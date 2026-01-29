Dulces, alimentos y artículos de uso cotidiano fueron retirados del mercado por exposición a desechos de roedores

La FDA ordenó el retiro de más de 2.000 productos alimenticios, cosméticos y fármacos en Minnesota, Indiana y Dakota del Norte por contaminación con desechos de roedores y aves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de productos alimenticios, de higiene, cosméticos y fármacos distribuidos en tres estados de Estados Unidos fueron retirados del mercado tras detectarse contaminación con desechos de roedores y aves en una planta de Minnesota, según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) el 26 de diciembre de 2025. El retiro afecta a consumidores de Indiana, Minnesota y Dakota del Norte, quienes podrían haber adquirido los productos entre diciembre y enero.

De acuerdo con la FDA, la acción se originó después de que una inspección en las instalaciones de Gold Star Distribution, Inc. en Minneapolis reveló condiciones insalubres, incluyendo la presencia de excremento y orina de roedores, así como heces de aves, que podrían haber contaminado alimentos, bebidas, medicinas y artículos de uso cotidiano. La agencia federal otorgó al retiro la clasificación Clase II el 22 de enero de 2026, lo que significa que el uso de los productos afectados “puede causar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles para la salud”, según el sistema oficial de alertas de la entidad.

El antecedente inmediato se encuentra en la notificación publicada por la FDA, la cual detalló que la empresa involucrada distribuyó casi 2.000 referencias de productos a cadenas y tiendas en los tres estados mencionados. La lista incluye marcas populares de alimentos, bebidas y productos para el hogar. La agencia recomendó a los consumidores “destruir los productos afectados tan pronto como sea posible”. No se han reportado, hasta el momento, casos documentados de enfermedades asociadas con el consumo o uso de estos artículos, según el reporte publicado por Food Safety News y la propia FDA.

¿Qué productos fueron retirados del mercado?

El retiro abarca una amplia gama de artículos, entre los que se cuentan alimentos de consumo humano, bebidas, cosméticos, fármacos, productos de cuidado personal y alimentos para mascotas. La lista completa se encuentra disponible en el sitio oficial de la FDA y en la notificación de Gold Star Distribution, Inc.. Entre los productos afectados destacan:

Pringles original

Skittles, Jolly Ranchers y Sour Patch Kids

Takis

Cheerios y Kellogg’s Rice Krispies

Gatorade, Coca-Cola, Smart Water y Arizona Iced Teas

Heinz Ketchup, Crisco Oil y canela en rama

Pepto Bismol, Axe body spray, Q-Tip cotton swabs

Fancy Feast cat food

Gillette razors

Esta variedad de referencias incluye desde alimentos básicos y productos de desayuno hasta bebidas, artículos de limpieza, cosméticos y productos para mascotas, de acuerdo con el listado difundido por la FDA.

¿Por qué se ordenó el retiro?

La decisión de retiro se tomó tras una inspección de la FDA que identificó “condiciones insalubres, incluyendo la presencia de excremento de roedor, orina de roedor y heces de aves”, según el informe del organismo. La investigación determinó que los productos almacenados y distribuidos por Gold Star Distribution, Inc. podrían haber estado en contacto con superficies contaminadas o con partículas transportadas por el aire provenientes de los residuos de animales.

La agencia federal detalló que la exposición a estos productos podría ocasionar enfermedades como salmonelosis y leptospirosis, dos infecciones bacterianas asociadas a la exposición a excremento y orina de animales. “El riesgo sanitario se considera bajo, pero no despreciable”, de acuerdo con el sistema de clasificación de la FDA, que asignó al retiro la categoría Clase II el 22 de enero de 2026.

¿Qué implica una clasificación Clase II de retiro?

La FDA clasifica los retiros de productos en tres niveles de riesgo. La Clase II corresponde a productos cuyo uso “puede causar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles para la salud, o la probabilidad de consecuencias graves es remota”, según el marco normativo de la agencia. En el caso de los productos de Gold Star Distribution, Inc., la clasificación responde al potencial de contaminación con agentes infecciosos presentes en los desechos animales.

“El uso o consumo de un producto retirado de Clase II puede causar efectos adversos temporales para la salud”, señala la FDA en su sistema de alertas, aunque puntualiza que hasta la fecha no se han reportado incidentes graves relacionados con el lote afectado.

¿Qué deben hacer los consumidores?

La FDA y la empresa distribuidora recomendaron a quienes hayan adquirido los productos identificados en el retiro que “destruyan los productos tan pronto como sea posible” y se abstengan de consumirlos o utilizarlos. No se solicitó la devolución de los artículos a los comercios. El listado completo con los códigos de producto (UPC y SKU) afectados está disponible en la notificación oficial y en la web de la empresa.

En caso de presentar síntomas compatibles con infecciones bacterianas, como fiebre, molestias digestivas o síntomas similares a los de la gripe, se recomienda consultar a un médico e informar sobre la posible exposición a productos retirados, según el protocolo de salud pública difundido por la FDA y replicado por Food Safety News.

¿Cuáles fueron las reacciones institucionales?

Hasta el momento, Gold Star Distribution, Inc. no ha emitido comentarios públicos sobre el retiro ni sobre los resultados de la inspección. Food Safety News informó que la empresa fue contactada, pero no respondió a las solicitudes de declaración. Por su parte, la FDA mantiene la recomendación de destrucción de los productos afectados y actualiza regularmente la lista de artículos en su sitio web.

¿Qué impacto tiene este retiro para los consumidores y el sector?

El retiro afecta a consumidores de tres estados de Estados Unidos e involucra marcas reconocidas de alimentos, bebidas y productos de uso doméstico. Según la FDA, la medida busca evitar riesgos para la salud pública asociados a la exposición a agentes infecciosos derivados de desechos animales, aunque hasta ahora no hay reportes de incidentes graves vinculados a la alerta. El seguimiento y actualización de la lista de productos retirados permanece activo en los canales oficiales de la agencia y la empresa distribuidora.