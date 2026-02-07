Quiénes pueden quedar exentos del examen de inglés para obtener la ciudadanía estadounidense

USCIS permite la exención del examen de inglés para adultos mayores que cumplen ciertos requisitos de edad y residencia permanente. (Foto AP/Wilfredo Lee, Archivo)

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aplica una normativa que permite a ciertos adultos mayores estar exentos del examen de inglés durante el proceso de naturalización, siempre que cumplan requisitos estrictos de edad y residencia. Esta medida afecta a residentes permanentes legales que solicitan la ciudadanía y ha sido implementada de acuerdo con la regulación federal vigente, según la información oficial publicada por el propio USCIS.

De acuerdo con la web institucional de USCIS, la exención se concede a quienes han residido de forma permanente en el país durante un periodo prolongado, bajo parámetros precisos definidos por la autoridad federal. Los detalles y condiciones de este beneficio se encuentran disponibles en la documentación publicada por USCIS y en los lineamientos oficiales distribuidos por la agencia.

El proceso de naturalización en Estados Unidos exige normalmente la aprobación de un examen de inglés y una prueba de educación cívica. Sin embargo, el gobierno federal contempla excepciones para grupos específicos, incluidos los adultos mayores y personas con discapacidades documentadas. Según la información oficial de USCIS, estas reglas buscan facilitar el acceso a la ciudadanía sin alterar los estándares esenciales de integración y conocimiento cívico.

¿Quiénes pueden quedar exentos del examen de inglés para la ciudadanía estadounidense?

La normativa de USCIS establece que la exención del examen de inglés se concede a dos grupos principales de solicitantes:

Adultos de 50 años o más con al menos 20 años de residencia permanente legal en Estados Unidos.

Personas de 55 años o más que hayan mantenido la residencia permanente durante 15 años o más.

En ambos casos, los solicitantes quedan exentos de la prueba de inglés, aunque deben presentar el examen de educación cívica. Según los lineamientos de USCIS, el examen cívico puede realizarse en el idioma nativo del aspirante si así lo solicita, y el postulante puede contar con el apoyo de un intérprete autorizado. “Los residentes permanentes legales que cumplen con los requisitos de edad y residencia pueden solicitar la exención correspondiente en el Formulario N-400”, se indica de manera oficial en el portal del organismo.

Los residentes legales permanentes de 50 años con 20 años en Estados Unidos pueden solicitar exención del examen de inglés para la ciudadanía. (REUTERS/Shannon Stapleton)

¿Qué requisitos generales exige USCIS para la naturalización?

Las condiciones para acceder a la ciudadanía estadounidense, según especifica USCIS, son:

Tener por lo menos 18 años al momento de presentar la solicitud (Formulario N-400).

Haber residido de manera permanente y legal en Estados Unidos durante al menos cinco años .

Mantener residencia continua en el país durante los cinco años previos a la presentación de la solicitud y hasta la fecha de naturalización.

Haber estado físicamente presente en Estados Unidos por al menos 30 meses durante esos cinco años.

Residir en un estado o distrito bajo la jurisdicción de USCIS durante al menos tres meses antes de la solicitud.

Demostrar “buen carácter moral” según la definición de la agencia.

Poseer capacidad básica para leer, escribir y hablar inglés, excepto cuando la persona califique para una exención.

Contar con conocimientos fundamentales de educación cívica.

Demostrar apego a los principios de la Constitución de Estados Unidos.

USCIS indica que estos requisitos aplican a la mayoría de los solicitantes, salvo en los casos justificados de exención por edad, tiempo de residencia o discapacidad médica documentada.

¿Qué características tiene el examen cívico adaptado para adultos mayores?

Las personas que superan los 65 años y acreditan 20 años o más de residencia permanente legal pueden acceder a una versión especial del examen de educación cívica. Esta modalidad incluye una selección reducida de preguntas enfocadas en los aspectos más esenciales del gobierno y la historia estadounidense. Según la información proporcionada por USCIS, “la prueba adaptada consta de 20 preguntas, de las cuales el solicitante debe responder correctamente al menos 12”.

