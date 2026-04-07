Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos aclaró que los ataques en la isla Kharg apuntaron a bases militares, no al petróleo

El vicepresidente JD Vance afirmó que las acciones militares recientes preservaron la mayor infraestructura petrolera de Irán, que por el momento permanece fuera de los objetivos a destruir

Guardar
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ofrece una rueda de prensa conjunta con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán (no aparece en la imagen), en Budapest, Hungría, el 7 de abril de 2026. REUTERS/Bernadett Szabo
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ofrece una rueda de prensa conjunta con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán (no aparece en la imagen), en Budapest, Hungría, el 7 de abril de 2026. REUTERS/Bernadett Szabo

Los ataques estadounidenses sobre la isla Kharg, en Irán, no representan un cambio en la estrategia estadounidense, según el gobierno de Washington.

El vicepresidente JD Vance consideró que los ataques adicionales contra objetivos militares no afectaron a la infraestructura petrolera, en contacto con Reuters a través de funcionarios cercanos.

“Nos sentimos confiados en que podamos obtener una respuesta, ya sea positiva o negativa; vamos a obtener una respuesta de los iraníes para las 20.00 horas (00.00 GMT). Espero que den la respuesta correcta”, dijo el mandatario en rueda de prensa en Budapest junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

“Porque lo que realmente queremos es un mundo donde el petróleo y el gas fluyan libremente, donde la gente pueda permitirse calentar y enfriar sus hogares, donde la gente pueda permitirse viajar al trabajo”, explicó Vance, de visita en Hungría para apoyar la campaña de Orbán de cara a las elecciones legislativas de este domingo en el país centroeuropeo.

infografia

“Eso no va a suceder si los iraníes participan en actos de terrorismo económico. Así que tienen que saberlo: tenemos herramientas en nuestro maletín que hasta ahora hemos decidido no usar. El presidente de Estados Unidos puede decidir usarlas y decidirá usarlas si los iraníes no cambian su conducta”, advirtió el vicepresidente.

“Íbamos a atacar algunos objetivos militares en la isla de Kharg, y creo que lo hemos hecho”, afirmó Vance. “No atacaremos objetivos de energía e infraestructura hasta que los iraníes presenten una propuesta que podamos respaldar o no presenten ninguna”, declaró.

El funcionario, que habló con Reuters bajo condición de anonimato, describió al menos algunos de los ataques como dirigidos a lugares que ya habían sido atacados previamente y dijo que el ataque ocurrió en las primeras horas de la mañana del martes.

El 13 de marzo, Estados Unidos dijo que había bombardeado objetivos militares en la isla, pero se abstuvo de atacar infraestructuras petrolíferas allí.

La Isla de Kharg

Una imagen satelital muestra una terminal petrolera en la isla de Kharg, Irán, el 25 de febrero de 2026. 2026 Planet Labs PBC/Handout vía REUTERS
Una imagen satelital muestra una terminal petrolera en la isla de Kharg, Irán, el 25 de febrero de 2026. 2026 Planet Labs PBC/Handout vía REUTERS

La isla de Kharg emerge como un punto decisivo en la actual crisis del Medio Oriente, al manejar alrededor del 90% de las exportaciones de crudo de Irán y considerarse la mayor vulnerabilidad energética del régimen iraní.

Según expertos, cualquier ofensiva contra la isla de Kharg no solo paralizaría la capacidad exportadora de Irán, sino que podría provocar mayores represalias en el Estrecho de Ormuz, un corredor estratégico por el que circula cerca del 20% del petróleo crudo y gas natural licuado mundial.

La isla, situada a solo 30 kilómetros del continente iraní y de tamaño comparable a un tercio de Manhattan, es la piedra angular de la economía de Irán y principal fuente de ingresos de la Guardia Revolucionaria Iraní, destaca la nota de JP Morgan. Pese a que Irán intentó reducir esta dependencia inaugurando en 2021 la terminal Jask fuera del punto de estrangulamiento del Golfo de Omán,Kharg se mantiene como una vulnerabilidad crítica.

