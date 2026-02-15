Estados Unidos

EEUU incautó en el Océano Índico el buque petrolero Veronica III que formaba parte de la flota fantasma iraní

El tanquero, que habría cargado crudo venezolano, había huido del Caribe para evadir sanciones. El Pentágono advirtió que las aguas internacionales “no son santuario”: “Por tierra, aire o mar, los encontraremos y haremos justicia”

Guardar
Fuerzas estadounidenses abordan el Veronica
Fuerzas estadounidenses abordan el Veronica III en el océano Índico. El tanquero formaba parte de la flota fantasma iraní. (Department of War via X)

Fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo una operación de interdicción y abordaje del petrolero Veronica III en aguas del Océano Índico, tras una persecución transoceánica que comenzó en el Mar Caribe, según informó el domingo el Departamento de Guerra.

La operación, descrita por el Pentágono como un ejercicio de “derecho de visita”, marca un nuevo capítulo en los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump para aplicar una “cuarentena” marítima sobre buques sancionados que transportan crudo vinculado a naciones bajo embargo. El Veronica III había sido identificado previamente como uno de los buques que desafiaron el bloqueo impuesto en las costas venezolanas a principios de este año.

Vista aérea del abordaje del
Vista aérea del abordaje del Veronica III sin incidentes. El tanquero habría cargado crudo venezolano en Barcelona, estado Anzoátegui. (Department of War via X)

“Durante la noche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una interdicción marítima y abordaje del Veronica III sin incidentes en el área de responsabilidad de INDOPACOM“, anunció el Departamento de Guerra a través de una publicación en la red social X. Aunque el comunicado oficial utilizó el término “durante la noche” (presumiblemente en referencia al horario de Washington), el material gráfico distribuido por las autoridades muestra que el abordaje físico se produjo a plena luz del día en las coordenadas del Índico.

Personal militar durante la operación
Personal militar durante la operación de interdicción del Veronica III. El buque fue rastreado desde el Caribe hasta el océano Índico. (Department of War via X)

Un video proporcionado por el Departamento de Guerra capturó el momento en que soldados estadounidenses abordaban un helicóptero para iniciar la misión. En las imágenes se observa la aeronave sobrevolando la estructura del Veronica III antes de que el personal militar descendiera a la cubierta. Otras tomas muestran a los soldados asegurando el buque junto a naves de apoyo naval que flanqueaban al petrolero.

Analistas de datos de LSEG Vessel Tracker confirmaron la posición más reciente del buque en el Océano Índico este 15 de febrero de 2026. La identidad del tanquero fue verificada mediante el análisis de su forma, estructuras de grúas y los patrones de pintura en la cubierta, los cuales coinciden con las imágenes de archivo del navío.

Analistas de datos de LSEG
Analistas de datos de LSEG Vessel Tracker confirmaron la posición más reciente del buque en el Océano Índico . (LSEG)

El Veronica III es el caso más reciente de una serie de incautaciones de alto perfil ejecutadas por la Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos fuera de las aguas territoriales americanas. El buque había “huido” del Mar Caribe semanas atrás, intentando evadir la vigilancia estadounidense al navegar hacia el hemisferio oriental. Desde entonces se había convertido en un objetivo prioritario

La interdicción se enmarca en la política de “cuarentena” establecida por la administración Trump, una medida dirigida a restringir el movimiento de mercancías y recursos de entidades bajo sanción.

El bloqueo, ordenado por el presidente Trump en diciembre de 2025, tiene como objetivo asfixiar las rutas logísticas de la denominada “flota en la sombra”, un grupo de petroleros que utilizan cambios de bandera, nombres falsos y señales de transpondedor desactivadas para transportar petróleo sancionado. Según registros marítimos, el Veronica III ha estado vinculado anteriormente a redes de transporte de crudo iraní y venezolano, operando bajo diversos alias para evadir los controles financieros internacionales.

Los analistas sugieren que esta operación en la región de INDOPACOM subraya la intención de Washington de proyectar su poder naval de manera global para hacer cumplir sus políticas de seguridad nacional.