Además, el examen puede presentarse en el idioma nativo del postulante, siempre que cumpla con los requisitos de edad y residencia establecidos. Esta disposición facilita el proceso de naturalización para inmigrantes mayores que han vivido en el país durante décadas y que pueden tener dificultades con el idioma inglés por razones de edad.

La adaptación del examen cívico permite a adultos mayores realizar la prueba en su idioma nativo con la asistencia de un intérprete autorizado. (Al Diaz/Miami Herald/TNS)

¿Existen otras exenciones al examen para naturalizarse en Estados Unidos?

La normativa de USCIS contempla exenciones adicionales para personas con discapacidades físicas, de desarrollo o impedimentos mentales. El proceso requiere la presentación del formulario N-648, en el cual un profesional médico certificado documenta la condición del solicitante. Según la agencia, “las exenciones médicas permiten omitir uno o ambos exámenes requeridos, dependiendo de la naturaleza y gravedad de la condición”.

USCIS detalla que cada solicitud de exención médica se revisa de manera individual y que el solicitante debe presentar la documentación médica correspondiente. La evaluación y aprobación de estas exenciones se realiza bajo los estándares federales de accesibilidad e igualdad de oportunidades.

¿Qué mantiene y qué modifica la norma para adultos mayores en la ciudadanía?

El sistema general de naturalización en Estados Unidos se mantiene sin cambios sustanciales respecto a los criterios de edad y residencia para exenciones. USCIS informa que “las exenciones para adultos mayores y residentes de larga duración se aplican de forma consistente desde su incorporación a la normativa federal”. El proceso y los requisitos se actualizan periódicamente para reflejar cambios menores o aclaraciones, aunque los lineamientos generales permanecen estables.

¿Cómo se solicita la exención del examen de inglés o la versión adaptada del examen cívico?

Para acceder a estas exenciones, el solicitante debe indicarlo en el Formulario N-400 al iniciar el trámite de naturalización. El propio USCIS señala en su portal oficial que es fundamental adjuntar la documentación que acredite los años de residencia permanente legal y la edad del postulante. En el caso de la exención médica, se exige el formulario N-648 firmado por un profesional autorizado.

El trámite de exención no implica una reducción de los requisitos generales de elegibilidad para la ciudadanía, sino una flexibilización en la forma de cumplir con los exámenes obligatorios. USCIS recomienda a los solicitantes revisar cuidadosamente la normativa vigente y, en caso de dudas, consultar con asesores legales acreditados o fuentes oficiales.

Existen exenciones adicionales para el examen de naturalización en Estados Unidos para quienes presentan discapacidades documentadas mediante el formulario N-648. (USCIS)

¿Cuántas personas se benefician de estas exenciones cada año?

No existen cifras públicas actualizadas cada año sobre la cantidad exacta de personas que obtienen la exención, pero USCIS informa que miles de solicitantes adultos mayores y residentes de larga duración acceden anualmente a este beneficio en todo el país. La agencia indica que estas opciones facilitan la integración plena de inmigrantes de edad avanzada, permitiendo que aquellos que han vivido durante décadas en Estados Unidos completen el proceso de naturalización sin la barrera adicional del idioma inglés.

¿Qué impacto tienen estas reglas en los solicitantes y sus familias?

La exención del examen de inglés y la adaptación del examen cívico representan un recurso clave para inmigrantes mayores de 50 años que buscan la ciudadanía estadounidense. Según USCIS, la medida asegura que el proceso de integración y acceso a derechos cívicos no se vea obstaculizado por limitaciones lingüísticas asociadas a la edad o a condiciones de salud documentadas. La autoridad recomienda revisar regularmente la información oficial y consultar fuentes gubernamentales para conocer posibles actualizaciones.