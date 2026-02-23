Estados Unidos

Así es el pueblo de Florida donde todos sus habitantes tienen un avión

Los residentes disfrutan de una experiencia única, donde despegar desde la puerta de su hogar es parte de la rutina y los aviones siempre tienen prioridad

Guardar

Ubicada en el centro de Florida, existe una comunidad privada en la que la aviación es parte de la vida cotidiana de sus habitantes. Se trata de Spruce Creek, un enclave residencial donde las calles funcionan como rutas de rodaje y la mayoría de los vecinos posee su propia aeronave.

Este lugar, conocido también como aeropuerto privado 7FL6, fue diseñado para integrar viviendas e infraestructuras aeroportuarias en un solo espacio, convirtiendo la convivencia entre casas y aviones en el núcleo del modelo urbanístico.

De acuerdo con The Times of India, Spruce Creek se construyó sobre las pistas de un antiguo aeropuerto militar, lo que permitió adaptarlo más tarde como aeropuerto residencial tras el cierre de la base.

Spuce Creek, un lugar residencial
Spuce Creek, un lugar residencial en el que las calles tiene como vías de rodaje y donde la mayoría de los vecinos tienen su propia aeronave.

Hoy, la villa atrae tanto a quienes vuelan como pasatiempo como a expilotos profesionales y personas ligadas a la industria aeronáutica. El barrio cuenta con una pista de aterrizaje central y una red de calles que, en su mayor parte, también son caminos de rodaje para aeronaves.

Los datos revelan la magnitud de este fenómeno: alrededor de 650 aviones privados están registrados en la comunidad, donde residen más de 5.000 personas. Dotada con una pista de aterrizaje de 1.219 metros de longitud (4.000 pies), Spruce Creek permite operar tanto a pequeñas aeronaves como a modelos corporativos de mayor tamaño, una característica poco frecuente en zonas residenciales.

Así funciona Spruce Creek

Spruce Creek está gestionada por la Asociación de Propietarios de Spruce Creek, entidad que administra las normas privadas sobre tránsito y el acceso de visitantes.

Dentro del conocido concepto de “fly-in community”, los residentes pueden despegar o aterrizar prácticamente desde la puerta de su vivienda.

Según el sitio oficial, la comunidad dispone de aproximadamente 13 kilómetros de calles dobles: habilitadas tanto para automóviles como, sobre todo, para aeronaves. Los aviones gozan de prioridad absoluta, de modo que cualquier conductor debe detenerse completamente si una aeronave se aproxima. Además, está prohibido circular en paralelo o adelantar a una aeronave en movimiento.

Spruce Creek fue concebida sobre
Spruce Creek fue concebida sobre las pistas de un antiguo aeropuerto militar. Fuente: Instagram @sprucecreekflyin

La web Spruce Creek Realty detalla que el pueblo cuenta con una pista asfaltada privada de 4.000 pies de longitud (más de 1.200 metros), equipada con iluminación y sistemas de aproximación por GPS. La pista permanece disponible las 24 horas para uso exclusivo de residentes y visitantes autorizados.

Cuánto cuesta adquirir una vivienda

La oferta de inmuebles en Spruce Creek está íntimamente ligada a la aviación. Muchas de las residencias son “hangar homes”: casas con uno o más hangares en la misma parcela, lo que permite a los propietarios trasladar sus aviones directamente desde su domicilio hasta la pista, evitando desplazamientos externos y reforzando el carácter práctico de la aviación privada en el día a día del vecindario.

Asimismo, existen condominios, casas adosadas y viviendas unifamiliares sin instalaciones aeronáuticas, aunque con acceso a todos los servicios de la comunidad. También hay parcelas y extensas fincas residenciales para quienes prefieren desarrollar proyectos personalizados.

Los precios de las viviendas varían desde USD 200.000 hasta varios millones de dólares en el caso de propiedades más grandes, con múltiples hangares y servicios adicionales.

