Así lograron encontrar los restos de Lac La Belle, un vapor perdido desde 1872 en Michigan

Una pista inesperada y la pasión por resolver enigmas marinos permitieron que un grupo liderado por Paul Ehorn devolviera la memoria a uno de los símbolos olvidados de los Grandes Lagos

El descubrimiento del barco Lac
El descubrimiento del barco Lac La Belle puso fin a casi seis décadas de búsqueda e investigación en aguas de Wisconsin (Brendon Baillod/AP)

Un equipo de investigadores logró localizar los restos del Lac La Belle, un barco de vapor de lujo que naufragó hace siglo y medio en las turbulentas aguas del lago Michigan, cerca de las costas de Wisconsin. El hallazgo pone fin a una búsqueda que se extendió por casi seis décadas y arroja nueva luz sobre uno de los episodios menos explorados de la navegación en los Grandes Lagos.

Un naufragio legendario

El anuncio fue realizado por Shipwreck World, un grupo dedicado a la localización de naufragios en todo el mundo, que confirmó el descubrimiento el pasado viernes 13 de febrero. El equipo responsable —liderado por el experimentado cazador de naufragios de Illinois Paul Ehorn— halló el Lac La Belle a unos 32 kilómetros de la costa entre Racine y Kenosha, Wisconsin, en octubre de 2022.

Ehorn, de 80 años, relató a Associated Press que el anuncio se demoró porque el equipo quería presentar un modelo tridimensional del barco, pero las condiciones meteorológicas y compromisos previos impidieron regresar al lugar hasta el verano pasado.

Ehorn, quien inició su carrera a los 15 años y lleva buscando el Lac La Belle desde 1965, encontró la clave del éxito en una pista suministrada por su colega y autor Ross Richardson. Con un sonar de barrido lateral y tras apenas dos horas de rastreo, el equipo localizó el naufragio. “Es como un juego, como resolver un rompecabezas. A veces no tienes muchas piezas para armarlo, pero este funcionó y lo encontramos enseguida”, expresó. A su vez, describió el hallazgo como un momento de “gran felicidad”.

Richardson, consultado por Associated Press, reveló que la pista provino de un pescador comercial que, en determinado sitio, halló un objeto característico de los barcos de vapor del siglo XIX. Sin embargo, tanto él como Ehorn se negaron a facilitar detalles adicionales, citando la creciente competencia entre los cazadores de naufragios y el deseo de proteger futuras investigaciones.

El vapor Lac La Belle
El vapor Lac La Belle transportaba 53 personas y un cargamento de cebada, cerdo, harina y whisky cuando naufragó en octubre de 1872 (Shipwreck World)

El naufragio del Lac La Belle

De acuerdo con el relato de Shipwreck World, el Lac La Belle fue construido en 1864 en Cleveland, Ohio. El navío de 66 metros de eslora navegó inicialmente entre Cleveland y el Lago Superior, pero en 1866 se hundió en el río St. Clair tras una colisión. Luego fue reflotado y reacondicionado en 1869.

La noche del 13 de octubre de 1872, el barco zarpó de Milwaukee con destino a Grand Haven, Michigan, transportando 53 pasajeros y tripulantes y un cargamento de cebada, cerdo, harina y whisky. Sin embargo, dos horas después de abandonar el puerto, la nave comenzó a hacer agua. El capitán intentó regresar a Milwaukee, pero las calderas se apagaron bajo el embate de olas gigantescas y el viento desvió el barco hacia el sur.

Alrededor de las 5 de la mañana, el capitán dispuso arriar los botes salvavidas y el Lac La Belle se hundió de popa.

Uno de los botes volcó en el trayecto a la costa, provocando la muerte de ocho personas, mientras que el resto logró llegar a tierra firme en la franja costera entre Racine y Kenosha. Según Ehorn, el timón del barco descansa intacto junto a la popa, aunque la parte superior se desmoronó cuando el cargamento de mineral de hierro se desplazó durante el hundimiento.

El exterior del Lac La
El exterior del Lac La Belle está cubierto por mejillones quagga, especie invasora que daña los naufragios en los Grandes Lagos (Shipwreck World)

Estado actual del naufragio y desafíos futuros

El exterior del Lac La Belle está hoy recubierto por mejillones quagga, una especie invasora que amenaza la integridad de los naufragios en los Grandes Lagos. No obstante, Ehorn destacó que el casco permanece en buen estado y que los interiores de roble aún muestran signos de preservación. “Los interiores de roble todavía están en buen estado”, puntualizó.

Según la Biblioteca de Aguas de Wisconsin de la Universidad de Wisconsin-Madison, los Grandes Lagos albergan entre 6.000 y 10.000 naufragios, la mayoría aun sin descubrir. La urgencia por localizar estas reliquias se ha intensificado en los últimos años ante la preocupación de que los mejillones invasores estén dañando irremediablemente estos testimonios históricos.

Con este hallazgo, Ehorn suma 15 naufragios localizados en su carrera. “Era uno más que debíamos completar. Ahora vamos al siguiente. Cada vez es más difícil. Los más fáciles ya se han encontrado”, reflexionó el veterano investigador, anticipando que la exploración de los secretos sumergidos de los Grandes Lagos continuará, aunque con retos cada vez mayores.

