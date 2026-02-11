Cuánto tiempo se tarda en obtener la Green Card por matrimonio en EEUU este 2026

El USCIS prevé que el trámite de la Green Card por matrimonio alcance hasta 33 meses de espera en 2026 debido al aumento de la demanda. (Jesús Aviles/Infobae)

Las personas que solicitan la Green Card por matrimonio en Estados Unidos durante 2026 enfrentarán plazos de tramitación que pueden llegar a 33 meses, según los datos oficiales publicados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Esta extensión en los tiempos afecta a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales que buscan regularizar la situación migratoria de sus cónyuges, tanto dentro del país como en el exterior. El ajuste responde a la actualización de cifras consolidadas al cierre del año fiscal 2025 y a la demanda acumulada en los centros de procesamiento.

De acuerdo con la herramienta de consulta de tiempos del USCIS, la duración de cada etapa del proceso varía en función de la localización del solicitante, el tipo de vínculo y la carga operativa de las oficinas. El organismo federal detalla que los trámites inician con la petición del Formulario I-130 y pueden continuar con el ajuste de estatus en territorio estadounidense o el procesamiento consular para quienes residen fuera del país. Las estadísticas oficiales muestran que el plazo de resolución depende de la categoría migratoria y de la disponibilidad de visas familiares.

El procedimiento para obtener la Green Card por matrimonio constituye una de las principales vías para acceder a la residencia permanente legal en Estados Unidos, conforme lo establece la legislación migratoria vigente. El proceso implica demostrar la autenticidad del matrimonio, cumplir requisitos de admisibilidad y aportar documentación probatoria, según información publicada en los portales institucionales del USCIS y del Departamento de Estado.

¿Cuánto tarda el trámite de la Green Card por matrimonio en 2026?

El USCIS informa que los tiempos de procesamiento del Formulario I-130, necesario para la petición de un familiar extranjero, oscilan entre 9,5 y 14 meses para la mayoría de los solicitantes en 2026. Este dato se desprende de los reportes actualizados en la herramienta oficial de consulta de la agencia, donde se puntualiza que los plazos pueden extenderse hasta 16 meses en el caso de peticiones presentadas por residentes permanentes legales. El Formulario I-130 representa el primer paso y su aprobación es indispensable para avanzar en el trámite de ajuste de estatus o procesamiento consular.

En la siguiente etapa, quienes se encuentran en Estados Unidos y cumplen los requisitos pueden presentar el Formulario I-485 para solicitar el ajuste de estatus. Según la última actualización del USCIS, el plazo estimado para esta fase se sitúa entre 8 y 16 meses, aunque la duración puede variar según la oficina local y el volumen de expedientes recibidos. El organismo federal aclara que, en determinadas áreas, este periodo puede alcanzar los 18 meses.

Para los solicitantes que residen fuera de Estados Unidos, el procedimiento continúa ante el consulado correspondiente del Departamento de Estado tras la aprobación del Formulario I-130. La fase consular incluye la programación de una entrevista y la verificación documental, con plazos que, de acuerdo con la información oficial, suelen ubicarse entre 12 y 18 meses, dependiendo de la disponibilidad de citas y la revisión de antecedentes.

El formulario I-130 es el primer paso para solicitar la Green Card por matrimonio y presenta plazos que oscilan entre 9,5 y 16 meses según la categoría migratoria. (Archivo)

¿Quiénes pueden solicitar la Green Card por matrimonio y cuáles son los requisitos?

El proceso de Green Card por matrimonio está dirigido a cónyuges de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, conforme a los lineamientos establecidos por el USCIS. Para iniciar el trámite, el vínculo matrimonial debe ser legalmente válido y reconocible bajo la legislación estadounidense. La agencia migratoria exige pruebas que acrediten la autenticidad de la relación, con el objetivo de prevenir matrimonios celebrados exclusivamente con fines migratorios.

Entre los requisitos básicos se encuentran la presentación de una petición familiar válida, la demostración de admisibilidad bajo la ley migratoria y la ausencia de antecedentes o impedimentos legales para ingresar o permanecer en Estados Unidos. El USCIS enfatiza que el solicitante debe haber sido inspeccionado y admitido al país, o bien contar con un permiso de permanencia temporal si tramita el ajuste de estatus en territorio estadounidense.

Cuando el trámite se realiza desde el extranjero, el solicitante debe completar el proceso consular en la embajada o consulado de Estados Unidos en su país de residencia, de acuerdo con las instrucciones del Departamento de Estado. El avance del expediente depende de la disponibilidad de visas familiares y del cumplimiento de los requisitos documentales.

¿Qué documentos exige el USCIS para la Green Card por matrimonio?

