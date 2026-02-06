De bandas universitarias a fenómeno global con audiencias récord: así evolucionó el show de medio tiempo del Super Bowl

El Super Bowl ha pasado de shows universitarios a ser uno de los espectáculos musicales internacionales más seguidos del planeta - (Foto AP/Frank Franklin II, archivo)

Lo que comenzó como una actuación de bandas musicales universitarias durante el Super Bowl se transformó en uno de los espectáculos de mayor repercusión global. Más de 100 millones de espectadores siguen cada año este evento y la presencia de figuras de la música internacional lo ha convertido en un referente de la industria.

En sus primeros años, desde 1967, el espectáculo de medio tiempo consistía en presentaciones modestas, protagonizadas por bandas musicales universitarias, coreografías y actos patrióticos.

Palomas, globos y equipos de animación fueron elementos recurrentes, en línea con la imagen tradicional de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

La evolución del espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl refleja cambios en tendencias culturales y musicales desde 1967 - (Foto AP/Ashley Landis, archivo)

Durante las siguientes décadas, la popularidad creciente del Super Bowl llevó a la NFL a replantear el formato. La llegada de estrellas internacionales de la música en la década de 1990 marcó un punto de inflexión.

Artistas como New Kids on the Block y Gloria Estefan participaron en los primeros shows de esa etapa, pero la actuación de Michael Jackson en 1993 fue decisiva y sentó un nuevo estándar.

Tras Jackson, estrellas como The Rolling Stones, Diana Ross, Shakira y Jennifer López ofrecieron actuaciones emblemáticas. La producción escénica fue en aumento, con el uso de tecnología avanzada, coreografías elaboradas y una inversión multimillonaria.

Artistas globales como Michael Jackson, Shakira y Jennifer López consolidaron el medio tiempo como fenómeno de audiencia récord - REUTERS/Mike Blake

En palabras de Usher, quien debutó en 2011 con los Black Eyed Peas y encabezó el espectáculo en 2024, participar en el medio tiempo “enseña a no dar por sentado los momentos porque solo tienes trece de ellos”, recordó Associated Press (AP).

El show ha generado momentos memorables y también controversias. Prince actuó bajo una intensa lluvia, mientras que la presentación de Justin Timberlake y Janet Jackson en 2004 provocó la llamada “controversia del vestuario”, que desencadenó debates nacionales.

Sobre esa tensión propia del espectáculo, la actriz Scarlett Johansson comentó a AP: “Uno lo ve con nerviosismo y emoción. Sabes que en cualquier momento algo podría salir mal”.

La colaboración entre la NFL y Roc Nation impulsó géneros urbanos y dio mayor visibilidad a la diversidad cultural en el medio tiempo - (Foto AP/Ross D. Franklin)

La espectacularidad de la puesta en escena también ha destacado. Se han visto descensos desde el techo, como el de Lady Gaga, y revelaciones personales de gran impacto, como el embarazo de Rihanna sobre el escenario.

La diversidad se ha convertido en una característica clave del espectáculo reciente. La colaboración estratégica entre la NFL y Roc Nation, encabezada por Jay-Z, impulsó la incorporación de géneros urbanos y el reconocimiento de artistas de distintas identidades culturales.

Ejemplo de ello fue la presentación conjunta de Dr. Dre y Snoop Dogg en 2022, así como la de Jennifer López y Shakira, quienes representaron la integración de raíces latinas en la máxima plataforma deportiva.

La presentación de Kendrick Lamar en 2025 estableció un nuevo récord con más de 133 millones de espectadores en todo el mundo - (Foto AP/Matt Slocum, archivo)

El respaldo a la diversidad ha facilitado, además, que el escenario del Super Bowl sea un espacio para el debate social. Snoop Dogg elogió a Jay-Z y al comisionado Roger Goodell por su apertura, según declaraciones recogidas por AP: “Un reconocimiento a Jay-Z por cambiar el clima. A Roger Goodell por darle una oportunidad”.

Por su parte, Kris Jenner resaltó la magnitud alcanzada por el evento: “El nivel de producción y la rapidez con la que lo montaron... ha mejorado cada vez más. Es muy emocionante ver qué se les ocurre a continuación”, describió a Associated Press.

Actualmente, el espectáculo de medio tiempo es sinónimo de audiencias récord. En 2025, la presentación de Kendrick Lamar superó los 133 millones de espectadores, batiendo la marca de Usher y estableciendo un nuevo referente.

La presencia de Bad Bunny en 2026 afirma el auge de la cultura latina y la música en español en la plataforma global del Super Bowl - (Instagram/Bad Bunny)

Los artistas no reciben remuneración directa, pero la visibilidad mundial resulta invaluable y ofrece un impulso decisivo a sus carreras, favoreciendo la consolidación de tendencias musicales internacionales.

La próxima edición genera expectativas con la participación estelar de Bad Bunny en 2026. Su presencia simboliza la relevancia que la cultura latina y la música en español han cobrado en el evento, consolidando el papel del Super Bowl como espacio de convergencia de múltiples expresiones culturales, subraya Associated Press.

El espectáculo de medio tiempo se ha afirmado como el reflejo musical y social de cada época, guiando los gustos de jugadores y aficionados y marcando la pauta de la cultura global en cada edición.