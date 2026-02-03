Sangre y señales de violencia: investigan el posible secuestro de la madre de una famosa presentadora de TV de EEUU

La desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, movilizó a la policía de Pima y al FBI en Tucson. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La policía del condado de Pima investiga la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora estadounidense Savannah Guthrie, quien fue vista por última vez en su domicilio en la zona de Catalina Foothills, Tucson, el sábado 31 de enero. El caso ha adquirido relevancia nacional por la gravedad de los indicios hallados y por la vinculación familiar con una figura pública de la televisión estadounidense. El entorno y las autoridades consideran la situación delicada debido al estado de salud de la mujer, quien depende de medicación diaria.

De acuerdo con información de Chris Nanos, sheriff del condado, la residencia de Nancy Guthrie presentaba signos de entrada forzada y rastros de sangre, lo que llevó a las autoridades a tratar el caso como una escena del crimen. La mujer, de 84 años, tiene movilidad limitada y requiere medicación vital, según declaraciones oficiales citadas por AP News y NBC News. La desaparición ha movilizado a efectivos locales y federales, con intervención de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Según antecedentes publicados por Los Angeles Times, la ausencia de Nancy Guthrie fue notificada por un miembro de la iglesia a la que asistía, después de que no acudiera a su cita dominical. La familia acudió a la vivienda y encontró sus objetos personales, como el teléfono móvil, la billetera y el automóvil, pero no halló rastros de la mujer. Las autoridades han descartado, por el momento, la hipótesis de robo o secuestro con fines de rescate.

¿Qué elementos sustentan la investigación?

Chris Nanos ha declarado que existen “elementos que preocupan” en la escena del domicilio y que la principal línea de investigación es una sustracción forzada. “No vemos esto como una simple búsqueda, sino como la investigación de un crimen”, afirmó Nanos en declaraciones recogidas por AP News. La familia reportó la desaparición tras recibir una llamada de la iglesia, de acuerdo con la cronología oficial. El sheriff confirmó a NBC News que Nancy Guthrie no padecía problemas cognitivos.

La investigación incluye el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad de la vivienda y de casas de la zona, así como la revisión de datos de torres de telefonía y lectores automáticos de matrículas, según información de The Guardian. El operativo inicial incluyó drones, perros de búsqueda y voluntariado local. El lunes, las autoridades suspendieron la búsqueda para concentrarse en el resguardo de la escena.

La conductora de “Today” viajó de inmediato a Arizona para acompañar a su familia y se ausentó de la emisión matinal mientras avanza el caso. (REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

¿Qué hallaron en la vivienda de Nancy Guthrie?

Fuentes policiales citadas por Los Angeles Times y The Guardian confirmaron la presencia de sangre en el interior de la casa de Nancy Guthrie. No se ha precisado el origen de este material biológico, pero este hallazgo refuerza la hipótesis de que la mujer fue sustraída en contra de su voluntad. AP News detalló que en el domicilio permanecían objetos personales de la desaparecida.

El portavoz del sheriff, Kevin Adger, informó que “los detectives creen que fue llevada del hogar en contra de su voluntad, posiblemente en la madrugada”. Según la misma fuente, la intervención de detectives de homicidios en las primeras fases del caso no es habitual en desapariciones en esa jurisdicción.

¿Qué medidas han tomado las autoridades?

La Oficina del Sheriff del Condado de Pima habilitó la línea 520-351-4900 para recibir información relevante. Además, se estableció una recompensa de hasta 2.500 dólares para quienes aporten datos, imágenes o videos que conduzcan al arresto de los responsables, de acuerdo con NBC News. El FBI colabora con la investigación.

El operativo inicial incluyó drones, perros de búsqueda, voluntarios y un helicóptero. El lunes, el sheriff señaló que “no se trata de una misión de búsqueda, sino de una escena del crimen”. Las autoridades no han identificado sospechosos ni han recibido demandas de rescate, según BBC News.

Nancy Guthrie, de 84 años y con movilidad limitada, depende de medicación diaria para su salud, según autoridades locales. (Pima County Sheriff’s Department)

¿Cómo era la situación de Nancy Guthrie antes de la desaparición?

Nancy Guthrie residía sola en el área de Catalina Foothills, al norte de Tucson. La última vez que fue vista ocurrió la noche del sábado, y la alarma se activó cuando la familia acudió tras la notificación de la iglesia. Savannah Guthrie, conductora del programa “Today” de NBC, viajó a Arizona para acompañar la investigación y no ha conducido el programa desde la desaparición, según NBC News.

El sheriff reiteró que Nancy Guthrie requiere medicación diaria y que su salud podría deteriorarse rápidamente si no es localizada. “Si está viva en este momento, sus medicinas son esenciales. No puedo destacar lo suficiente ese punto”, señaló Chris Nanos a AP News. El reporte policial descarta antecedentes de deterioro cognitivo.

¿Qué comunicó la familia Guthrie?

La familia de Nancy Guthrie solicitó la colaboración ciudadana y agradeció el apoyo recibido. Savannah Guthrie publicó en su cuenta de Instagram un mensaje: “Creemos en la oración. Creemos en las voces unidas, en el amor, en la esperanza. Creemos en la bondad. Creemos en la humanidad. Por encima de todo, creemos en Él. Gracias por elevar sus oraciones junto a las nuestras por nuestra querida mamá, nuestra amada Nancy, una mujer de profundas convicciones, una fiel servidora. Eleva tus oraciones junto a nosotros y cree con nosotros que será sostenida por ellas en este mismo momento. Te necesitamos. ‘Él mantendrá en perfecta paz a aquellos cuyos corazones son firmes, confiando en el Señor.’ Un versículo de Isaías para todos nosotros en todo momento. Tráela de regreso a casa.”

La comunidad local respondió en las primeras fases del operativo con voluntariado y difusión del caso en redes sociales y medios de comunicación. Las autoridades solicitan a la ciudadanía que aporte cualquier información relevante.

La periodista pidió apoyo público a través de redes sociales y solicitó mantener la atención en los llamados oficiales de las autoridades. (REUTERS/Brendan McDermid)

¿Cuáles son los próximos pasos en la investigación?

Hasta ahora, los investigadores no han confirmado un móvil específico ni han detectado amenazas o demandas de rescate. Tampoco se descarta la posibilidad de que el caso esté vinculado a la notoriedad pública de Savannah Guthrie, aunque el sheriff indicó a BBC News que no hay indicios iniciales de que ese sea el motivo, sin descartar ninguna hipótesis.

La colaboración entre la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la unidad de homicidios y las autoridades locales se mantiene activa. El avance de la investigación depende de la revisión de materiales, testimonios y posibles nuevas pistas. El caso mantiene la atención pública y el llamado a la cooperación ciudadana.

El impacto para los involucrados y los lectores reside en la importancia de la colaboración social en casos de personas desaparecidas, especialmente en adultos mayores con condiciones de salud delicadas. Las autoridades instan a seguir atentos a los comunicados oficiales y a reportar cualquier dato que pueda contribuir a ubicar a Nancy Guthrie.