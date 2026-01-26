EEUU y Corea del Sur acordaron reforzar la cooperación en submarinos nucleares ante la amenaza de Pyongyang

El ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun (REUTERS/ARCHIVO)

El subsecretario estadounidense de Defensa para Política, Elbridge Colby, y el ministro surcoreano de Defensa, Ahn Gyu-back, acordaron el lunes intensificar la cooperación en la búsqueda de un submarino de propulsión nuclear para Corea del Sur, según informó el Ministerio de Defensa surcoreano. La visita de Colby a Seúl, la primera al extranjero desde que asumió el cargo, coincide con la expectativa de que Estados Unidos busca que su aliado asiático asuma un papel más destacado en la disuasión frente al régimen de Corea del Norte.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa surcoreano señaló que ambas partes consideran la cooperación en el desarrollo de un submarino nuclear como un paso decisivo para reforzar la capacidad de Corea del Sur de liderar la defensa de la península y consolidar la alianza de seguridad bilateral. Este avance ocurre tras la publicación de la nueva Estrategia de Defensa Nacional del Pentágono, que prevé un papel “más limitado” de Estados Unidos en la disuasión de Corea del Norte y asigna a Corea del Sur la responsabilidad principal en este ámbito.

Durante la reunión, Ahn Gyu-back instó a acelerar la transferencia del control operativo en tiempo de guerra (OPCON) a Seúl y solicitó una mayor coordinación en las acciones conjuntas de la alianza. El Ministerio de Defensa surcoreano subrayó la necesidad de reforzar la comunicación y de establecer una hoja de ruta que permita avanzar en el cumplimiento de las condiciones acordadas para el traspaso de ese control.

Elbridge Colby, subsecretario del Departamento de Guerra estadounidense, resalta el rol ejemplar de la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur

Al llegar a la capital surcoreana, Colby calificó a Corea del Sur de “aliado modelo” en una publicación en la red social X, y elogió el compromiso de Seúl de aumentar el gasto en defensa de acuerdo con la estrategia regional de Washington. Actualmente, cerca de 28.500 soldados estadounidenses están desplegados en Corea del Sur. El año pasado, el gobierno surcoreano se comprometió a elevar el gasto militar hasta el 3,5 % del PIB, una decisión que responsables estadounidenses han valorado por fortalecer el papel de Seúl en la disuasión.

El subsecretario Colby también se reunió con el ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, para abordar la situación de seguridad en la península y el fortalecimiento de las capacidades defensivas. El Ministerio de Defensa surcoreano destacó que la Estrategia Nacional de Defensa estadounidense reconoce la capacidad y determinación del país para asumir un rol más activo en la seguridad regional. Por su parte, el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, reiteró recientemente que una defensa autónoma sólida es “lo más básico de lo básico” para asegurar la paz y el crecimiento económico sostenible.

La nueva doctrina del Pentágono insinúa que Estados Unidos mantendrá su papel de apoyo “crítico pero más limitado” en la defensa convencional ante Pionyang, priorizando capacidades por encima de la cantidad de tropas y buscando mayor flexibilidad regional. Además, la NDS omite la desnuclearización de Corea del Norte entre sus objetivos, como también ocurrió en anteriores reuniones bilaterales y en la revisada Estrategia de Seguridad Nacional, lo que, según analistas, podría indicar una caída en la prioridad estratégica de ese objetivo para Washington.

Colby permanecerá en Seúl hasta el martes antes de proseguir su gira asiática en Japón, según fuentes citadas por la agencia Yonhap.