Imagen aérea monocromática de la isla de Kharg con un área urbana densa, una pista y una explosión oscura; texto 'UNCLASSIFIED' visible en verde
Una vista aérea monocromática muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra la isla iraní de Kharg, con una explosión visible en la superficie. (Captura de video)

Los antecedentes históricos sitúan la relevancia estratégica del enclave desde la expansión petrolera iraní en las décadas de 1960 y 1970, cuando la escasa profundidad de la costa limitaba la operación de superpetroleros. Pese a ello, hasta hoy la isla había escapado a los principales embates, aunque otros activos energéticos de la región han sido objeto de ataques que han llegado a paralizar el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz.

(con información de Reuters, AFP y EFE)

Temas Relacionados

JD Vanceisla KhargEstados UnidosIránGuerra Medio Oriente

Últimas Noticias

Reconocida automotriz retira más de 73.000 autos por falla que eleva el riesgo de atropellos

La medida involucra unidades de los años 2023 a 2025 y responde a un incumplimiento de la normativa federal sobre advertencias acústicas

Reconocida automotriz retira más de 73.000 autos por falla que eleva el riesgo de atropellos

A pocas horas de vencer el ultimátum de Trump, continúan estancadas las negociaciones para un cese del fuego con Irán

El plazo concedido por el Presidente de EE.UU vence a las 20.00 (hora del este), y las diferencias entre Washington y Teherán persisten respecto al programa nuclear, el control del estrecho de Ormuz y las condiciones básicas de un plan de paz regional

A pocas horas de vencer el ultimátum de Trump, continúan estancadas las negociaciones para un cese del fuego con Irán

La enfermería impulsa el crecimiento económico y la movilidad social en Estados Unidos

El sector de la salud se posiciona como el principal generador de empleo y oportunidades para trabajadores que buscan estabilidad y salarios superiores a la media, favoreciendo a profesionales con distintos niveles de formación

La enfermería impulsa el crecimiento económico y la movilidad social en Estados Unidos

El operativo de seguridad reduce delitos y detenciones durante el Spring Break 2026 en Miami Beach

Las acciones coordinadas entre autoridades locales y federales impulsaron una baja significativa en incidentes, mientras que la actividad hotelera mantuvo registros elevados, reflejando un impacto favorable tanto en economía como en convivencia urbana

El operativo de seguridad reduce delitos y detenciones durante el Spring Break 2026 en Miami Beach

Retiran más de 700.000 sartenes vendidas en supermercados y plataformas online por riesgo de quemaduras

La autoridad federal pidió suspender su uso de inmediato y confirmó que los consumidores pueden solicitar un reembolso completo

Retiran más de 700.000 sartenes vendidas en supermercados y plataformas online por riesgo de quemaduras

TECNO

El botón de WhatsApp que evita a extraños tener acceso a la cuenta

El botón de WhatsApp que evita a extraños tener acceso a la cuenta

Revise si tiene estas aplicaciones en su celular: podrían contener malware capaz de controlar su dispositivo

La frase de Stephen Hawking que explica cómo funciona el cerebro de un genio

Si encuentras un cable USB en el suelo, déjalo ahí: podrías entregar el control del celular a un hacker

Dónde ver la Copa Sudamericana de forma segura y por qué evitar Xuper TV

ENTRETENIMIENTO

El origen oculto de Seven Seas of Rhye: la historia personal que impulsó a Freddie Mercury y plasmó en Queen II

El origen oculto de Seven Seas of Rhye: la historia personal que impulsó a Freddie Mercury y plasmó en Queen II

Subastarán la guitarra que Noel Gallagher utilizó para componer el histórico segundo álbum de Oasis

Se desmienten los rumores de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Rhode Island

Venta de entradas BTS 2026: precios por país y fechas de la gira ARIRANG en Latinoamérica

Reino Unido bloquea la entrada de Kanye West y desencadena el colapso del Wireless Festival

MUNDO

El ex presidente francés Nicolás Sarkozy negó la financiación ilegal de Libia

El ex presidente francés Nicolás Sarkozy negó la financiación ilegal de Libia

Cinco claves para entender las elecciones legislativas de Hungría

Israel dio detalles de los ataques a puentes utilizados por el régimen iraní para transportar armas y equipo militar

Bangladesh lanzó una campaña urgente de vacunación tras un brote de sarampión que dejó más de cien muertes infantiles

Un ataque con drones rusos contra un autobús dejó cuatro muertos y al menos 16 heridos en Dnipro