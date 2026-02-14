Tormentas severas amenazan a seis estados del sur de Estados Unidos con riesgo de tornados

Las tormentas severas azotan el sur de Estados Unidos con riesgo elevado de tornados, granizo y lluvias intensas, según la NOAA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una serie de tormentas severas afecta a millones en el sur de Estados Unidos este sábado 14 de febrero de 2026, con riesgo elevado de tornados, granizo de gran tamaño y lluvias intensas, según organismos meteorológicos oficiales. El pronóstico anticipa que el sistema avanzará hacia el este, impactando a Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama, Georgia y el norte de Florida durante el fin de semana.

De acuerdo con el National Weather Service (NWS) y el Storm Prediction Center (SPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la región enfrenta un nivel 2 de 5 en la escala de riesgo de clima severo, lo que implica probabilidad de tormentas, ráfagas de viento superiores a 100 km/h y formación de tornados aislados. El gobernador de Texas, Greg Abbott, activó el estado de emergencia y ordenó la movilización de recursos de protección civil para atender posibles daños y emergencias en los próximos días, según comunicó la oficina del mandatario estatal y recogió Fox Weather.

En los últimos años, el sur de Estados Unidos ha experimentado eventos similares en esta época, con sistemas de baja presión que generan condiciones propicias para la formación de tormentas severas. El fenómeno actual se suma a una secuencia de patrones meteorológicos extremos registrados en la región, incluyendo episodios recientes de sequía e inundaciones repentinas, según informes de la NOAA y el NWS.

¿Qué regiones están bajo mayor riesgo?

El SPC identificó a Texas, Luisiana y Misisipi como las áreas de mayor exposición este sábado. Las ciudades de Houston, Nueva Orleans, Baton Rouge y Shreveport se encuentran en la zona de amenaza. El pronóstico indica que el sistema avanzará hacia Alabama, Georgia y el norte de Florida durante el domingo, donde persistirá el riesgo de tormentas severas y tornados, aunque con menor intensidad, según el último parte oficial de la NOAA.

Durante la tarde del sábado, se prevé la formación de tormentas capaces de generar granizo de más de 2,5 centímetros (1 pulgada) de diámetro, lluvias intensas y ráfagas de viento. “Las condiciones atmosféricas favorecen el desarrollo de actividad tormentosa significativa en buena parte del sur del país”, reportó el meteorólogo Nick Kosir en Fox Weather.

El sistema de tormentas impacta principalmente a Texas, Luisiana y Misisipi, desplazándose hacia Alabama, Georgia y Florida este fin de semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las principales amenazas asociadas a este evento?

Las autoridades meteorológicas destacan cuatro riesgos principales:

Tormentas eléctricas severas: Con potencial de granizo grande, ráfagas de viento y descargas eléctricas frecuentes. Tornados aislados: Mayor probabilidad en el este de Texas y el oeste de Luisiana durante la tarde y noche del sábado, según el SPC. Lluvias intensas y posibles inundaciones: Acumulados de hasta 75 milímetros (3 pulgadas) en franjas de Texas, Arkansas y el sur de Oklahoma, con un aviso de nivel 2 de 4 para riesgo de inundaciones repentinas según la NOAA. Desplazamiento del sistema: El domingo, la amenaza se traslada a Alabama, Georgia y Florida, aunque el impacto de las lluvias podría verse reducido por las condiciones de sequía, informó The Weather Channel.

¿Cómo responde el gobierno y cuáles son las recomendaciones oficiales?

El gobernador Greg Abbott de Texas instruyó a la División de Manejo de Emergencias del estado a “activar todos los recursos necesarios para asistir a las comunidades” ante los posibles daños causados por las tormentas. “El Estado de Texas está preparado para responder a las tormentas severas previstas para este fin de semana”, señaló Abbott en un comunicado oficial difundido por Fox Weather.

El NWS recomendó a la población mantenerse informada a través de boletines oficiales y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor riesgo. “Las condiciones pueden cambiar rápidamente; es esencial contar con un plan de emergencia y monitorear las alertas meteorológicas”, indicó la agencia en su cuenta oficial.

El Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre ráfagas de viento superiores a 100 km/h y posibles cortes de energía en varias ciudades del sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto se prevé en el transporte y los servicios básicos?

El NWS Dallas/Fort Worth advirtió sobre posibles afectaciones en rutas principales, cortes de energía y daños en infraestructura debido a ráfagas de viento y acumulaciones de agua en las carreteras. Las autoridades locales de Houston y Nueva Orleans notificaron a la población sobre la posibilidad de interrupciones en el transporte público y pidieron extremar precauciones.

¿Qué antecedentes explican la magnitud del evento?

El sur de Estados Unidos registra tradicionalmente un aumento de tormentas severas durante los meses de febrero y marzo, asociado a la interacción de masas de aire cálido y frío. Según la NOAA, en 2025 se reportaron más de 300 episodios de tormentas severas en la región, con un saldo de 27 tornados confirmados y daños materiales por más de 350 millones de dólares.

El presente sistema meteorológico sigue el patrón de baja presión habitual en esta época, pero la persistencia de condiciones de sequía en algunos estados podría limitar el impacto de las lluvias en áreas específicas, según explicó el SPC en su último informe técnico.

El NWS y la NOAA recomiendan a la población de las regiones afectadas mantenerse informada y preparar un plan de emergencia completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se recomienda a la población y qué se puede esperar?

Las autoridades recomiendan:

Seguir las actualizaciones del NWS , NOAA y servicios locales.

Preparar un kit de emergencia con linternas, baterías, agua potable y alimentos no perecederos.

Identificar refugios cercanos y rutas de evacuación.

Revisar el estado de los vehículos y protegerlos en caso de granizo.

Los organismos meteorológicos mantienen vigilancia activa sobre el desplazamiento del sistema y actualizarán los avisos conforme evolucionen las condiciones. La población debe estar atenta a los cambios en el pronóstico y respetar las indicaciones de las autoridades.

El desarrollo de las tormentas durante el fin de semana podría ocasionar interrupciones temporales en el suministro eléctrico y el transporte, así como daños en viviendas e infraestructuras expuestas. Las aseguradoras recomiendan documentar los bienes y seguir las recomendaciones para minimizar riesgos ante posibles siniestros.