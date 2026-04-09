Un hombre acusado de planear un ataque contra un centro judío de Nueva York en 2024 se declaró culpable del hecho

Hombre paquistaní se declara culpable de planear un ataque terrorista contra centro judío en Brooklyn bajo inspiración de Estado Islámico

Un joven paquistaní, Muhammad Shahzeb Khan, de 21 años, se declaró culpable ante un tribunal federal de Manhattan por un cargo de terrorismo tras admitir que planeó un ataque armado contra un centro judío en Brooklyn, Nueva York. El caso ha generado un fuerte interés, no solo por la gravedad de la amenaza, sino por las circunstancias y motivaciones que rodean a Khan, quien afirmó que su plan era una “idea moralmente reprobable”.

Khan, conocido también como “Shahzeb Jadoon”, aceptó haber respondido al llamado del grupo Estado Islámico para que musulmanes atacaran a judíos. En su confesión, declaró que ideó un atentado en octubre de 2024, en el que pretendía utilizar armas automáticas con el objetivo explícito de asesinar a fieles judíos en un centro religioso de Brooklyn. Durante su declaración, remarcó que ahora rechaza esas ideas, calificando sus intenciones de “terribles, extremadamente peligrosas y moralmente reprobables”. “No me criaron de esta manera”, afirmó Khan, mostrando arrepentimiento ante el juez.

La motivación para llevar a cabo este plan surgió, según sus propias palabras, como represalia por los acontecimientos en Gaza. Khan declaró que su impulso para proporcionar apoyo material al grupo Estado Islámico se debió a su deseo de responder a los asesinatos de palestinos en la Franja por parte de Israel. Esta postura lo llevó a considerar el uso de la violencia extrema y la planificación de una acción que, según sus palabras, buscaba coincidir con el aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. El objetivo era provocar el mayor daño posible a la comunidad judía en Estados Unidos, un acto que Khan describió posteriormente como un error irreparable.

Muhammad Shahzeb Khan admitió haber planificado un atentado armado para asesinar a fieles judíos en Nueva York en respuesta al conflicto en Gaza (Captura de video)

El plan de ataque que Khan diseñó era meticuloso. Según su testimonio, en septiembre de 2024 cruzaría la frontera de Canadá hacia Estados Unidos con la intención explícita de matar a judíos en Brooklyn. Entre los detalles revelados en la audiencia, Khan confesó que había considerado alquilar un local contiguo al centro judío para facilitar el ataque. Además, las autoridades estadounidenses indicaron que planeaba emplear tanto armas automáticas como cuchillos, en una acción coordinada que pretendía maximizar el número de víctimas. Estas acciones estaban enmarcadas en la estrategia de Estado Islámico para inspirar ataques en Occidente y, según la acusación, Khan se jactó de que su atentado sería el más letal en suelo estadounidense desde el 11 de septiembre.

Ante el tribunal, Khan se declaró culpable de intentar cometer actos de terrorismo que trascendían las fronteras nacionales. Durante la audiencia, reconoció la naturaleza criminal de sus actos, asegurando que lamentaba profundamente sus intenciones y que había sido un grave error dejarse llevar por el odio y la violencia. El juez Paul G. Gardephe fue el encargado de escuchar la confesión y fijó la fecha de la sentencia para el 12 de agosto, cuando Khan podría enfrentar una condena a cadena perpetua. El joven permanece encarcelado desde su arresto y, en sus palabras ante el tribunal, insistió en que no fue educado en el odio, sino que sus motivaciones surgieron de la radicalización en línea.

Khan planeó cruzar la frontera de Canadá a Estados Unidos en septiembre de 2024 con el objetivo de cometer un tiroteo masivo en Brooklyn (Captura de video)

El operativo policial que permitió la detención de Khan fue resultado de una investigación internacional. Khan fue arrestado el 4 de septiembre de 2024 en Ormstown, Canadá, a solo 19 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Su captura se produjo después de que las autoridades estadounidenses detectaran mensajes en los que expresaba su apoyo al grupo Estado Islámico desde noviembre de 2023. Estos mensajes, publicados en línea, llamaron la atención de los investigadores y propiciaron la intervención de dos agentes encubiertos, con quienes Khan se comunicó mientras planeaba el ataque terrorista.

En los intercambios con los agentes encubiertos, Khan fue explícito acerca de sus intenciones. Según el comunicado oficial, describió el centro judío de Brooklyn, sin nombrarlo específicamente, como “la sede mundial de los judíos jasídicos ultraortodoxos”. En sus mensajes, afirmó que “Nueva York es el lugar perfecto para atacar a los judíos” debido a que alberga “la mayor población judía de Estados Unidos”. Además, escribió que “vamos a Nueva York a masacrarlos”, lo que confirmó la seriedad de las amenazas y la determinación con la que planeaba concretar el atentado.

La investigación internacional permitió capturar a Khan en Canadá antes de que llevara a cabo el atentado planeado con armas automáticas y cuchillos (Captura de video)

Las autoridades estadounidenses, a través del subsecretario de Justicia para la Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, subrayaron la gravedad del caso, señalando que Khan pretendía ejecutar un tiroteo masivo en una fecha simbólica para la comunidad judía. Eisenberg resaltó que el acusado llegó a jactarse de que su acción sería el mayor ataque en territorio estadounidense desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. El funcionario insistió en que la intervención a tiempo de las fuerzas de seguridad evitó una tragedia de grandes proporciones y envió un mensaje sobre la vigilancia ante amenazas terroristas.

El trasfondo de Khan en Canadá también fue objeto de atención en el proceso judicial. El acusado obtuvo una visa de estudiante canadiense en mayo de 2023 y llegó a Toronto en junio de ese año. Desde su llegada, las autoridades comenzaron a monitorear su actividad, especialmente cuando incrementó su apoyo público al Estado Islámico y comenzó a planear atentados en suelo estadounidense. Su radicalización, según se desprende de la investigación, se profundizó tras su arribo a Canadá, donde estableció los contactos necesarios para dar forma a su plan.