“El buque intentó desafiar la cuarentena del presidente (Donald) Trump con la esperanza de escapar. Lo rastreamos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo abordamos”, enfatizó el departamento dirigido por Pete Hegseth. “Ninguna otra nación tiene el alcance, la resistencia ni la voluntad para lograrlo”.

“Las aguas internacionales no son un santuario. Por tierra, aire o mar, los encontraremos y haremos justicia”, agregó.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la resistencia por parte de la tripulación ni se han reportado heridos durante la operación. El destino final del cargamento y del buque permanece bajo revisión de las autoridades federales, mientras el Veronica III es escoltado hacia un puerto no especificado bajo control estadounidense.

Temas Relacionados

Veronica IIIIránVenezuelaMar CaribeOceano IndicoPetróleoSancionesEstados UnidosDonald TrumpUltimas noticias américa

Últimas Noticias

El Pentágono utilizó “Claude”, la herramienta de IA de Anthropic, para la captura de Maduro en Venezuela

La tecnología fue empleada en el operativo militar estadounidense en Caracas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la continuidad de un contrato millonario con el Departamento de Defensa de Estados Unidos

El Pentágono utilizó “Claude”, la

Más de 3.000 pasajeros de un crucero se vieron afectados por la cancelación de una escala tras una emergencia

El barco modificó su itinerario luego de que una maniobra de atraque se tornara riesgosa por las condiciones del mar

Más de 3.000 pasajeros de

Retiran más de 11.000 detectores de humo vendidos en Amazon por posible falla de activación ante incendios

La autoridad federal de seguridad del consumidor emitió una advertencia tras detectar un defecto técnico que podría impedir la emisión de una señal sonora en situaciones de emergencia doméstica

Retiran más de 11.000 detectores

Marco Rubio afirmó que Cuba “no tiene economía” y que sus dirigentes “prefieren un país moribundo antes que prospere”

El secretario de Estado norteamericano se refirió a la crítica situación que atraviesa la isla

Marco Rubio afirmó que Cuba

Un estudio revela cuánto dinero tiene ahorrado el trabajador estadounidense promedio para su jubilación

El análisis, basado en datos nacionales recientes, muestra una amplia distancia entre los montos acumulados en cuentas de retiro y los niveles considerados suficientes por especialistas financieros

Un estudio revela cuánto dinero

TECNO

Starlink cambia sus tarifas en

Starlink cambia sus tarifas en 2026: ahora será más flexible reducir el precio del servicio

De doctores a repartidores: el drama de la sobrecualificación que golpea a la Gen Z

Llega el iPhone 17e y esto es todo lo que sabemos de la opción más económica de Apple

Consejos para prolongar la duración de la batería de un iPhone cuando no haya un cargador cerca

Dario Amodei advierte: “No sabemos si los modelos son conscientes”

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles reconoció sentirse “muy

Harry Styles reconoció sentirse “muy solo” tras la separación de One Direction

Francis Ford Coppola y Mario Puzo intentaron crear una cuarta entrega de “El Padrino” con Leonardo DiCaprio

James Van Der Beek aseguró el hogar de su familia en Texas antes de morir

John Lennon y los caminos inesperados que llevaron a una de las colaboraciones musicales más influyentes de los años 70

La increíble audición casera de Katie Holmes que cambió la historia de “Dawson’s Creek”

MUNDO

Rafael Grossi propuso una reestructuración

Rafael Grossi propuso una reestructuración profunda de la ONU: “Necesita menos grasa y más músculo”

Hong Kong incrementará la vigilancia masiva con la instalación de cámaras de seguridad con reconocimiento facial en las calles

Detuvieron al ex ministro de Energía ucraniano implicado en un escándalo de corrupción cuando intentaba huir del país

Irán confirmó que el martes mantendrá una segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra

El régimen iraní condicionó la reducción de su reserva de uranio a cambio del fin de las sanciones impuestas por EEUU