Estados Unidos

EEUU y Corea del Sur acordaron reforzar la cooperación en submarinos nucleares ante la amenaza de Pyongyang

La nueva estrategia de Washington reconoce el creciente papel de Seúl frente de la seguridad peninsular, mientras ambas naciones discuten la transferencia de responsabilidades militares y ajustes en sus formas de trabajo conjunto

Guardar
El ministro de Exteriores surcoreano,
El ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun (REUTERS/ARCHIVO)

El subsecretario estadounidense de Defensa para Política, Elbridge Colby, y el ministro surcoreano de Defensa, Ahn Gyu-back, acordaron el lunes intensificar la cooperación en la búsqueda de un submarino de propulsión nuclear para Corea del Sur, según informó el Ministerio de Defensa surcoreano. La visita de Colby a Seúl, la primera al extranjero desde que asumió el cargo, coincide con la expectativa de que Estados Unidos busca que su aliado asiático asuma un papel más destacado en la disuasión frente al régimen de Corea del Norte.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa surcoreano señaló que ambas partes consideran la cooperación en el desarrollo de un submarino nuclear como un paso decisivo para reforzar la capacidad de Corea del Sur de liderar la defensa de la península y consolidar la alianza de seguridad bilateral. Este avance ocurre tras la publicación de la nueva Estrategia de Defensa Nacional del Pentágono, que prevé un papel “más limitado” de Estados Unidos en la disuasión de Corea del Norte y asigna a Corea del Sur la responsabilidad principal en este ámbito.

Durante la reunión, Ahn Gyu-back instó a acelerar la transferencia del control operativo en tiempo de guerra (OPCON) a Seúl y solicitó una mayor coordinación en las acciones conjuntas de la alianza. El Ministerio de Defensa surcoreano subrayó la necesidad de reforzar la comunicación y de establecer una hoja de ruta que permita avanzar en el cumplimiento de las condiciones acordadas para el traspaso de ese control.

Elbridge Colby, subsecretario del Departamento
Elbridge Colby, subsecretario del Departamento de Guerra estadounidense, resalta el rol ejemplar de la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur

Al llegar a la capital surcoreana, Colby calificó a Corea del Sur de “aliado modelo” en una publicación en la red social X, y elogió el compromiso de Seúl de aumentar el gasto en defensa de acuerdo con la estrategia regional de Washington. Actualmente, cerca de 28.500 soldados estadounidenses están desplegados en Corea del Sur. El año pasado, el gobierno surcoreano se comprometió a elevar el gasto militar hasta el 3,5 % del PIB, una decisión que responsables estadounidenses han valorado por fortalecer el papel de Seúl en la disuasión.

El subsecretario Colby también se reunió con el ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, para abordar la situación de seguridad en la península y el fortalecimiento de las capacidades defensivas. El Ministerio de Defensa surcoreano destacó que la Estrategia Nacional de Defensa estadounidense reconoce la capacidad y determinación del país para asumir un rol más activo en la seguridad regional. Por su parte, el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, reiteró recientemente que una defensa autónoma sólida es “lo más básico de lo básico” para asegurar la paz y el crecimiento económico sostenible.

La nueva doctrina del Pentágono insinúa que Estados Unidos mantendrá su papel de apoyo “crítico pero más limitado” en la defensa convencional ante Pionyang, priorizando capacidades por encima de la cantidad de tropas y buscando mayor flexibilidad regional. Además, la NDS omite la desnuclearización de Corea del Norte entre sus objetivos, como también ocurrió en anteriores reuniones bilaterales y en la revisada Estrategia de Seguridad Nacional, lo que, según analistas, podría indicar una caída en la prioridad estratégica de ese objetivo para Washington.

Colby permanecerá en Seúl hasta el martes antes de proseguir su gira asiática en Japón, según fuentes citadas por la agencia Yonhap.

Temas Relacionados

Corea del SurEstrategia Nacional de DefensaEstados UnidosElbridge ColbyCho HyunAhn Gyu-backLee Jae-myungSeúlPenínsula coreanaMinisterio de Defensa surcoreanoÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Cinco líderes del hemisferio se reúnen en Miami para debatir el futuro político y económico de la región

La Universidad Internacional de Florida será sede del simposio “Liderazgo, Libertad y el Futuro del Hemisferio”, un espacio de diálogo que convocará a figuras clave de América Latina y Estados Unidos

Cinco líderes del hemisferio se

Obama dijo que la muerte de un hombre en un operativo del ICE en Minnesota debe ser “una llamada de atención”

El ex presidente alertó de que “muchos valores centrales” de Estados Unidos “están cada vez más bajo ataque” y pide a los agentes que actúen “de forma legal y responsable”

Obama dijo que la muerte

También Canadá sufre la ola polar en Norteamérica: Toronto amaneció paralizada tras una nevada histórica

El aeropuerto Pearson registró una cantidad récord de nieve en un día. La sensación térmica alcanza -25 grados centígrados y las autoridades pidieron a seis millones de residentes evitar salir de casa. Miles permanecen sin electricidad en Quebec

También Canadá sufre la ola

Más de 200 millones de estadounidenses están bajo alertas por frío extremo mientras la tormenta invernal cobró 11 vidas

Las acumulaciones de nieve superaron los 30 centímetros en una franja de más de 2.100 kilómetros desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra, paralizando el tráfico, cancelando vuelos y provocando cierres masivos de escuelas

Más de 200 millones de

24 fotos de la histórica tormenta invernal que azota a Estados Unidos

Desde monumentos cubiertos de nieve hasta calles congeladas: las imágenes más impactantes de la tormenta que paraliza al país

24 fotos de la histórica
DEPORTES
La decisión que tomó Chelsea

La decisión que tomó Chelsea con el argentino Aron Anselmino que desató la furia del Borussia Dortmund

Flamengo negocia para fichar a una figura de la Premier League y firmaría la compra más cara de la historia de Sudamérica

Platense e Instituto abrirán la actividad de la segunda fecha del Torneo Apertura en Vicente López: hora, TV y formaciones

Arrancó la nueva era de la Fórmula 1: los equipos que salieron a pista, la bandera roja de Colapinto y los primeros tiempos

Argentina tendrá 11 torneos internacionales de tenis en el primer trimestre del año

TELESHOW
Cruz Urcera, el hijo menor

Cruz Urcera, el hijo menor de Nicole Neumann, comparte la pasión de su padre por los autos: la tierna foto

Wanda Nara reveló el apodo que le puso a Mauro Icardi en complicidad con L-Gante y Maxi López

L-Gante y Maxi López juntos por primera vez en vivo: “Vos hiciste todo bien con Wanda, yo todo mal”

El desopilante encuentro entre Wanda Nara, L-Gante y Maxi López en vivo: “Soy el amor de la vida de los dos”

El inesperado conflicto entre Wanda Nara y Esther Goris que se desató en las cocinas de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Los hutíes amenazan con nuevos

Los hutíes amenazan con nuevos ataques a embarcaciones en el mar Rojo

Qué es la Gran Muralla Verde del desierto de Sahara que funciona como barrera vegetal en África

Salman Rushdie: “La idea del peligro y la violencia está cerca de todos”

Ecuador anunció que realizará operaciones militares con apoyo de los Estados Unidos

Obama dijo que la muerte de un hombre en un operativo del ICE en Minnesota debe ser “una llamada de atención”