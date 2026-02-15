EEUU incautó en el Océano Índico el buque petrolero Veronica III que formaba parte de la flota fantasma iraní

Fuerzas estadounidenses abordan el Veronica III en el océano Índico. El tanquero formaba parte de la flota fantasma iraní. (Department of War via X)

Fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo una operación de interdicción y abordaje del petrolero Veronica III en aguas del Océano Índico, tras una persecución transoceánica que comenzó en el Mar Caribe, según informó el domingo el Departamento de Guerra.

La operación, descrita por el Pentágono como un ejercicio de “derecho de visita”, marca un nuevo capítulo en los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump para aplicar una “cuarentena” marítima sobre buques sancionados que transportan crudo vinculado a naciones bajo embargo. El Veronica III había sido identificado previamente como uno de los buques que desafiaron el bloqueo impuesto en las costas venezolanas a principios de este año.

Vista aérea del abordaje del Veronica III sin incidentes. El tanquero habría cargado crudo venezolano en Barcelona, estado Anzoátegui. (Department of War via X)

“Durante la noche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una interdicción marítima y abordaje del Veronica III sin incidentes en el área de responsabilidad de INDOPACOM“, anunció el Departamento de Guerra a través de una publicación en la red social X. Aunque el comunicado oficial utilizó el término “durante la noche” (presumiblemente en referencia al horario de Washington), el material gráfico distribuido por las autoridades muestra que el abordaje físico se produjo a plena luz del día en las coordenadas del Índico.

Personal militar durante la operación de interdicción del Veronica III. El buque fue rastreado desde el Caribe hasta el océano Índico. (Department of War via X)

Un video proporcionado por el Departamento de Guerra capturó el momento en que soldados estadounidenses abordaban un helicóptero para iniciar la misión. En las imágenes se observa la aeronave sobrevolando la estructura del Veronica III antes de que el personal militar descendiera a la cubierta. Otras tomas muestran a los soldados asegurando el buque junto a naves de apoyo naval que flanqueaban al petrolero.

Analistas de datos de LSEG Vessel Tracker confirmaron la posición más reciente del buque en el Océano Índico este 15 de febrero de 2026. La identidad del tanquero fue verificada mediante el análisis de su forma, estructuras de grúas y los patrones de pintura en la cubierta, los cuales coinciden con las imágenes de archivo del navío.

Analistas de datos de LSEG Vessel Tracker confirmaron la posición más reciente del buque en el Océano Índico . (LSEG)

El Veronica III es el caso más reciente de una serie de incautaciones de alto perfil ejecutadas por la Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos fuera de las aguas territoriales americanas. El buque había “huido” del Mar Caribe semanas atrás, intentando evadir la vigilancia estadounidense al navegar hacia el hemisferio oriental. Desde entonces se había convertido en un objetivo prioritario

La interdicción se enmarca en la política de “cuarentena” establecida por la administración Trump, una medida dirigida a restringir el movimiento de mercancías y recursos de entidades bajo sanción.

El bloqueo, ordenado por el presidente Trump en diciembre de 2025, tiene como objetivo asfixiar las rutas logísticas de la denominada “flota en la sombra”, un grupo de petroleros que utilizan cambios de bandera, nombres falsos y señales de transpondedor desactivadas para transportar petróleo sancionado. Según registros marítimos, el Veronica III ha estado vinculado anteriormente a redes de transporte de crudo iraní y venezolano, operando bajo diversos alias para evadir los controles financieros internacionales.

Los analistas sugieren que esta operación en la región de INDOPACOM subraya la intención de Washington de proyectar su poder naval de manera global para hacer cumplir sus políticas de seguridad nacional.

“El buque intentó desafiar la cuarentena del presidente (Donald) Trump con la esperanza de escapar. Lo rastreamos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo abordamos”, enfatizó el departamento dirigido por Pete Hegseth. “Ninguna otra nación tiene el alcance, la resistencia ni la voluntad para lograrlo”.

“Las aguas internacionales no son un santuario. Por tierra, aire o mar, los encontraremos y haremos justicia”, agregó.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la resistencia por parte de la tripulación ni se han reportado heridos durante la operación. El destino final del cargamento y del buque permanece bajo revisión de las autoridades federales, mientras el Veronica III es escoltado hacia un puerto no especificado bajo control estadounidense.