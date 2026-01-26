Cinco líderes del hemisferio se reúnen en Miami para debatir el futuro político y económico de la región

El próximo 3 de febrero de 2026, la Universidad Internacional de Florida (FIU), en la ciudad de Miami, será sede de un encuentro de alto nivel que promete convertirse en un espacio clave de reflexión sobre los desafíos políticos, económicos y democráticos del continente americano. Bajo el título “Liderazgo, Libertad y el Futuro del Hemisferio”, el evento reunirá a destacados referentes de la región en un simposio organizado por el Adam Smith Center for Economic Freedom, uno de los centros académicos más influyentes de la universidad.

La actividad se desarrollará entre las 16 y las 17.30 horas en el Management and Advanced Research Center (MARC 290), dentro del campus de FIU, y estará abierta tanto a estudiantes como al público en general. El objetivo central del encuentro es analizar la compleja relación entre liderazgo y libertad en el contexto actual de las Américas, atravesado por transformaciones políticas, tensiones institucionales y nuevos desafíos económicos.

El simposio se enmarca en una conversación con los Spring 2026 Senior Leadership Fellows, un grupo de cinco líderes distinguidos del hemisferio occidental que compartirán sus trayectorias, visiones y experiencias en torno a la democracia, la gobernanza y el futuro de la región. Además de las exposiciones y mesas redondas, los asistentes podrán conocer más sobre las sesiones académicas que los fellows dictarán a lo largo del semestre en FIU.

Jeanine Áñez, ex presidenta de Bolivia.

Entre las figuras destacadas se encuentra Jeanine Áñez, ex presidenta de Bolivia, quien asumió la conducción del país en un contexto de profunda crisis institucional. Su gestión, marcada por la transición política y el debate sobre la democracia en América Latina, la convirtió en una de las figuras más discutidas del escenario regional reciente. En el encuentro, Áñez aportará su mirada sobre liderazgo en situaciones de alta tensión política y los desafíos de preservar las libertades democráticas.

Otra de las oradoras será Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA World Cup y ex legisladora con una extensa trayectoria en política exterior y diplomacia internacional. Cuevas es reconocida por su trabajo en organismos multilaterales y su enfoque en la cooperación regional, temas que serán centrales en su intervención, especialmente en relación con el rol de América Latina en el escenario global.

También participará María Luisa Hayem, ministra de Economía de El Salvador, una de las funcionarias clave del actual proceso de reformas económicas en su país. Su exposición estará orientada a los desafíos del crecimiento económico, la atracción de inversiones y el equilibrio entre desarrollo y libertades individuales, en un contexto regional marcado por fuertes debates sobre los modelos económicos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martinez-Acha. EFE/OLIVIER MATTHYS

Desde Panamá, estará presente Javier Martínez-Acha, ministro de Relaciones Exteriores, con una reconocida trayectoria diplomática. Martínez-Acha aportará una perspectiva centrada en la integración regional, la política exterior y el rol estratégico de Centroamérica en el hemisferio, así como los desafíos que enfrentan los Estados frente a un escenario internacional cada vez más complejo.

Completa el panel Francis Suarez, ex alcalde de Miami y una de las figuras políticas más influyentes de la ciudad en los últimos años. Suarez ha sido un promotor activo del desarrollo económico, la innovación y la proyección internacional de Miami, posicionándola como un hub regional. Su mirada sobre liderazgo local con impacto global será uno de los puntos fuertes del encuentro.

Desde la organización destacaron que el evento busca ser mucho más que una serie de exposiciones. “Se trata de generar un espacio de diálogo genuino entre líderes, estudiantes y comunidad, donde se puedan intercambiar ideas sobre el presente y el futuro de la región”, señalaron desde el Adam Smith Center for Economic Freedom.

El ex alcalde de Miami, Francis Suarez. REUTERS/Brian Snyder

La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del sitio oficial del centro, donde también se encuentra disponible el programa completo del evento. Con una agenda marcada por la diversidad de voces y experiencias, el simposio se perfila como una cita ineludible para quienes buscan comprender los rumbos políticos y económicos del hemisferio en los próximos años.