanzada. La presión internacional se mantiene como herramienta clave para condicionar la política exterior de Teherán, en un contexto de elevada tensión regional y de incertidumbre sobre el resultado de las negociaciones nucleares.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosIránDepartamento de EstadoDepartamento del TesoroEmiratos Árabes UnidosSanciones a IránFlota en la sombraÚltimas Noticias AméricaScott BessentDonald Trump

Últimas Noticias

Científicos de la Universidad de Florida crean un tomate con alto contenido de vitamina A

La nueva variante desarrollada incorpora un gen del pimiento, triplicando la concentración de betacaroteno y permite cubrir los requerimientos nutricionales con una menor cantidad del fruto consumido

Científicos de la Universidad de

En EE.UU el 48% de los adolescentes confiesa que ya no puede controlar el tiempo que pasa frente al celular

La adicción a las pantallas provoca desinterés académico y deportivo en los jóvenes, además de generar síntomas persistentes de ansiedad

En EE.UU el 48% de

Casey Means, crítica de la medicina convencional, a punto de convertirse en la mejor médica del país

La Dra. Means, influyente en el ámbito del bienestar y candidata del presidente Trump para directora general de salud pública, comparecerá ante un comité del Senado el miércoles

Casey Means, crítica de la

Estados Unidos desmontó operaciones de tráfico ilegal de armas y arrestó a sus cabecillas en el Caribe y Miami

Mediante misiones conjuntas con otras naciones, tecnología avanzada y asesoramiento especializado, agencias del país norteamericano han logrado incautaciones récord, desarticulando redes globales y persiguiendo penalmente a los contrabandistas

Estados Unidos desmontó operaciones de

Marco Rubio viajó al Caribe para asistir a una cumbre y consolidar las alianzas de Estados Unidos

El secretario de Estado será parte de la primera CARICOM posterior a la operación para detener al dictador venezolano, Nicolás Maduro

Marco Rubio viajó al Caribe

TECNO

El truco para convertir el

El truco para convertir el celular en un router y conectar diferentes dispositivos a internet

Qué significa caminar rápido todo el tiempo, según la IA

Cómo hacer que tu televisor dure más años y evitar reparaciones prematuras, según fabricantes

El truco de WhatsApp para convertir cualquier palabra en stickers en segundos y sin apps externas

10 apps que debes desinstalar ya si no quieres que otros sepan las contraseñas del banco

ENTRETENIMIENTO

Una legendaria guitarra de Eddie

Una legendaria guitarra de Eddie Van Halen podría convertirse en la más cara de la historia en una próxima subasta

El hijo de Justin Trudeau habla de su relación con Katy Perry: “La he conocido, es simpática”

Todo sobre NMIXX, el grupo de K-Pop que causó furor en Viña del Mar 2026

‘Scrubs’ vuelve después de 16 años: nostalgia, humor y nuevos personajes en el hospital Sacred Heart

Las tragedias en la vida de Martin Short: perdió a su esposa, su hermano, sus padres y ahora enfrenta el aparente suicidio de su hija mayor

MUNDO

La Corte Suprema de Brasil

La Corte Suprema de Brasil condenó a los ideólogos del asesinato de Marielle Franco

Estados Unidos presiona al Vaticano y a Europa para que reclamen al régimen cubano una transición pacífica

Luego de 11 años preso en Bali, un estadounidense fue liberado y expulsado de Indonesia

El presidente de la Cámara de los Comunes notificó a la policía sobre el posible riesgo de fuga de Peter Mandelson

Marco Rubio viajó al Caribe para asistir a una cumbre y consolidar las alianzas de Estados Unidos