Acceso controlado y regulaciones para la llegada por tierra y aire

La seguridad privada durante las veinticuatro horas es una constante: el ingreso, tanto terrestre como aéreo, está estrictamente regulado. No se admite la entrada de visitantes sin invitación previa y es obligatorio registrar todas las aeronaves.

Para quienes llegan volando, existen sectores exclusivos destinados al estacionamiento de aeronaves visitantes, con requisitos particulares para estadías cortas o pernoctas.

Los interesados en adquirir una propiedad pueden solicitar visitas privadas a través de agencias inmobiliarias locales, mientras que el resto del acceso permanece restringido. Tanto el aeropuerto como la comunidad reflejan un modelo singular de convivencia urbana y aeronáutica, respaldado por un reglamento específico y una administración centralizada.

Temas Relacionados

Spruce CreekFloridaAsociación de Propietarios de Spruce CreekAeropuerto 7FL6Fly-In CommunityViviendas con Hangar

Últimas Noticias

Estados Unidos atacó otra lancha narco en el Caribe: tres muertos

El Ejército dijo que la embarcación “participaba en operaciones de narcotráfico”

Estados Unidos atacó otra lancha

El tren de alta velocidad que conectará Los Ángeles y San Francisco en menos de tres horas

La nueva era del transporte en California prioriza trayectos breves y soluciones modernas para unir regiones clave sin depender del automóvil ni del avión

El tren de alta velocidad

Advertencia de clima frío y Alerta de Bandera Roja: el sur de Florida en estado de vigilancia

El impacto simultáneo de bajas temperaturas y riesgo de incendios mantiene en alerta a los servicios de emergencia, que han implementado restricciones y recomendaciones para evitar tragedias en la región

Advertencia de clima frío y

La cafetería panameña Arcane Estate Coffee es reconocida entre las mejores del mundo

El establecimiento ubicado en Nueva York se posicionó en el duodécimo puesto del ranking anual que evalúa miles de espacios a nivel global, según un reporte de The Time Out, destacando la trazabilidad y el vínculo con la región de Chiriquí

La cafetería panameña Arcane Estate

Trump considera nuevos aranceles a los países que busquen explotar el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos

La decisión 6-3 del Supremo de Estados Unidos que anuló los gravámenes impuestos bajo poderes de emergencia obliga a Washington a buscar nuevos marcos legales y amenaza con deshacer acuerdos bilaterales firmados con decenas de países

Trump considera nuevos aranceles a

TECNO

Eficiencia, riesgos y desafíos: la

Eficiencia, riesgos y desafíos: la inteligencia artificial revoluciona los hospitales en Estados Unidos

App de inteligencia artificial en Android deja al descubierto millones de archivos personales

¿Te grabaron sin permiso? La millonaria multa a empresas en Colombia por el uso de cámaras

Alerta del MIT: los chatbots fallan más cuando el usuario es vulnerable

¿Tu auto te cuida? Así funcionan los asistentes que evitan choques en segundos este 2026

ENTRETENIMIENTO

A 25 años de The

A 25 años de The Slim Shady, el disco de Eminem que cambió el rumbo del rap

Ariana Grande se despide de Glinda: “Es el momento perfecto para pasar página y dejarlo ir”

La razón por la que James Cameron afirma que la compra de Warner Bross por parte de Netflix podría arruinar su carrera

Westeros se expande como nunca: “Juego de tronos” renace con dragones, héroes y relatos sorprendentes

Estrellas consagradas y acción renovada: así es Crime 101, el film que promete revolucionar el género

MUNDO

Eslovaquia cortó la electricidad de

Eslovaquia cortó la electricidad de emergencia a Ucrania en represalia por el bloqueo del oleoducto de petróleo ruso

Conflicto diplomático entre Francia y Estados Unidos: París vetó el acceso del embajador de Donald Trump

Kaja Kallas pedirá a la UE levantar las sanciones a Delcy Rodríguez tras la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela

La OMS alertó de un aumento del 20% en los ataques contra el sistema sanitario ucraniano en 2025

Suiza congeló más de USD 880 millones en activos vinculados a Nicolás Maduro y su entorno