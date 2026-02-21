Estados Unidos

La avalancha en California deja nueve muertos, incluida una madre reconocida en Marin

La tragedia ocurrida cerca del lago Tahoe el 17 de febrero impactó a la comunidad de Marin al confirmarse la muerte de Kate Vitt, madre de dos niños y ex ejecutiva de radio, entre las víctimas fatales

Kate Vitt, madre de dos
Kate Vitt, madre de dos hijos y ex ejecutiva de radio, fue identificada como una de las nueve víctimas mortales de la reciente avalancha en Tahoe. (LinkedIn)

Una comunidad entera quedó marcada por la tragedia tras la avalancha ocurrida el 17 de febrero cerca del lago Tahoe, que dejó al menos nueve víctimas mortales. Entre ellas se encontraba Kate Vitt, una figura reconocida en Marin, California, por su rol como ejecutiva de radio y, sobre todo, por su papel de madre de dos niños pequeños.

Kate Vitt residía con su esposo, Geoff, y sus hijos en el condado de Marin, al norte de San Francisco. Su carrera profesional incluyó el cargo de vicepresidenta de operaciones de productos y éxito del cliente en SiriusXM hasta 2025, además de una etapa previa en la aplicación de música Pandora. La noticia de su fallecimiento no solo impactó a su círculo más íntimo, sino a toda una comunidad escolar y profesional que la tenía como referente. La confirmación de su identidad se produjo a través de un correo del Distrito Escolar de Kentfield, donde se señaló que Vitt era madre de dos estudiantes de primaria y miembro muy querido de la comunidad escolar. El alcalde de Mill Valley también ratificó que una de las víctimas era residente de la ciudad, mientras que medios como The New York Times y SFGATE aportaron información sobre su trayectoria y entorno familiar.

La avalancha en la zona
La avalancha en la zona de Castle Peak provocó una de las tragedias más impactantes del invierno en la región de Tahoe (Anthony Edwards/San Francisco Chronicle via AP)

La tragedia que cobró la vida de Kate Vitt y otras ocho personas se desató el martes 17 de febrero alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando una llamada de emergencia alertó a las autoridades sobre una avalancha en la zona de Castle Peak, dentro del Bosque Nacional Tahoe. El grupo involucrado estaba compuesto por quince esquiadores: once clientes y cuatro guías, quienes finalizaban un viaje de esquí de travesía de tres días cerca del lago Tahoe, según comunicó Blackbird Mountain Guides. En los primeros reportes se mencionó que nueve personas estaban desaparecidas y seis sobrevivieron al incidente. Horas después, la oficina del sheriff del condado de Nevada confirmó el hallazgo sin vida de ocho víctimas, mientras que la búsqueda del noveno esquiador seguía activa, aunque se presumía su fallecimiento.

La respuesta de las autoridades fue inmediata, pero las condiciones del clima y la magnitud del evento complicaron las tareas de rescate. El sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon, detalló el operativo de emergencia y la dificultad para acceder en condiciones seguras a la zona afectada. La Oficina del Sheriff del Condado de Nevada explicó que las inclemencias meteorológicas representaban un desafío constante, retrasando la recuperación de los cuerpos y la confirmación oficial de las identidades.

El impacto de la avalancha sacudió a la comunidad escolar y local. El Distrito Escolar de Kentfield informó a los padres y alumnos sobre la pérdida de una de sus integrantes más queridas, y expresó su apoyo a la familia Vitt, cuyos hijos permanecen junto a su padre tras la tragedia. El mensaje institucional recalcó el arraigo y aprecio de la familia en el condado de Marin, mientras que líderes locales como Brian Colbert, miembro de la Junta de Supervisores del condado, manifestaron el dolor colectivo: “Francamente, estamos en shock. Todos se conocen. Es desgarrador porque tanta gente conocía a estas madres”. El alcalde de Mill Valley, Max Perrey, subrayó la solidaridad de la ciudad con las familias afectadas, calificando la pérdida como una tragedia enorme.

La comunidad de Marin enfrenta
La comunidad de Marin enfrenta el duelo tras la pérdida de Kate Vitt y otras víctimas en el desastre natural (REUTERS)

En cuanto al perfil de las víctimas, se trataba mayoritariamente de madres con hijos en edad escolar, algunas vinculadas a equipos de esquí locales. Según el San Francisco Chronicle, entre las fallecidas había un grupo de madres cuyos hijos formaban parte de un equipo en el Sugar Bowl Resort. Sin embargo, este viaje en particular no estaba asociado formalmente a la institución, sino que respondía a una tradición personal inspirada en las vacaciones que los padres solían organizar. La Sugar Bowl Academy, una escuela de esquí afiliada al resort, emitió un comunicado en el que expresó su pesar y el compromiso de acompañar a las familias y comunidad en el proceso de duelo.

La tragedia también alcanzó a otras familias. Dos de las víctimas, Caroline Sekar y Liz Clabaugh, eran hermanas, madres, esposas y amigas, según relató su hermano a The New York Times. El dolor por la pérdida de ambas fue descrito como inconmensurable. Por otro lado, se informó que una de las víctimas estaba casada con un miembro del equipo de búsqueda y rescate de Tahoe Nordic, quien participó en las operaciones de emergencia, lo que añadió un componente personal y emotivo al despliegue de los socorristas.

La identificación y recuperación de los cuerpos se mantiene como un reto para las autoridades. Las condiciones meteorológicas adversas siguen obstaculizando los trabajos en la zona, tal como lo confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada. Los voceros han reiterado que, hasta tanto no se logren rescatar los cuerpos, no pueden confirmar oficialmente las identidades de todas las víctimas. Mientras tanto, la información se ha ido conociendo a través de familiares, medios y autoridades locales, reflejando el vacío y la conmoción que deja la tragedia en las comunidades de Marin y sus alrededores.

