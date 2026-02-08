6 errores financieros que amenazan el patrimonio de los “millonarios ocultos” en Estados Unidos

El fenómeno de los 'millonarios ocultos' en Estados Unidos crece por el ahorro para el retiro y el alza del valor inmobiliario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez más estadounidenses logran acumular un patrimonio millonario sin que el resto del mundo —ni ellos mismos— lo adviertan. Estos “millonarios ocultos” cruzaron la barrera de los 7 dígitos, principalmente gracias al ahorro para el retiro y al crecimiento del valor de sus viviendas.

Sin embargo, muchos de ellos continúan viviendo como si no fueran ricos, lo que los lleva a cometer errores financieros que pueden costarles caro.

¿Qué es un “millonario oculto”?

El término millonario oculto se utiliza para describir a quienes han superado el millón de dólares en patrimonio neto, pero no se consideran realmente ricos. Esta categoría fue identificada por la firma Vanguard, que destacó que estos individuos suelen alcanzar ese estatus tras años de ahorro y por el aumento de sus propiedades.

A pesar de su nueva posición financiera, muchos no cambian su mentalidad: no buscan asesoría profesional, carecen de planificación sucesoria y, en ocasiones, ni siquiera se ven a sí mismos como inversores.

Según Andy Reed, directivo de investigación en Vanguard, alrededor de 1 de cada 5 de estos millonarios ni siquiera se reconoce como tal.

Muchos millonarios ocultos no se reconocen como ricos, lo que perpetúa errores financieros costosos en su gestión patrimonial (Freepik)

Crecimiento de los millonarios en Estados Unidos

El fenómeno de los millonarios ocultos se ha acelerado en los últimos años. De acuerdo con datos de Vanguard, más de 127.000 inversionistas minoristas en Estados Unidos se convirtieron en millonarios tan solo el año pasado. Cada día, cientos de usuarios superan ese umbral en las plataformas de la compañía.

Además, el fuerte rendimiento del mercado bursátil y el aumento de las tasas de ahorro para el retiro han impulsado el número de cuentas con saldos que superan el millón. Es así, que el valor de la vivienda se mantiene cerca de máximos históricos, lo que ha elevado aún más el patrimonio de muchos hogares.

La falta de experiencia y de orientación profesional lleva a los millonarios ocultos a cometer errores que pueden poner en riesgo su estabilidad financiera. Vanguard advirtió sobre varias prácticas comunes que resultan especialmente costosas:

1. “Cash drag”: el riesgo de mantener ahorros en efectivo

Uno de los errores más frecuentes es dejar cantidades importantes en efectivo, especialmente tras traspasar el saldo de un plan 401(k) a una cuenta IRA. Muchos desconocen que sus fondos no se invierten automáticamente y permanecen en cuentas equivalentes al efectivo durante meses, incluso años.

Esta situación, conocida como “cash drag”, implica perder la oportunidad de obtener los rendimientos que ofrecen las acciones, históricamente de alrededor del 10% anual.

El motivo suele ser la desinformación: algunos creen que su dinero ya está invertido o no se ocupan de moverlo tras el traspaso. El especialista Reed recalcó que este error puede afectar de forma significativa el crecimiento del patrimonio a largo plazo.

La falta de experiencia financiera lleva a los millonarios ocultos a dejar grandes sumas de dinero en efectivo sin invertir, limitando su crecimiento (Freepik)

2. Demasiada confianza en acciones individuales

Otro fallo común es la concentración excesiva en acciones de una sola empresa. El caso típico es el de quienes reciben acciones de su empleador como parte del plan de retiro y, con el tiempo, ven cómo una parte desproporcionada de su portafolio queda ligada a una sola compañía.

Aunque pueda parecer seguro invertir en la empresa propia por confianza o familiaridad, los expertos advirtieron del riesgo. Se recomienda no destinar más del 10% del portafolio a una sola acción.

En otros casos, la carga emocional pesa más que la lógica financiera, como el de quienes heredan grandes sumas en acciones de una empresa y se resisten a venderlas por apego familiar.

3. Mala gestión de deudas

Disponer de un alto patrimonio neto no siempre significa una buena administración financiera. Muchos millonarios ocultos mantienen deudas de tarjetas de crédito con altos intereses, a pesar de contar con efectivo suficiente para liquidarlas. Por ejemplo, conservar USD 20.000 en efectivo ganando un 3% de interés mientras se pagan intereses del 20% en la tarjeta de crédito es una estrategia poco eficiente.

En el otro extremo, algunos optan por realizar pagos anticipados agresivos en hipotecas con intereses bajos, lo que implica destinar recursos que podrían invertirse en productos con mejor rendimiento, como las acciones.

La administración ineficiente de deudas, como mantener saldos elevados en tarjetas de crédito, afecta negativamente la salud financiera de los millonarios ocultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. La omisión de la planificación testamentaria

La falta de percepción de riqueza lleva a muchos millonarios ocultos a descuidar la planificación sucesoria. Numerosos individuos consideran que los testamentos y directivas médicas son solo para los “verdaderamente ricos”, cuando en realidad son herramientas clave para cualquier persona con patrimonio.

Menos de la mitad de los estadounidenses cuentan con algún tipo de planificación testamentaria, lo que puede complicar la administración de los bienes en caso de fallecimiento o incapacidad.

5. Falta de asesoría financiera profesional

Muchos millonarios ocultos tampoco ven la necesidad de consultar a un asesor financiero. No obstante, el acompañamiento profesional puede ayudar a evitar errores como los ya mencionados y a planificar el retiro de manera más eficiente.

Para quienes no desean asumir el costo de un asesor permanente, una revisión puntual por honorarios fijos puede marcar la diferencia y abrir la puerta a una relación a largo plazo.

La ausencia de asesoría financiera profesional impide que los millonarios ocultos gestionen mejor su patrimonio y planifiquen de manera eficiente su retiro (Freepik)

6. Frugalidad innecesaria

La frugalidad excesiva es otro rasgo que afecta a este grupo. Existen casos de personas con millones ahorrados que, por temor o costumbre, siguen gastando mucho menos de lo que podrían permitirse, incluso en la jubilación.

Este comportamiento, conocido en el ámbito financiero como “bag lady syndrome”, puede llevar a una vida innecesariamente austera, privando de disfrutar el patrimonio construido durante años.

Con estas tendencias, muchas familias tampoco consideran aprovechar el valor acumulado en su vivienda durante la jubilación, lo que podría aliviar la presión sobre los ahorros para el retiro. Decidir si utilizar ese capital es una de las decisiones clave para optimizar el uso de los recursos en la última etapa de la vida.