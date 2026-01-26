Evacuaron el Aeropuerto Internacional de Miami por un equipaje sospechoso

Miles de pasajeros fueron evacuados este domingo del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) luego de que las autoridades detectaran un objeto sospechoso en el área de salidas de la terminal sur.

El incidente activó un amplio despliegue de seguridad que incluyó el cierre de puntos de control, restricciones de acceso vehicular y la intervención de unidades especializadas, en medio de una situación de alta congestión por el impacto de una tormenta invernal en el sistema aéreo del país.

La investigación se concentró en la zona de Salidas, cerca de la puerta 21, donde se reportó un equipaje desatendido. Como medida preventiva, la Oficina del Alguacil de Miami-Dade ordenó la evacuación inmediata del área y solicitó la presencia del escuadrón antibombas para evaluar el objeto. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas durante el procedimiento.

La administración del aeropuerto informó que los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) correspondientes a las salas G, H y J fueron cerrados de manera temporal, al igual que la vía de acceso vehicular en ese sector.

“Las salas H y J están atravesando un proceso temporal de revisión de seguridad. Los viajeros podrían experimentar demoras breves”, señaló la administración del aeropuerto en un mensaje difundido a través de sus canales oficiales

El operativo se desarrolló en un contexto particularmente complejo para el transporte aéreo en Estados Unidos. Una poderosa tormenta invernal ha provocado miles de cancelaciones y retrasos de vuelos en todo el país, afectando especialmente a aeropuertos con alto volumen de tráfico internacional como Miami, un hub clave entre América del Norte, América Latina y el Caribe.

Durante la jornada, se registraron cientos de vuelos cancelados o demorados en el sur de Florida, lo que amplificó el impacto del cierre parcial del aeropuerto.

La evacuación generó escenas de confusión entre los pasajeros. Testigos relataron que miles de personas fueron instruidas a abandonar las terminales sin información inmediata sobre la naturaleza del incidente.

“Nos dijeron que saliéramos de inmediato, sin explicaciones”, contó una pasajera que esperaba abordar un vuelo internacional. Otros viajeros señalaron haber escuchado un ruido fuerte en el área de seguridad, lo que desató pánico y movimientos desordenados hacia las salidas, aunque las autoridades no confirmaron ningún hecho violento.

Algunos vuelos que ya se encontraban en proceso de embarque o incluso en pista también se vieron afectados por la evacuación, obligando a las aerolíneas a suspender temporalmente operaciones en el terminal sur.

La gerencia del aeropuerto recomendó a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos y llegar con mayor anticipación, ante la posibilidad de demoras adicionales mientras se normalizan las operaciones.

Las autoridades indicaron que la investigación continuará hasta descartar por completo cualquier amenaza. Una vez finalizada la inspección y garantizada la seguridad, el aeropuerto reanudará gradualmente sus operaciones habituales.

Tormenta invernal

El caos en el aeropuerto de Miami se vio agravado por una tormenta invernal de gran magnitud que afecta a buena parte de Estados Unidos. El fenómeno meteorológico, que se extiende desde Texas hasta Nueva Inglaterra, provocó advertencias de mantenerse fuera de las carreteras, cancelaciones masivas de vuelos y cortes de energía a gran escala.

Las autoridades advirtieron que la masa de aire ártico detrás de la tormenta mantendría temperaturas peligrosamente bajas durante varios días, dificultando la recuperación de los servicios esenciales.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que los impactos de nieve y hielo se prolongarían hasta la semana siguiente, con rondas de re-congelamiento que mantendrían las superficies peligrosas tanto para conductores como para peatones. El sur de Estados Unidos fue especialmente golpeado, con más de un millón de clientes sin electricidad el domingo. En Tennessee, más de 300.000 usuarios quedaron sin suministro, y en estados como Luisiana, Misisipi y Georgia la cifra superó los 100.000.

El frío extremo y las condiciones peligrosas llevaron a las autoridades de al menos 20 estados y la capital Washington a declarar estados de emergencia. Varios aeropuertos principales del noreste y el sur suspendieron la mayoría de sus vuelos, y más de 11.000 operaciones aéreas fueron canceladas solo el domingo, sumándose a las miles de cancelaciones del día anterior.

