El gobierno de Estados Unidos aclaró que los ataques en la isla Kharg apuntaron a bases militares, no al petróleo

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ofrece una rueda de prensa conjunta con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán (no aparece en la imagen), en Budapest, Hungría, el 7 de abril de 2026. REUTERS/Bernadett Szabo

Los ataques estadounidenses sobre la isla Kharg, en Irán, no representan un cambio en la estrategia estadounidense, según el gobierno de Washington.

El vicepresidente JD Vance consideró que los ataques adicionales contra objetivos militares no afectaron a la infraestructura petrolera, en contacto con Reuters a través de funcionarios cercanos.

“Nos sentimos confiados en que podamos obtener una respuesta, ya sea positiva o negativa; vamos a obtener una respuesta de los iraníes para las 20.00 horas (00.00 GMT). Espero que den la respuesta correcta”, dijo el mandatario en rueda de prensa en Budapest junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

“Porque lo que realmente queremos es un mundo donde el petróleo y el gas fluyan libremente, donde la gente pueda permitirse calentar y enfriar sus hogares, donde la gente pueda permitirse viajar al trabajo”, explicó Vance, de visita en Hungría para apoyar la campaña de Orbán de cara a las elecciones legislativas de este domingo en el país centroeuropeo.

“Eso no va a suceder si los iraníes participan en actos de terrorismo económico. Así que tienen que saberlo: tenemos herramientas en nuestro maletín que hasta ahora hemos decidido no usar. El presidente de Estados Unidos puede decidir usarlas y decidirá usarlas si los iraníes no cambian su conducta”, advirtió el vicepresidente.

“Íbamos a atacar algunos objetivos militares en la isla de Kharg, y creo que lo hemos hecho”, afirmó Vance. “No atacaremos objetivos de energía e infraestructura hasta que los iraníes presenten una propuesta que podamos respaldar o no presenten ninguna”, declaró.

El funcionario, que habló con Reuters bajo condición de anonimato, describió al menos algunos de los ataques como dirigidos a lugares que ya habían sido atacados previamente y dijo que el ataque ocurrió en las primeras horas de la mañana del martes.

El 13 de marzo, Estados Unidos dijo que había bombardeado objetivos militares en la isla, pero se abstuvo de atacar infraestructuras petrolíferas allí.

La Isla de Kharg

Una imagen satelital muestra una terminal petrolera en la isla de Kharg, Irán, el 25 de febrero de 2026. 2026 Planet Labs PBC/Handout vía REUTERS

La isla de Kharg emerge como un punto decisivo en la actual crisis del Medio Oriente, al manejar alrededor del 90% de las exportaciones de crudo de Irán y considerarse la mayor vulnerabilidad energética del régimen iraní.

Según expertos, cualquier ofensiva contra la isla de Kharg no solo paralizaría la capacidad exportadora de Irán, sino que podría provocar mayores represalias en el Estrecho de Ormuz, un corredor estratégico por el que circula cerca del 20% del petróleo crudo y gas natural licuado mundial.

La isla, situada a solo 30 kilómetros del continente iraní y de tamaño comparable a un tercio de Manhattan, es la piedra angular de la economía de Irán y principal fuente de ingresos de la Guardia Revolucionaria Iraní, destaca la nota de JP Morgan. Pese a que Irán intentó reducir esta dependencia inaugurando en 2021 la terminal Jask fuera del punto de estrangulamiento del Golfo de Omán,Kharg se mantiene como una vulnerabilidad crítica.

Una vista aérea monocromática muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra la isla iraní de Kharg, con una explosión visible en la superficie. (Captura de video)

Los antecedentes históricos sitúan la relevancia estratégica del enclave desde la expansión petrolera iraní en las décadas de 1960 y 1970, cuando la escasa profundidad de la costa limitaba la operación de superpetroleros. Pese a ello, hasta hoy la isla había escapado a los principales embates, aunque otros activos energéticos de la región han sido objeto de ataques que han llegado a paralizar el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz.

(con información de Reuters, AFP y EFE)