Científicos de la Universidad de Florida crean un tomate con alto contenido de vitamina A

La nueva variante desarrollada incorpora un gen del pimiento, triplicando la concentración de betacaroteno y permite cubrir los requerimientos nutricionales con una menor cantidad del fruto consumido

La University of Florida desarrolla un tomate genéticamente enriquecido con altos niveles de vitamina A para combatir la deficiencia nutricional global (Tyler Jones, UF/IFAS)

Un equipo de investigadores de la University of Florida logró desarrollar recientemente un tomate genéticamente enriquecido con altos niveles de vitamina A, una innovación que apunta a reducir la prevalencia de la deficiencia de este micronutriente.

Esta condición presente en la vitamina A, afecta a 345 millones de personas en 79 países y tiene importantes consecuencias como menor crecimiento, debilitamiento del sistema inmunológico y deterioro de la visión, según informó la University of Florida, a partir de los resultados publicados por los científicos Jingwei Fu, Denise Tieman y Bala Rathinasabapathi.

Cómo se potencia el valor nutricional del tomate

El avance se sustenta en la transferencia al tomate del gen CaCCS, que codifica la producción de las enzimas capsantina y capsorrubina, pigmentos propios del pimiento (Capsicum annuum) conocidos por su alto poder antioxidante y su capacidad para incrementar el flujo metabólico hacia el betacaroteno.

Rathinasabapathi, profesor de ciencias hortícolas en el Institute of Food and Agricultural Sciences, explicó en el comunicado de la Universidad que los niveles de betacaroteno obtenidos en los tomates modificados superan tanto a los tomates comerciales como a otros alimentos vegetales con alta concentración en ese compuesto, como la col rizada y el camote.

El tomate modificado incorpora el gen CaCCS del pimiento, aumentando la producción de betacaroteno, capsantina y capsorrubina con potentes propiedades antioxidantes (Tyler Jones, UF/IFAS)

La investigación también publicada en Oxford Academic detalló que el procedimiento incluyó la inactivación experimental del gen en pimientos —lo que permitió comprobar el efecto directo sobre la producción de betacaroteno— y su posterior introducción en diferentes líneas de tomate, tanto variedades silvestres como híbridas desarrolladas en el laboratorio.

El resultado fue una acumulación simultánea y sin precedentes de betacaroteno, capsantina y capsorrubina, junto con una subida apreciable de otros compuestos con valor nutricional añadido: aminoácidos libres, fenoles, ácido ascórbico.

Menos de 150 gramos cubren la dosis diaria recomendada de vitamina A

La investigación puso a prueba la capacidad de estos tomates modificados para satisfacer la ingesta dietaria recomendada de provitamina A. Según los resultados comunicados, consumir entre 37 y 131 gramos diarios de los nuevos tomates resulta suficiente para alcanzar los valores recomendados de vitamina A, superando los rendimientos de otros alimentos habituales en programas de fortificación.

Rathinasabapathi precisó en el portal de University of Florida que el consumo diario de entre 50 y 100 gramos de estos tomates podría abordar eficazmente la deficiencia de vitamina A en poblaciones vulnerables, como niños y mujeres embarazadas en sociedades empobrecidas.

Los investigadores observaron además que la integración del gen CaCCS no solo aumentó la concentración de carotenoides, sino que incrementó la productividad, el tamaño de los frutos y mejoró el perfil de compuestos volátiles responsables del sabor frente a las variedades no modificadas.

El tomate enriquecido muestra mejoras en tamaño, productividad, perfil de volátiles y sabor, además del aumento de carotenoides y otros fitonutrientes clave (Tyler Jones, UF/IFAS)

Híbridos con mayor rendimiento y calidad organoléptica

El desarrollo se extendió a la generación de híbridos mediante cruzamientos controlados con las nuevas líneas de tomate naranja. El fruto de estos híbridos mostró un diámetro superior al de los parentales convencionales y retuvo la elevada concentración de compuestos bioactivos, como certificó la publicación.

A nivel agronómico, el tomate fue elegido por su influencia mundial: según University of Florida, su producción anual asciende a 180 millones de toneladas, lo que asegura un alto potencial de impacto sanitario global.

La modificación genética se tradujo en un cambio visual claro: el tomate pasa del rojo característico al naranja intenso, lo que facilita su identificación y control en la cadena productiva.

La sobreexpresión del gen CaCCS en el tomate representa una alternativa efectiva de biofortificación, crucial para la salud pública y la aceptación en mercados globales (Tyler Jones, UF/IFAS)

El trabajo conjunto de Fu, Tieman y Rathinasabapathi, logra consolidar la sobreexpresión del gen CaCCS como una estrategia efectiva de biofortificación, al combinar un aumento significativo en provitamina A y otros fitonutrientes de valor añadido, sin detrimento del perfil de sabor ni del rendimiento, variables críticas para la aceptación comercial y el éxito en iniciativas de salud pública.