La Green Card por matrimonio requiere la presentación de documentación que respalde la existencia de una relación genuina y estable. De acuerdo con el USCIS, los solicitantes deben incluir contratos de arrendamiento o hipotecas a nombre de ambos, cuentas bancarias conjuntas, pólizas de seguro compartidas, registros financieros combinados y actas de nacimiento de hijos en común, cuando corresponda. El organismo acepta además declaraciones juradas de personas que conozcan la relación, así como fotografías familiares y evidencia de vida en común.

En el caso de ajuste de estatus, los formularios obligatorios incluyen el I-130, el I-485, el I-864 de patrocinio económico y el I-693 de examen médico, además de copias de documentos de identidad y viaje. Para el procesamiento consular, la atención se centra en la documentación civil y la entrevista personal en el consulado, según detalla el Departamento de Estado.

El USCIS permite la presentación simultánea de los formularios I-130 e I-485 en determinados supuestos, lo que puede acelerar el trámite para algunos solicitantes. La agencia destaca que la entrevista personal es obligatoria para todas las solicitudes de Green Card por matrimonio en 2026, sin excepciones.

El proceso para la Green Card por matrimonio exige probar la autenticidad del vínculo y cumplir con requisitos de admisibilidad migratoria establecidos por el USCIS. (Archivo)

¿Cuáles son los tiempos para la residencia condicional y la remoción de condiciones?

Cuando el matrimonio tiene menos de dos años al momento de aprobarse la Green Card, la residencia otorgada será condicional y tendrá una validez inicial de dos años, según las reglas del USCIS. Al término de ese periodo, el titular debe presentar el Formulario I-751 para solicitar la remoción de condiciones y obtener la residencia permanente definitiva.

El tiempo de procesamiento del Formulario I-751 se sitúa en torno a los 21 meses, de acuerdo con la información publicada por el USCIS en su portal oficial. La agencia advierte que la omisión de este paso puede derivar en la cancelación de la residencia condicional y la apertura de procedimientos de remoción.

¿Cuánto cuesta el trámite de la Green Card por matrimonio en 2026?

El USCIS actualizó las tarifas oficiales para los trámites migratorios en febrero de 2026. La presentación del Formulario I-130 tiene un costo de 675 dólares si se realiza en papel, y de 625 dólares si se tramita en línea. El Formulario I-485 para el ajuste de estatus implica un pago de 1.440 dólares para adultos y de 950 dólares para solicitantes menores de 14 años.

El Formulario I-751 para la remoción de condiciones cuesta 750 dólares en papel y 700 dólares en línea. El Formulario I-360, destinado a viudos o viudas de ciudadanos estadounidenses, tiene una tarifa de 515 dólares. Según la información institucional, el USCIS ya no acepta cheques tradicionales para solicitudes enviadas por correo y advierte que los pagos incorrectos pueden provocar el rechazo automático del expediente.

Los cónyuges de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes pueden solicitar la Green Card cumpliendo requisitos legales y presentando documentación que acredite una relación real. (Archivo)

¿Qué factores pueden retrasar el trámite de la Green Card por matrimonio?

El USCIS identifica varios factores que pueden demorar la resolución de las solicitudes de Green Card por matrimonio. Entre ellos figuran la necesidad de presentar evidencia adicional, la revisión de antecedentes, la carga de trabajo de las oficinas y la disponibilidad de citas para entrevistas. El organismo recomienda que los solicitantes consulten regularmente la herramienta oficial de tiempos de procesamiento para conocer el estado actualizado de su trámite.

Además, en el caso de cónyuges de residentes permanentes legales, la obtención de la visa depende de la disponibilidad de cupos en el boletín mensual de visas publicado por el Departamento de Estado. Esta condición puede incrementar los tiempos de espera y postergar la programación de la entrevista consular.

¿Cómo impactan los nuevos plazos y requisitos a los solicitantes?

La extensión de los tiempos para obtener la Green Card por matrimonio en 2026 obliga a quienes inician el trámite a ajustar su planificación personal, laboral y familiar. El seguimiento de los boletines y la actualización de documentos resultan imprescindibles para evitar rechazos o retrasos adicionales, según las recomendaciones del USCIS. El organismo destaca la importancia de presentar expedientes completos y de responder oportunamente a los requerimientos de información para agilizar la evaluación.

De acuerdo con el USCIS, “la duración del proceso está sujeta a revisión permanente en función de la demanda, la disponibilidad de recursos y los cambios normativos que puedan establecerse en el futuro”. Los solicitantes pueden consultar el estado de sus casos y las tarifas vigentes en los portales oficiales del USCIS y el Departamento de Estado.